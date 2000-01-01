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Рум-тур по дому Криштиану Роналду в Англии
Рум-тур по дому Криштиану Роналду в Англии
Криштиану Роналду продаёт дом в Англии. В нём он жил, пока играл за «Манчестер Юнайтед». Сейчас цена двухэтажного особняка, расположенного в графстве Чешир, равна £ 5 млн. А посмотреть, что находится внутри, можно по записанному рум-туру.
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Дом Криштиану Роналду в Англии выставлен на продажу, по нему даже записан рум-тур. Видео
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