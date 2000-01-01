Родри и Карвахаля тепло встретили в сборной Испании
Травмированных игроков Родри и Дани Карвахаля встретили аплодисментами в сборной Испании. У обоих футболистов тяжёлое повреждение колена — разрыв крестообразных связок. Из-за этого они пропустят остаток сезона.
Долгая реабилитация
Родри получил повреждение в матче «Манчестер Сити» и «Арсенала» (2:2). Карвахаль во встрече «Реала» с «Вильярреалом» столкнулся с Йереми Пино и упал на газон, начав кричать от боли. Сам встать он уже не смог.
Травмированных Родри и Карвахаля тепло встретили в сборной Испании. Фото
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