Травмированных Родри и Карвахаля тепло встретили в сборной Испании. Фото

Долгая реабилитация

Родри получил повреждение в матче «Манчестер Сити» и «Арсенала» (2:2). Карвахаль во встрече «Реала» с «Вильярреалом» столкнулся с Йереми Пино и упал на газон, начав кричать от боли. Сам встать он уже не смог.