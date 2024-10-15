Первый месяц Соболева в «Зените». Провал или всё по плану?

Александр Соболев подписал контракт с «Зенитом» 30 августа. Его презентовали вместе с хоккеистами СКА, но, учитывая креативное мышление руководителей клуба, вряд ли это кого-то удивило. Он начал тренировки, а первый матч провёл 9 сентября с «Кайратом». Это была неофициальная встреча, в которой нападающий отыграл 85 минут без результативных действий. Зато именно тогда он впервые мог услышать, что о его переходе думают болельщики.

Полноценный дебют состоялся 14 сентября — месяц назад — в игре с ЦСКА. Всего он провёл шесть официальных матчей, забил гол и сделал одну результативную передачу. Достойно?

Предлагаем откатиться назад и вспомнить, как всё начиналось. Ещё в игре с «Кайратом» Сергей Семак впервые показал большой аудитории одну из своих тактических задумок, которую медиа впоследствии обозвали «три башни». Ок, тренера не устраивал только Матео Кассьерра. Потом он был недоволен наличием Кассьерры и Лусиано Гонду. Видимо, для идеальности задумки не хватало как раз третьей вершины. И её увидели в Соболеве. Первый же официальный матч с ЦСКА — и все три нападающих вышли в стартовом составе «Зенита».

Итог — петербуржцы провели самый неубедительный первый тайм со старта чемпионата. Уступили ЦСКА по некоторым основным статистическим показателям в атаке, но при этом забили. Дуглас Сантос с фланга навесил точно на Гонду, а тот пробил Игоря Акинфеева. После перерыва «Зенит» перестроился на трёх центральных защитников и, по сути, удерживал преимущество.

Грустные цифры пришли уже после матча — всего пять касаний в штрафной и три удара из нее. Вряд ли такого ожидал Семак, устраивая небольшую тактическую революцию. Соболев в итоге отыграл 60 минут и ушёл с поля до Гонду и Кассьерры. При этом ничего плохого про игру россиянина главный тренер не сказал.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Готовность Соболева? Сложно говорить в процентах. Естественно, любой игрок, абсолютно любой, пропустив такое количество времени, нуждается в том, чтобы набрать игровую форму. Главное — он старается, он двигается, у него здоровье позволяет держать определённый объём. Свежесть, быстрота, адаптация в команде, которая, безусловно, необходима, — всё придёт».

Дальше был кубковый матч с «Рубином». Первый в Петербурге для Соболева в качестве игрока «Зенита». Но хотя бы в более привычных сочетаниях. Александр остался один впереди без остальных «башен». И на 26-й минуте сделал результативную передачу на Густаво Мантуана. Но, кроме как этим, футболист ничем не запомнился. И покинул поле в перерыве.

Зато весь матч болельщики упражнялись в оскорбительных скандированиях в адрес нападающего. Запускали воздушных дельфинов и выражали свой протест. Соболев отреагировал спокойно. Просто поблагодарил всех за поддержку.

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Следующий матч — в РПЛ с «Факелом». И вновь впереди «три башни», к которым добавился Педро. Удивительно, однако аутсайдер лиги подобрал идеальную схему противодействия. В первом тайме петербуржцы пропустили, после перерыва перестроились (но это не касалось линии атаки) и забили трижды. Соболев в голах не поучаствовал — спасибо надо говорить Кассьерре, Гонду и Ерохину.

Вообще, матч с «Факелом» стал худшим для Александра с точки зрения цифр — ни одного удара в створ, всего два выигранных единоборства и 10 потерь. Бонусом — два фола. Выглядит совсем так себе. При этом тренер снова дал ему час игрового времени. Удивительное доверие.

Только 28 сентября наступил день, когда Соболев всё-таки остался в запасе. Дело было в Краснодаре. Формально впереди его заменил Максим Глушенков. Гонду и Кассьерра из состава никуда не делись. Забить в новом сочетании вновь не вышло. Александр вышел на поле на 76-й минуте. Но уже вряд ли мог что-то сделать. Зато при нём команда дважды пропустила.

Однако к самому игроку вряд ли могут быть вопросы. Семак после матча вновь отметил, что нападающий привыкает к системе игры, а решение оставить его в запасе было вызвано тактическими соображениями. Видимо, имелось в виду то, что с «Краснодаром» более эффективна быстрая атака. Правда, и она не справилась.

2 октября Соболев вернулся в стартовый состав на кубковую игру с «Акроном». И снова оказался в более комфортной среде, когда рядом нет огромных игроков. На флангах рядом действовали Андрей Мостовой и Педро. И результат был сделан уже в первом тайме. Правда, без прямого участия Соболева.

Время Александра наступило после перерыва — на 61-й минуте он забил первый гол за «Зенит». И в итоге провёл на поле всю встречу. «Вираж» в этот раз не использовал прямых оскорбительных выражений, ограничившись кричалкой «Соболев — Гонду».

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Следом — «Оренбург». Матч, где Соболев вновь остался в запасе. А Семак даже в отсутствие Глушенкова выбрал более предсказуемые сочетания. Любопытно, что после первого тайма, в котором у «Зенита» мало что получалось, первой опцией усиления атаки стал совсем не Соболев, а Ерохин. Экс-спартаковец же появился на поле в самом конце матча. Семак объяснил это тем, что нападающий провёл полный матч с «Акроном» и ему требовалось время на восстановление.

Не уверен, что всерьёз стоит воспринимать товарищескую встречу с «Войводиной». Соболев действительно был лучшим, сделал 2+2. Но, ещё раз, это неофициальный матч, который ни на что не влиял.

Сам Соболев раз за разом отмечает, что с каждым днём всё больше привыкает к системе зенитовской игры. Но вау-эффекта, как от Глушенкова, пока точно нет. Да и после «Войводины» нападающий признался, что «машина ещё не завелась».

Может, и правда дело времени?