Вы наверняка потеряли этих звёзд футбола из виду. Они выбрали крайне необычные лиги

Некоторые футболисты на закате карьеры предпочитают совсем уж экзотические варианты. Речь не о странах, куда обычно уезжают на заработки (Саудовская Аравия или Катар), не о привычных для постаревших звёзд локациях (Австралия или Япония) и не о чемпионатах родной страны (Йосип Иличич в «Мариборе» или Иван Ракитич в «Хайдуке»), а именно о настоящей экзотике. Когда смотришь на имя футболиста и его клуб, задаваясь вопросом: «Дружище, а как тебя сюда занесло-то вообще»? Мы нашли семь таких примеров.

Мамаду Сако, «Торпедо» Кутаиси, Грузия

Возраст: 34 года

Где стал звездой: «ПСЖ», «Ливерпуль», сборная Франции

Стоимость на пике: € 19 млн

Мамаду Сако Фото: torpedo.ge

11 лет назад «Ливерпуль» не пожалел за одновременно перспективного и уже опытного защитника «ПСЖ» € 19 млн. И тот потеснил из основы Аггера. А потом и Ловрена, который уже тогда становился человеком-мемом. Сако отличался надёжностью и продуктивно провёл в команде Клоппа три с небольшим года, а когда рассорился с немцем, «Кристал Пэлас» подсуетился и выложил за игрока суммарно (с учётом платной аренды) аж € 30,5 млн.

Первые два с половиной года Мамаду смотрелся на новом месте здорово, но затем начал резко сдавать. Уход свободным агентом в «Монпелье» летом 2021-го, ещё один конфликт с тренером (даже дошло до драки) и расторжение контракта в ноябре 2023-го — казалось бы, печальный финал. Но нет! Через восемь месяцев возник неожиданный вариант с грузинской лигой. Там Сако стабильно основной и сражается за чемпионство — «Торпедо» опережает «Дилу» со второго места на два очка, хотя не брало золото семь лет. Осталось провести восемь туров.

Денис Черышев, «Паниониос» Афины, вторая лига Греции

Возраст: 33 года

Где стал звездой: «Валенсия», «Вильярреал», сборная России

Стоимость на пике: € 10 млн

Денис Черышев Фото: panioniosfc.gr

Чуть ли не под каждой новостью о воспитаннике «Реала» со старта его карьеры и вплоть до спада после сверхуспешного ЧМ-2018 было полно комментариев: «Денис, только не переезжай в РПЛ!» Он и не переехал, в конце сентября внезапно приземлившись во второй греческой лиге. В плане футбола уровень, мягко говоря, не самый высокий. Зато Черышев поживёт в Афинах. Россиянин вообще умеет выбирать красивые локации — не зря до этого играл за «Венецию».

Перед трансфером агент футболиста Жорди Саллес заманивал клубы РПЛ и говорил, что его клиент не прочь поиграть на родине. И вариант был, но не сошлись по условиям. «Конечно, есть вещи, которые беспокоят. Их все понимают — повышенный травматизм. Если Денис объективно оценит себя, это будет правильная и красивая история. Нужно учитывать риски. Если клуб берёт на себя такую ответственность, она должна быть не сильно тяжёлой финансово», — говорил спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Гжегож Крыховяк, «Анортосис» Фамагуста, Кипр

Возраст: 34 года

Где стал звездой: «ПСЖ», «Севилья», сборная Польши

Стоимость на пике: € 30 млн

Гжегож Крыховяк Фото: anorthosisfc.com.cy

Крыховяк значительную часть карьеры отыграл в России, однако приезжал сюда уже звездой. Возможно, так бы здесь и выступал, однако после февраля 2022-го убежал из «Краснодара»: сначала в греческий АЕК, а затем и в Саудовскую Аравию, где играл за «Аль-Шабаб» и «Абху». В июле этого года его контракт завершился. Прождав практически три месяца, поляк прописался в середняке кипрской лиги «Анортосисе». Видимо, лучшего варианта не нашлось. Издание Fakt писало, что полузащитник задумывался о завершении карьеры.

Несмотря на скромный статус «Анортосиса», Крыховяк с его ценником в € 4 млн — с отрывом второй на Кипре. Клуб на самом деле переживает не лучшие времена: сейчас после шести туров идёт 10-м, а за предыдущие шесть сезонов только раз забирался в топ-3. Хотя болельщики со стажем помнят, как он пошумел в Лиге чемпионов — 2008/2009: победил «Панатинаикос», сыграл вничью с «Интером» и дважды — с «Вердером». Но Гжегожу тогда было только 18. А сейчас — 34.

Стеван Йоветич, «Омония» Никосия, Кипр

Возраст: 34 года

Где стал звездой: «Фиорентина», «Манчестер Сити», сборная Черногории

Стоимость на пике: € 30 млн

Стеван Йоветич Фото: omonoiafc.com.cy

Черногорец тоже сидел без работы до конца сентября и остановился на Кипре, покинув «Олимпиакос» ещё в начале июля. Пик его карьеры пришёлся на начало 2010-х, когда он сверкал в «Фиорентине» и за два сезона в Серии А оформил суммарно 35 результативных действий. «Манчестер Сити» заплатил за перспективного нападающего € 26 млн, и там он зачах. Дальше карьера шла по нисходящей и вот теперь привела в «Омонию». Хотя Стеван всё равно может похвастаться играми за «Монако» и «Интер» — просто так туда не берут.

В конце 2010-х клуб дважды подряд становился чемпионом, тем не менее последние три сезона не поднимается выше топ-5. «РБ Спорт» выдавал интересный инсайд: якобы ЦСКА вместо Пьянича мог привезти Йоветича и всё же выбрал боснийца. Директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо всё отрицал. Но, согласитесь, было бы странно, заяви он: «Да, мы на самом деле отказали Йоветичу».

Хесе Родригес, «Джохор» Джохор-Бару, Малайзия

Возраст: 31 год

Где стал звездой: «Реал», «ПСЖ»

Стоимость на пике: € 15 млн

Хесе Родригес Фото: johorsoutherntigers.my

Самый молодой футболист из нашего списка и партнёр Черышева по мадридской школе. В «Кастилье» начала 2010-х вообще собралась солидная банда: Хесе, Денис, Начо, Васкес, Карвахаль, Хоселу, Мората. Несмотря на бодрый старт в главной команде (забивал «Барселоне», «Атлетико», «Роме»), неудачнее всех раскрылся как раз Родригес. Их с российским экс-одноклубником объединяет не только «Реал», но и высокая травматичность. Трансфер испанца в «ПСЖ» за € 25 млн целиком не оправдался.

Перечислять дальнейшие клубы Хесе бесполезно — их слишком много. Заиграть не удалось ни в родной Испании, ни в Турции, ни в Англии, ни в Италии и даже ни в Бразилии. С 1 января этого года Родригес был безработным, пока недавно не оказался в чемпионате Малайзии, пусть и в его гегемоне. Скажи такое кто-нибудь 10 лет назад, сочли бы за сумасшедшего.

Стивен Н'Зонзи, «Сепахан» Исфахан, Иран

Возраст: 35 лет

Где стал звездой: «Севилья», сборная Франции

Стоимость на пике: € 30 млн

Стивен Н'Зонзи Фото: Пресс-служба ФК «Сепахан»

Переезд на Ближний Восток известных легионеров — типичная история. Только если дело касается Саудовской Аравии, ОАЭ или Катара, но никак не Ирана. Доказывает это хотя бы тот факт, что самый дорогой футболист местной лиги — оценённый в € 2,5 млн старый знакомый поклонников РПЛ Остон Урунов из «Персеполиса». Во вторую половину 2010-х Н'Зонзи разрывал центр поля в «Севилье» и мучил болельщиков «Ромы», а в августе, покинув турецкий «Коньяспор», выбрал весьма интересный маршрут.

«Сепахан» — иранский гранд: сейчас после пяти туров возглавляет таблицу, а до этого в течение семи лет лишь раз выпал из топ-3. Правда, у гегемона «Персеполиса» игра в запасе при отставании в два очка. Француз провёл четыре матча в чемпионате, и два последних — полностью. Видимо, за месяц с небольшим окончательно освоился.

Джесси Лингард, «Сеул», Южная Корея

Возраст: 31 год

Где стал звездой: «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм»

Стоимость на пике: € 40 млн

Джесси Лингард Фото: fcseoul.com

Здесь та же история, что с Ираном. Если футболисты и едут на заработки в Азию, то в Китай или Японию. Лингард пошёл против системы и в феврале этого года, отдохнув семь месяцев вслед за уходом из «Ноттингем Форест», согласился на предложение «Сеула». И к нему там совсем не относятся как к приме.

Когда Лингард провёл три матча и показал себя не слишком уверенно, тренер Ким Ки Дон его как следует приложил: «Я много думал о том, чтобы убрать Джесси. Не думаю, что человек, который не может бегать несколько минут, является футболистом. Если он не борется и не отрабатывает, то чем он лучше игрока, который бегает 90 минут? Если собираешься играть в футбол именами, не лучше ли просто взять завершивших карьеру футболистов?»

Тем не менее постепенно англичанин стал в Корее своим: оформил 5+1 за 21 матч, что принесло команде пятое место, учит язык и нарвался на штраф за езду на электросамокате без прав. А ещё попал в неловкую ситуацию, которая завирусилась: попытался выяснить у одноклубника, как будет по-корейски «ты», и получил в ответ «ни га». Лингард посчитал, что его подкалывают, обратился к другому партнёру и ничего нового не узнал. И всё дошло до конструкции «ты — ни га». В общем, развлекается как может.