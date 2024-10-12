Левандовски в 36 лет идёт на лучший сезон в карьере! Всё благодаря жене и тренеру «Барсы»

Роберт Левандовски снова зажигает. 36-летний форвард забил 12 мячей за 11 встреч «Барселоны» в нынешнем сезоне. Роберт решил всё же выиграть «Золотой мяч»? Хотя прошлая кампания для Левандовского не задалась: в сезоне-2023/2024 он забил 26 голов за 49 игр во всех турнирах. А к середине октября Роберт выбил уже почти половину от прошлого сезона!

Ещё перед стартом чемпионата президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил настрой Левандовского на сезон: «Вижу, что Роберт мотивирован больше, чем когда-либо. Роберту нужен был новый импульс, он в очень хорошей форме. Это футболист, который предан клубу – могу вас в этом заверить. Когда он узнал о ситуации с финансовым фэйр-плей, Роберт предложил пересмотреть его контракт. Я очень ценю это, но сказал ему, что в этом нет необходимости. Роберт также требователен к команде и к себе. Он показывает хорошую игру. Уверен, это будет его лучший сезон».

Важным фактором для поляка стал приход в «Барсу» тренера Ханс-Дитера Флика. Ранее они вместе работали в «Баварии» и добились огромных успехов. Флик и Левандовски принесли мюнхенцам два золота Бундеслиги, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и победу в клубном чемпионате мира. Солидный список. Тренер пришёл в «Барсу» с пониманием, как максимизировать пользу от Роберта. «Для меня он лучшая «девятка» последних 10 лет. Фронт его работы – у чужих ворот и в штрафной, и он хорошо с нею справляется», — отметил Флик.

Ханс-Дитер Флик и Роберт Левандовски на тренировке «Барселоны» Фото: Europa Press via Getty Images

В игре «Барсы» произошли важные изменения, которые помогли Роберту. Теперь при обороне каталонцы располагаются в схеме 4-2-2-2, но центрфорвард и одна из «восьмёрок» перекрывают линию передач на опорных полузащитников соперника. А давление стартует с пары вингеров. В такой конфигурации уязвимым местом «Барселоны» становятся фланги: если каталонцы не накрывают вратаря и центральных защитников – у них образуются свободные зоны. Зато Левандовски получает меньше оборонительных обязанностей (нужно просто перекрывать центральный коридор), сохраняя силы на атаку.

При Флике у «Барселоны» появилось чуть больше свободы в атаке. Хави догматично использовал сочетание 3-2-5, а Ханси более демократичен. Левандовски от этого выигрывает: поляк многофункционален, а привязка к одной позиции только ограничивала бы его. Также «Барса» стала равномернее использовать зоны в атаке: при Хави часто команда предпочитала пробираться к воротам через левый фланг, справа используя изоляции. Оборона соперников обязана концентрироваться ещё сильнее, но умные движения Левандовского разламывают её. А ещё «Барса» при Флике не стесняется прибегать к забросам (в отличие от эры Хави). Роберт в таком случае получает мяч в ситуации, когда защитники соперников не готовы на 100%. Естественно, форвард топ-класса понимает, как воспользоваться малейшим промедлением, компенсируя не самую высокую скорость в 36 лет умными движениями.

Роберт Левандовски нападающий «Барселоны» «Конечно, я хочу забить больше голов, чем было в прошлом сезоне, это точно. Цель — забить больше 30. Может, 35. Это в том числе зависит от игры команды. Я надеюсь, что у меня будет много возможностей забить. С Фликом в «Баварии» мы выиграли всё в футболе, я много забивал. С Ханси мы играли в атакующий футбол».

Другой важный фактор расцвета Левандовского – улучшение взаимопонимания с партнёрами. В прошлом сезоне у Роберта возникали мини-конфликты с юным Ламином Ямалем. Например, в ноябре 2023-го поляк накричал на 16-летнего испанца и не отбил ему «пять». Но летом Флик пообщался с Робертом и попросил его быть терпеливее к молодым футболистам. Да и сам Ямаль прогрессирует, как и новый капитан «Барсы» Рафинья. Бразилец проводит намного более уверенный сезон в сравнении с прошлым. «Конечно, мы работаем над «химией». На каждой тренировке и собрании показываем им тактические нюансы, а также, какие позиции важно занимать на поле. У них отлично получается, у них невероятная динамика, и это здорово помогает. Мы много забиваем, для нас это хорошо, это добавляет уверенности и укрепляет веру в наши идеи», — отмечал Флик. Но и сам поляк считает своей обязанностью помогать юным партнёрам: «У нас в команде много талантов, и я считаю, что моя задача — помочь им максимально раскрыть свой потенциал».

Оставаться Роберту в форме помогает жена. Его супруга – Анна Левандовска – бывшая каратистка, а ныне фитнес-тренер. Она пристально следит за тем, что её супруг ест. А к новому сезону Анна внесла изменения в его рацион: «На протяжении 15 лет я отвечаю за диету Роберта, его питание и добавки. Он уже очень хорошо справляется сам, но я всё ещё помогаю. К новому сезону я составила для него новый план питания. Он всегда очень хорошо себя чувствует, и вы можете видеть это на поле. Ему 36 лет, но Роберт выглядит на 25, и это благодаря его приверженности здоровому образу жизни».

Анна и Роберт Левандовские Фото: Из личного архива Роберта Левандовского

Флик также собирается беречь форварда. По информации Diario Sport, тренер договорился с Левандовским, что будет периодически менять его, чтобы сохранять силы. За 11 матчей сезона Роберт провёл всего пять полных встреч. «Нет, форма Левандовского меня не поражает. Если рядом те, кто ему помогает, то он сможет забивать ещё больше. Стоит похвалить всех. Вся команда поддерживает Левандовского, а это очень важно», — отметил тренер. Действительно, Роберту помогают все: команда, тренер, персонал «Барсы» и семья.

Величие Левандовского отражают два статистических достижения: он забил 35 командам в Лиге чемпионов (больше только у Лионеля Месси (40) и Криштиану Роналду (38). Также поляк стал лучшим игроком по средней результативности в Лиге чемпионов в соотношении голов на количество матчей — 0,79. Он обошёл Роналду (0,77) и Руда ван Нистелроя (0,77), а также сравнялся с Месси (0,79). Sport.es сообщает, что руководство «Барселоны» приняло решение сделать ставку на Левандовского и в следующем сезоне. Форма Роберта убедила их не искать нового форварда летом 2025-го. Пока всё выглядит так, что поляк близок к одному из лучших сезонов в карьере. Принесёт ли он «Барселоне» трофеи?