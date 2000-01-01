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Испанская команда выиграла трофей — «Золотой огурец»
Испанская команда выиграла трофей — «Золотой огурец»
«Леганес» сыграл в матче с «Леванте», чтобы побороться за крутой трофей — статуэтку в виде золотого огурца. Главная награда досталась футболистам «Леганеса», а уступившая команда стала обладательницей «Серебряного огурца». Почему символом стал именно этот овощ? Сейчас объясним.
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Суперогурец
Суперогурец
Трофей начали выпускать в форме огурца только в 2018-м, раньше это была обычная статуэтка, которая ежегодно вручалась выигравшей команде. Кроме награды, у «Леганеса» есть маскот Суперогурец, который сопровождает команду на каждом матче.
Сельскохозяйственный центр
Сельскохозяйственный центр
Город Леганес известен как сельскохозяйственный центр, где выращивают много огурцов. Уроженцев называют «пепинерос» (огурцы), а в середине прошлого века это прозвище закрепилось и за футбольной командой. Теперь этот овощ — часть имиджа «Леганеса».
Испанская команда выиграла трофей в виде золотого огурца. Что это значит? Фото
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