У Германии уже 10 лет нет звёздного центрфорварда. В этом винят Лёва

Сборная Германии забила Боснии и Герцеговине пять раз. Но три гола не засчитали. Казалось, какие могут быть вопросы? Команда Нагельсмана — динамичная, агрессивная и безжалостная. Однако даже к лучшим порой можно аргументированно придраться. Если внимательно изучить, что пишут и говорят после матча Лиги наций, то на поверхности давний, пусть и не теряющий актуальности вопрос: а что с центральными нападающими?

Во встрече с боснийцами за сборную дебютировал Тим Кляйндинст — всё бы хорошо, но юноше уже под 30, так что вряд ли можно рассматривать эту опцию на перспективу. Есть Дениз Ундав — новый герой, ведь он сделал дубль. А судьи ещё и «украли» хет-трик. Однако этот молодой человек несильно младше Кляйндинста — ему 28. Да, за сборную он играет аж полгода и даже съездил на Евро-2024 ради шести минут на групповом этапе. Можно сказать, звезда по нынешним немецким меркам.

Ещё можно назвать Жонатана Буркардта. Не удивляйтесь, если не знаете, кто это. Некоторые болельщики сборной наверняка тоже задавались этим вопросом, когда увидели нападающего «Майнца» на поле в футболке бундестим.

Подождите, а кто тогда играл у Германии на Евро-2024?

Линия атаки вызывала вопросы уже на домашнем турнире. Нагельсман включил в заявку пятерых условных нападающих — Максимилиана Байера, Никласа Фюллькруга, Кая Хаверца, Томаса Мюллера и Дениза Ундава. Хотя как минимум двоих трудно назвать центрфорвардами — Хаверц и Мюллер играли почти всю карьеру в оттяжке. Впрочем, всё это не имело значения, ведь главный тренер точно понимал, как будет действовать.

Идея была простой — поставить вперёд Хаверца, и что-то получится. Тот начинал все матчи в стартовом составе, а при необходимости на замену выходил Фюллькруг — он куда больше напоминал центрального нападающего, однако раз за разом оставался в запасе. Несмотря на крутой сезон в дортмундской «Боруссии».

Кай Хаверц на Евро-2024 Фото: Getty Images

Чем всё закончилось, мы знаем. Германия хоть и выглядела структурной, в том числе в атаке, но уступила Испании в четвертьфинале. И только однажды забила больше двух голов — в дебютном матче с Шотландией. У Хаверца же всего два мяча на турнире — вряд ли такого ожидали от основного центрального нападающего топ-сборной.

Отсутствие центрфорвардов связывают с Лёвом. Почему?

Удивительный факт: на четырёх крупных турнирах до ЧМ-2014 Германия забила 50 голов. На пяти турнирах после (включая Евро-2024) — только 32. Почему мы обращаем внимание на эту отсечку? Именно в 2014-м карьеру в сборной завершил Мирослав Клозе, последний топовый нападающий бундестим.

В Германии убеждены: падение уровня центрфорвардов в стране началось примерно в 2010 году. Тогда немцев с чемпионата мира выбила сборная Испании, где, по сути, отсутствовала номинальная «девятка». Они играли с оттянутыми нападающими, и это давало результат. Считается, что Лёва вдохновила эта модель, поэтому на ЧМ-2014 он вызвал всего двух форвардов — Клозе и Подольски. А на пути к финалу сборная нередко использовала Гётце как нападающего. В итоге Германия выиграла турнир, а мода на классических центрфорвардов резко сошла на нет.

Мирослав Клозе и Йоахим Лёв на ЧМ-2014 Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Вот что говорил немецкий журналист Константин Экнер: «Когда вы смотрите на молодёжные команды в Германии, например, до 19 или до 17 лет, то видите много талантливых крайних нападающих, плеймейкеров, но не высококвалифицированных центральных нападающих. Действительно, трудно вырваться из академии и стать компетентной «девяткой» в Бундеслиге».

При этом в стране отлично осознают проблему. Однако отвечают, что для перемен необходимо время. А результата нужно ждать ещё дольше.

И пока он не пришёл.