Первая сборная России не сыграла в октябре. Но у молодёжки и юношеских интересные матчи!

Первая сборная России завершила октябрьский сбор, не сыграв товарищеских встреч. «Люди из Пакистана» так и не долетели до нашей страны. Но в эту паузу на матчи национальных команд проводят зарубежные сборы со спаррингами молодёжная и юношеские сборные России — рассказываем об их играх.

Молодёжная сборная России разгромила Китай

Молодёжная сборная России потренировалась несколько дней на базе в Новогорске, после чего отправилась в Китай на два матча с местной командой U21. Эти встречи запланировали в закрытом режиме на 11 и 14 октября на поле национальной футбольной тренировочной базы китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй. В составе нашей молодёжки большая группа игроков, которых болельщики уже достаточно хорошо знают по матчам в РПЛ и Кубке России:

вратари — Богдан Москвичёв («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар»), Александр Дёгтев («Сочи»);

— Богдан Москвичёв («Оренбург»), Даниил Голиков («Краснодар»), Александр Дёгтев («Сочи»); защитники — Станислав Бессмертный («Динамо» М), Матвей Лукин (ЦСКА), Егор Погостнов («Локомотив»), Илья Кирш («Динамо» Мх), Матвей Бардачёв («Урал»), Юрий Коледин («Торпедо» М), Михаил Рядно («Родина»), Илья Рожков («Рубин»);

— Станислав Бессмертный («Динамо» М), Матвей Лукин (ЦСКА), Егор Погостнов («Локомотив»), Илья Кирш («Динамо» Мх), Матвей Бардачёв («Урал»), Юрий Коледин («Торпедо» М), Михаил Рядно («Родина»), Илья Рожков («Рубин»); полузащитники — Руслан Чобанов («Сокол»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Даниил Зорин («Спартак»), Алексей Колтаков, Имран Азнауров (оба – «Ростов»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Никита Салтыков («Локомотив»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Руслан Барт («Сочи»);

— Руслан Чобанов («Сокол»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Илья Родионов («Черноморец»), Даниил Зорин («Спартак»), Алексей Колтаков, Имран Азнауров (оба – «Ростов»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Никита Салтыков («Локомотив»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Руслан Барт («Сочи»); нападающие — Кирилл Никишин («Балтика»), Александр Чупаёв («Торпедо»).

Первый матч с китайцами превратился для молодёжной сборной России в «тренировку с повышенной ответственностью». Команда Ивана Шабарова оказалась слишком сильной для хозяев. Ещё до перерыва дубль оформил Дмитриев, Салтыков забил с пенальти, а Родионов — с игры. Во втором тайме пришло время нападающих: Чупаёв и Никишин положили по мячу. В итоге наши разгромили сборную Китая с неприличным счётом 6:0.

Иван Шабаров с игроками молодёжной сборной России Фото: Кристина Коровникова, РФС

«Радует, что после длительного перелёта ребята неплохо выглядели, — прокомментировал игру Шабаров для пресс-службы РФС. — Было, может быть, несколько ребят, которые не показали максимум, но большинство сыграло на своём уровне. Сама игра неплохая, здорово проявили себя в атаке, забили красивые голы. Может, чуть большего ожидали от соперника, который с первых минут откатился назад, и вся игра свалилась к тому, чтобы мы взламывали их оборону на чужой половине поля. Я думаю, что следующая игра будет иной.

Как таковой прессинг не удалось проверить, потому что соперник играл длинными передачами. Но при потере мяча мы быстро вступали в отбор. Качество отдельных моментов было достаточно хорошим, однако были моменты, где мы играли не очень здорово. Соперник сохранял мяч и даже проводил ответные атаки. И в этом компоненте есть где прибавлять».

Юношеские сборные России играют с Сербией и Египтом

Сборная России U18 улетела на сбор в Сербию. Команда Дениса Первушина тренируется в спортивном центре местной федерации футбола в Белграде. Товарищеские матчи с сербской сборной сыграет 13 и 15 октября в Стара-Пазове и Нови-Саде.

В заявке этой сборной тоже есть несколько футболистов, которые уже поиграли на взрослом уровне — полузащитники Дмитрий Пестряков из «Акрона», Виктор Окишор из московского «Динамо» и Андрей Ивлев из «Факела». Говоря о составе, Первушин как раз отметил появление одного из этих игроков:

«Есть один новичок — Дмитрий Пестряков из «Акрона». Я обучаюсь на лицензию PRO вместе с его тренером Зауром Тедеевым, мы в постоянном контакте, делимся впечатлениями. Дмитрий хорошо обучен, подготовлен технически, быстрый. В своём возрасте играл за Академию Коноплёва в полузащите. На данный момент его немного перестроили, и в «Акроне» он играет крайнего защитника. Хотим посмотреть на него и уже в процессе решить, на какой позиции использовать».

Сборные России U17 и U16 отправились на товарищеские матчи в Египет. Первую команду возглавляет Андрей Аксёнов, в её составе есть дебютировавший в нынешнем сезоне РПЛ Арсений Дмитриев из «Акрона». Вторую тренирует Станислав Каратаев. Команда 17-летних играла 9 и 11 октября с ровесниками, а 13-го числа встретится со сборной Египта на год младше. Команда 16-летних, напротив, играла 9 и 11 октября со своими ровесниками, а 13-го встретится со сборной Египта на год старше.

Сборная России U17 в первом матче в Александрии победила египтян — 2:1. Дубль в ворота хозяев оформил нападающий «Краснодара» Ярослав Соснихин. Соперник за 10 минут до конца забил с пенальти. Второй матч также завершился победой российской команды. В этот раз гол был всего один — уже на третьей минуте отличился Мингиян Бадмаев с передачи Егора Гуренко.

Сборная России U16 также начала с победы в Александрии — 3:1. У нашей команды отличились защитник «Зенита» Тимофей Хотулёв и полузащитник «Спартака» Никита Кочанов. Третий гол египтяне забили сами себе.

Игроки юношеской сборной России U16 Фото: Александр Любарский, РФС

«Хочу отметить, что по движению, по взаимодействию — очень приятное впечатление оставил особенно первый тайм. Создали моменты. Как результат того, что мы оказывали давление — забитый гол со стандарта в конце первого тайма. Не скажу, что мы этот стандарт нарабатывали, но на предыгровой тренировке определённое время уделили именно стандартам.

Во втором тайме чувствовалось усталость где-то на 60-й минуте, начали немножко проседать. В серединке не успевали уже смещаться, перемещаться. Но даже в этой ситуации забили второй гол опять со стандарта, что несвойственно нашей команде. Потом сделали замены соответствующие, кто-то попал в игру, кто-то не – особо, однако пропустили. Соперник побежал, перехватил инициативу, довёл до того, что заставил ошибаться, что привело к голевому моменту со стороны сборной Египта. Но удачно сразу же в первой атаке забили третий гол. Тут уже хватило и времени, и не дали сопернику много моментов создать. Однако давление оказывали, к концу матча они нас переигрывали, доставляя мяч к штрафной. Создавали не голевые, но опасные моменты у ворот…

Я считаю, что мы провели очень хорошую качественную игру. Реализовали моменты, которые мы создали. Мне кажется, мы заслужили эту победу», – рассказал Коротаев.

Правда, во втором матче сборная U16 уже не победила. Сыграли 1:1, причём оба мяча пришлись на концовку. На 80-й минуте забили египтяне, а спустя четыре минуты нашу команду от поражения спас с пенальти Вадим Шилов.