Ибрагимович-менеджер пока не впечатляет. Он притягивает к «Милану» проблемы

С каким клубом ассоциируется Златан Ибрагимович-футболист? С «Аяксом», «Интером», «Ювентусом», «Барселоной» или, может, с «ПСЖ»? Вариантов может быть много. Но зато мы точно знаем, что больше всего Ибра любит «Милан». Он вернулся в клуб под конец карьеры, выиграл с ним Серию А. Теперь же помогает «Милану» в новой роли. Разбираемся, что же делает Златан в клубе. И какие успешные (и не очень) кейсы у него накопились в Милане.

Ибрагимович завершил игровую карьеру весной 2023 года. Переполненный «Сан-Сиро» проводил шведа, а тот пустил редкие для себя слёзы. «Думаю, что я лучший, что я всё ещё лучший. И я мог бы продолжать, но решил остановиться. Почему? Потому что хочу хорошей жизни для своей семьи. Мне хотелось иметь возможность заниматься со своими сыновьями, потому что, как мне казалось, я не смогу делать это из-за проблем с коленом. Пришлось смириться с этим. Наступил момент, когда я сказал себе: «Всё в порядке. Отпусти это и начни новую главу в своей жизни», — отметил Златан.

Златан Ибрагимович в 2023 году Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Но долго Ибрагимович без футбола и «Милана» не смог. Уже в конце 2023-го клуб пригласил экс-форварда в руководство. Златан получил должность «операционного директора компании RedBird в области спорта, медиа и развлечений, старшего советника владельцев и высшего руководства «Милана». Звучит круто! Но немного расплывчато.

Златан помогает клубу во всех сферах, но нигде не принимает единоличных решений. «Милан» отмечал, что швед займётся развитием футболистов и их подготовкой. Также в его обязательства входит популяризация бренда — с этим проблем нет.

Златан Ибрагимович советник руководства «Милана» «С нетерпением жду возможность внести вклад в инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений. Моя любовь к «Милану» никогда не умрёт, и возможность стать значимой частью его будущего — это то, о чём я мог только мечтать. Не отношусь легкомысленно к этому решению — оно очень важное и личное для меня и моей семьи. Я долго и упорно думал о первых шагах в своей карьере после окончания карьеры игрока, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и «Милана».

«Златан помогает мне жить в США, заниматься тут своими обязанностями и изредка навещать команду в Милане, — отметил Джерри Кардинале, владелец «Милана» и компании RedBird. — Мы разговариваем несколько раз в день, и я рад, как Ибра распоряжается моим голосом. Я видел, как он общается с футболистами: как бывший партнёр по команде и действующий менеджер. Если у меня будут вопросы к команде, то я предпочту, чтобы Златан спустился в раздевалку и донёс моё мнение».

И действительно: босс клуба редко появляется с комментариями в публичном поле. Зато по каждому важному вопросу высказывается Ибрагимович.

Златан нашёл тренера и поругался с ним. А ещё провёл неоднозначную трансферную кампанию

За прошедшие несколько месяцев Ибрагимович стал важным участником в процессах «Милана». Первая серьёзная задача — поиск нового тренера. У Стефано Пиоли возник кризис идей, поэтому «Милан» решил сменить его. Хотя у Златана остались отличные отношения с экс-тренером. Но именно ему пришлось искать замену Пиоли. Главным кандидатом Ибрагимовича стал тренер «Лилля» Паулу Фонсека. Хотя клуб рассматривал чуть ли не 30 кандидатов, приоритетным вариантом стал именно португалец. «Милан» выиграл конкуренцию за Фонсеку у «Марселя». Тренировать во Францию в итоге уехал Роберто Де Дзерби, который также входил в шорт-лист.

«Фонсека будет новым тренером, это был продуманный выбор, — объяснял выбор клуба Ибрагимович. — Мы хотим, чтобы «Милан» мог играть в доминирующий футбол. Мы изучали, как он тренирует, как готовится к матчам. После пяти лет [Пиоли] нам нужно было что-то новое. Фонсека — подходящий человек, мы в него очень верим. Когда мы решили попрощаться с Пиоли, то оценили ситуацию и поговорили с Паулу. Каждый день мы общаемся и делимся стратегией, у него есть свои пожелания. Если у вас гениальный тренер и слабая команда, вы можете совершить чудо один раз, может быть, два… Мы хотим создать для тренера наилучшие условия. Мы считаем его топ-специалистом. Если бы это было не так, Фонсека не получил бы работу в «Милане».

Златан Ибрагимович и Паулу Фонсека Фото: AC Milan via Getty Images

Не прошло и месяца в новом сезоне, как у шведа и тренера возникли разногласия. Причин несколько. Первая: по информации La Gazzetta dello Sport, – напряжённость между Фонсекой и Ибрагимовичем обусловлена результатами. «Милан» идёт неровно по сезону, чередуя победы, ничьи и поражения. А если бы миланцы не обыграли «Интер» (2:1) в дерби, то Фонсека уже наверняка лишился бы своей должности.

Также у Златана и Паулу возникли проблемы из-за трансферной кампании. За день до начала сезона Фонсека сказал, что трансферное окно «Милана» закроется с подписанием Юссуфа Фофана. Однако несколько дней спустя на одной из пресс-конференций Ибрагимович заявил, что трансферное окно закроется, когда об этом скажет он. Фонсеке это не понравилось. Он пожаловался на слова Златана руководству.

А ещё Фонсека не оценил решение Ибрагимовича дважды собрать игроков без тренера. Первый раз это произошло перед матчем Серии А с «Торино» (2:2). Затем — перед встречей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (1:3). Златан узнавал у футболистов, как обстоят дела с тренером. Также швед указал, что именно он главный в клубе.

«Почему я иногда отсутствую? Когда лев уходит, подбираются кошки, а когда лев возвращается, кошки убегают. Я работаю с первого дня, был вне команды несколько дней по личным причинам. Моя роль? Всё просто: я командую, остальные слушают», — сказал Ибрагимович в интервью Sky Sport Italia.

Также Ибрагимович стал ключевой фигурой летней трансферной кампании. Например, именно он убедил Альваро Морату перебраться из «Атлетико» в «Милан». Помимо этого, с его именем связаны сделки по защитникам Страхине Павловичу и Эмерсону Роялу. «Мы действительно очень счастливы, вчера «Милан» представил зверя [Павловича]. Сегодня — красавчика [Морату]. Бог создал мир за семь дней. У нас сейчас четвёртый», — в свойственной ему манере прокомментировал сделки Златан.

Альваро Мората Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Важно уточнить, что Ибрагимович помогает при переговорах с футболистами. А срок контракта, зарплату и другие важные моменты обговаривают другие люди из руководства: председатель правления «Милана» Джорджо Фурлани и спортивный директор Джеффри Монкада. С одной стороны, летняя трансферная кампания выглядит успешной. «Милан» усилил проблемные позиции. Но на поле пока что помощниками выглядят не все. А экс-игрок и руководитель миланцев Звонимир Бобан раскритиковал резкие изменения в составе.

«Златан — гений, и я буду благодарить его всю жизнь, потому что из-за любви к «Милану» он вернулся и повлиял на недавнюю историю клуба, — сказал Бобан. — Но я не понимаю, чем он занимается, в чём его обязанности. Надеюсь, что он понял, потому что в конечном итоге судить будут его. Факт остаётся фактом: команда, выигравшая чемпионат Италии и ставшая полуфиналистом Лиги чемпионов, была расформирована. На этом фундаменте можно было построить очень много. На мой взгляд, это была колоссальная ошибка».

У Златана недопонимание с руководством. Повлияли конфликт с экс-партнёром и коллаборация с популярным стримером

La Repubblica в начале осени сообщила, что у Ибрагимовича и боссов «Милана» существует недопонимание.

Всё началось… со стрима! Ещё летом Златан поучаствовал в ролике популярного блогера IShowSpeed. В один из моментов трансляции ютубер сказал: «Кто первый пошевелится, тот гей». После этого экс-футболист и IShowSpeed несколько минут сидели неподвижно. Этот момент вызвал негодование у руководства RedBird.

IShowSpeed и Златан Ибрагимович Фото: Из личного архива блогера IShowSpeed

Также боссов «Милана» не устраивает, что Златан проводит много времени за наблюдением тренировок юниоров. За них выступает его сын, Винсент Ибрагимович. Руководство хочет, чтобы швед чаще находился на базе первой команды.

А ещё у Ибры возник конфликт с экс-партнёром — Иньяцио Абате. Бывший защитник «Милана» в прошлом сезоне не позволил дебютировать за молодёжку Максимилиану, ещё одному сыну Златана. Летом Абате ушёл в клуб «Тернана» из Серии С. А швед сначала перевёл из молодёжки в женскую команду отца Иньяцио — Беньямино Абате. После этого он вовсе уволил того без объяснения причин. Подло?

Златан Ибрагимович на трибуне Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Экс-защитник «Интера» Марко Матерацци прокомментировал слова Ибрагимовича, считающего себя боссом «Милана». Чемпион мира — 2006 «уколол» Златана и заявил, что не хотел бы видеть в руководстве миланцев Паоло Мальдини. Легенда «Милана» ранее занимал должность технического директора. Тем самым Матерацци подчеркнул, что Мальдини куда лучше справлялся с работой в «Милане», чем Ибрагимович. «Я совершенно не впечатлён. Допустим, эти слова — часть его характера. Единственное, что я могу сказать как болельщик «Интера», — надеюсь, что Паоло Мальдини никогда не вернётся в клуб», — сказал Марко. Раунд!

Менеджерская карьера Ибрагимовича стартовала не без проблем. Пока что вышестоящее руководство «Милана» не делает резких шагов в адрес экс-игрока. Но если миланцы провалят сезон, то есть все основания полагать, что Златан продолжит выдавать сочные цитаты уже вне клуба.