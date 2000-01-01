Испанская команда выиграла трофей в виде золотого огурца. Что это значит? Фото

Суперогурец

Трофей начали выпускать в форме огурца только в 2018-м, раньше это была обычная статуэтка, которая ежегодно вручалась выигравшей команде. Кроме награды, у «Леганеса» есть маскот Суперогурец, который сопровождает команду на каждом матче.