В Германии снова нашли топового форварда. Но как же команде не везло с офсайдами!

Сборная Германии одержала вторую победу в трёх матчах Лиги наций. Команда Юлиана Нагельсмана лидирует с семью очками в группе с боснийцами, венграми и Нидерландами.

Интриговало, кто займёт место в воротах сборной Германии после травмы тер Штегена, ведь у всех трёх голкиперов – Нюбеля, Бауманна и Бласвиха – не было матчей за национальную команду до сегодняшнего дня. В результате Нагельсман сделал ставку на представителя «Штутгарта». Но Нюбель был не единственным дебютантом в стартовом составе немцев: впервые сыграл за сборную и 29-летний нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Кляйндинст, забивший три гола в шести турах Бундеслиги.

В основе сборной Боснии и Герцеговины появился центральный полузащитник «Оренбурга» Башич. Интересно, что молодому игроку доверили исполнение угловых и штрафных. Он нанёс первый удар по воротам Нюбеля, исполняя стандарт с 22-23 метров по центру, и едва не попал. Начало матча вообще обнадёживало боснийских болельщиков. Хозяева, игравшие по схеме 5-3-2 с парой форвардов Джеко – Демирович, агрессивно защищались средним блоком, не давали немцам подходить к своим воротам и пугали фаворита контрвыпадами. Правда, один из жёстких отборов мог привести к удалению Гиговича. Экс-хавбек «Ростова» грубо подкатился под Киммиха и рисковал нарваться на красную карточку.

У немцев первым пробил старательный Кляйндинст, но неопасно. Полтайма ушло у команды Нагельсмана, чтобы создать реальный голевой момент, а на исходе получаса матча сборная Германии всё-таки забила. Превратила в гол свой первый же удар в створ. Андрих забросил мяч за спины защитникам, а Вирц сыграл не просто классно, а ещё и очень нестандартно. Вылетел из глубины на эту передачу, но, оказавшись прямо перед воротами, не стал бить, что сделал бы любой другой игрок на его месте. Хавбек «Байера» отпасовал назад на Ундава, который нанёс удар в касание. Гол-шедевр.

Отрезок перед перерывом подуставшие боснийцы провалили. Хотя нападающий «Штутгарта» Демирович мог забить своему одноклубнику Нюбелю, убежав в контратаке один на один. Босниец находился под давлением Андриха, тем не менее сумел пробить – в перекладину! Немцы же в конце первого тайма ещё дважды послали мяч в сетку ворот хозяев. Но если дебютный гол Кляйндинста был отменён (форвард чуть-чуть забрался в офсайд), то Ундав показал своему партнёру по «Штутгарту» Демировичу, как реализовывать моменты. Оформил дубль, блестяще сыграв на опережение. Три центрбека боснийцев и вместе с ними Башич не помешали пройти кроссу и встретиться сопернику с мячом в убойной позиции.

В перерыве тренеры сделали на двоих только одну замену. Как ни жаль, но поле покинул представитель РПЛ – Сергей Барбарез снял с игры Башича. В целом для полузащитника «Оренбурга» это действительно был не лучший матч, например, из семи его передач за 45 минут лишь три оказались точными.

Сборная Боснии и Герцеговины улучшила владение, а 38-летний Джеко бился как лев и раз за разом цеплялся за верховые мячи. Тем не менее сборная Германии уверенно контролировала игру. У немцев постоянно проходили атаки с ходу на свободном пространстве. Команда Нагельсмана создавала один голевой момент за другим. Вскоре Ундав оформил хет-трик, но гол опять был отменён из-за офсайда Кляйндинста. Форвард из «Боруссии» пока не всегда попадает в ноты. Наверное, это нормально для новичка. Хотя самому ему, конечно, обидно, ведь парой забитых мячей в дебютном матче он мог застолбить за собой место в сборной.

В результате Ундав ушёл с поля без заслуженного хет-трика. Тем временем ещё одним дебютантом сборной Германии стал нападающий «Майнца» Буркардт. Едва он вышел на замену в середине второго тайма, как немцы забили. Из офсайда! Теперь поспешил и залез в положение «вне игры» Гнабри. После этого боснийцы заработали стандарт, заполнили вратарскую соперника целой группой игроков, а Джеко, открывшись на дальней штанге, точно пробил головой. Это был первый удар в створ ворот Нюбеля.

Вот так вместо спокойной концовки сборная Германии получила нервную. Боснийцы компенсировали общий недостаток класса самоотверженностью и мозгами Джеко. Но в атаке у команды Барбареза мало что клеилось. Немцы заставляли хозяев побегать за мячом, а на последних минутах Нагельсман добавил в оборону третьего центрального защитника Антона. Это помогло удержать победу. Сборная Боснии и Герцеговины так и завершила матч с одним-единственным точным попаданием (удары – 8:12, в створ – 1:4).