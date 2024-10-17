Вы могли не заметить, но «Челси» оживает. Есть несколько факторов

Внезапно — «Челси» подаёт признаки жизни. Пускай даже в АПЛ наметился небольшой отрыв «Ливерпуля», «Сити» и «Арсенала» от остальных, как, в общем-то, и ожидалось, однако команда Марески будто бы набирает ход. Делать глобальных выводов по семи турам не стоит, но и прогресс есть смысл отметить. Тем более если команда только что забрала две главные премии за месяц.

Коула Палмера признали лучшим игроком сентября. Полузащитник оказался первым в истории АПЛ автором покера в первом тайме. Да и вообще, он лидирует в этом чемпионате по системе «гол+пас» (шесть мячей и пять ассистов). У Холанда просто 10 мячей — без голевых передач. Палмер на редкость стабильно держит уровень в «Челси». Если смотреть статистику по «гол+пас» со старта прошлого сезона, то он остаётся на первом месте даже на такой внушительной дистанции — 28 мячей и 16 ассистов. Забивает столько, что его фирменное празднование стало мемом, который подхватили футболисты из других лиг.

Празднование Коула Палмера Фото: Richard Heathcote/Getty Images

А лучшим тренером в сентябре официально признали Мареску. При нём у команды три победы и одна ничья за месяц (четырёх побед нет ни у кого). «Челси» потерял очки только в домашнем матче с «Кристал Пэлас», где гостям во многом повезло. По созданным моментам к победе были намного ближе хозяева. Как не забил Нкунку в конце матча — вообще загадка. С другой стороны, нужно отмечать, что в матче с «Борнмутом» уже «Челси» откровенно повезло забрать три очка.

Увольнение Почеттино по итогам прошлого сезона выглядело сомнительным. Вообще, «Челси» за два года растерял свой статус, и топ-тренера заманить оказалось сложнее. Однако пришедший Мареска хоть и выглядел неочевидным вариантом (работал лишь с «Пармой» в Серии В и с «Лестером» в Чемпионшипе), но оказался по состоянию на сегодня весьма удачным выбором. При новом тренере показатели в целом стали лучше.

Энцо Мареска Фото: David Rogers/Getty Images

По итогам семи туров «Челси» четвёртый в таблице АПЛ, по ожидаемым голам — второй (14,4 xG). Больше только у «Тоттенхэма» (14,8 xG). Если смотреть на разницу созданных и допущенных моментов, то «Челси» остаётся на третьем месте (+6,6 xGD). Больше только у «Тоттенхэма» (+6,7 xGD) и «Ливерпуля» (+8,6 xGD). Если смотреть на ожидаемые очки, то команда Марески держится на втором месте. По данным Opta, «Челси» уступает только «Ливерпулю». При этом нельзя сказать, что у лондонцев календарь был легче.

Становится понятно, во что хочет играть «Челси». Команда стремится владеть мячом и навязывать сопернику свой футбол. Из обороны упорно выходит низом, а не через забросы. В 77% случаев удар от ворот разыгрывается внутри своей штрафной. Этот процент выше на старте сезона только у двух команд — у «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» (по 84%). Особенно показательно на фоне «Арсенала» (20%), который добивается результата в более прагматичном стиле. Если брать количество пасов вратарей без учёта ударов от ворот, то кипер «Челси» — тоже в топ-3:

347 — Марк Флеккен («Брентфорд»)

275 — Андре Онана («МЮ»)

273 — Роберт Санчес («Челси»)

269 — Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»)

236 — Алисон («Ливерпуль»).

Роберт Санчес Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Если выделять игроков, то, помимо Палмера и Санчеса, нужно обязательно сказать про Кайседо и Джексона. Опорный полузащитник стал тем человеком, благодаря которому «Челси» может позволить себе атаковать большим количеством игроков. Эквадорец регулярно останавливает контратаки соперников, а по заблокированным обводкам вообще лидирует в этом сезоне среди всех футболистов АПЛ (19).

Что касается Джексона, то его основной проблемой остаётся реализация. Он был среди четырёх худших игроков АПЛ по этому показателю в прошлом сезоне. По ожидаемым голам у него должно было набраться на 4,6 гола больше (хуже оказались только Калверт-Льюин из «Эвертона», Джонсон из «Тоттенхэма» и Нуньес из «Ливерпуля»). Летом обсуждался трансфер Осимхена, но с футболистом не удалось договориться по зарплате — основным центрфорвардом остался Джексон. В этом чемпионате у него четыре гола при 5,2 xG. Всё ещё прослеживается недобор, но, во-первых, пока не настолько явный, а во-вторых, он сделал четыре ассиста за семь туров (за весь прошлый сезон было пять).

Николас Джексон и Коул Палмер празднуют гол Фото: Justin Setterfield/Getty Images

А ещё напрашивается шутка, что «Челси» усилился, отправив Бенуа Бадьяшиля на скамейку. Впрочем, это даже не шутка. Без него центр защиты «Челси» смотрится действительно солиднее.

В последние годы над «Челси» посмеивались из-за количества футболистов. Теперь же появилось хотя бы какое-то понимание по основе. И если в прошлом сезоне «Челси» использовал больше всех игроков за сезон среди топ-клубов (32 человека), то теперь такого нет и близко. За семь туров на поле выходил лишь 21 человек — это меньше, чем у большинства других команд АПЛ. Тут, конечно, важно, что у «Челси» закончилась эпидемия травм. По состоянию на сегодня лечится лишь Рис Джеймс, однако это его базовое состояние.

При этом игроки «Челси» не особо обременены нагрузками в еврокубках. Клуб хоть и участвует в Лиге конференций, но там выступает второй состав. И тот самый Бадьяшиль, и запасной вратарь Йоргенсен, и другие резервисты. Палмер даже не заявлен на этот турнир. Этого вполне хватает, чтобы побеждать «Гент». Остальные соперники имеют ещё более низкий клубный рейтинг. Судя по всему, «Челси» без проблем попадёт в топ-8 команд основной стадии ЛК.

Весь негатив в «Челси» замыкают на себе совладельцы Боули и Эгбали. Хотя их разногласия едва ли могут считаться положительным фактором. Локальный прогресс команды происходит скорее вопреки разборкам наверху. «Челси» всё ещё сильно проваливается по результатам, если сравнивать с эпохой Абрамовича. А вот если брать именно новую эпоху, то результаты оказываются лучшими за 28 месяцев.

Следующий матч «Челси» в АПЛ состоится на «Энфилде». На фоне «Ливерпуля» станет понятнее, насколько команда Марески заслуживает комплиментов.