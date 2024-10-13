«Манчестер Сити» ждёт историческое лето. По будущему Гвардиолы теперь ещё больше вопросов

В «Манчестер Сити» произойдут большие изменения. Клуб объявил, что летом 2025-го его покинет спортивный директор Чики Бегиристайн. Испанец планировал уйти, когда ему исполнится 60 лет. «Сити» полностью поддержал это решение. «Мы с нетерпением ждём возможности воздать должное выдающемуся вкладу Чики в «Манчестер Сити» в конце сезона», — отмечается в сообщении на официальном сайте клуба.

Чики Бегиристайн Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Бегиристайн занимал должность спортивного директора «Сити» с 2012 года. До этого с 2003-го по 2010-й он работал в «Барселоне». И в Каталонии, и в Англии Чики пересекался с Хосепом Гвардиолой. Именно Бегиристайн назначил Пепа главным тренером «Барсы». А ранее они вместе играли за клуб с 1990 по 1995 год, за полем сохраняя дружеские отношения.

Бегиристайн важен для «Сити»: он принимал ключевые решения по каждому трансферному вопросу. Конечно, клуб ожидают потрясения. Хотя преемник Чики уже известен: «Манчестер Сити» сообщил, что достиг соглашения со спортивным директором «Спортинга» Угу Вианой. Он приступит к своим обязанностям с лета 2025-го, сразу после окончания клубного чемпионата мира.

УГУ ВИАНА Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Повлияет ли уход Бегиристайна на будущее Гвардиолы? По информации Фабрицио Романо, руководство «Манчестер Сити» хочет, чтобы Пеп остался главным тренером. Окончательное решение остаётся за Гвардиолой. Но контракт испанца с «Сити» как раз заканчивается летом 2025 года.

Угу Виана вполне может привести вместе с собой тренера — Рубена Аморима. Информацию подтверждает The Telegraph: именно он и Хаби Алонсо — кандидаты на должность в «Сити» в случае ухода Гвардиолы. Аморим показывает крутые результаты со «Спортингом»: под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат Португалии и Кубок лиги, а также взял Суперкубок Португалии. Летом 2024-го Рубен уже мог оказаться в АПЛ. Им интересовались «Ливерпуль» и «Вест Хэм», но в итоге тренер остался в Лиссабоне. Переезд Вианы в Манчестер всё же может помочь оказаться в Англии и Амориму.

Гвардиола не отвечает на вопросы о будущем прямо. В начале октября он снова дал расплывчатый комментарий.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Я не собираюсь обсуждать эту тему. Что должно произойти, то и произойдёт. Я часть «Манчестер Сити», а не просто тренер. Так будет всегда, потому что моё отношение к клубу не должно отличаться от его отношения ко мне, которое я получил с первого дня работы».

В феврале 2024 года в интервью ESPN Пеп отметил, что в будущем видит себя в футболе сборных: «Я бы хотел получить опыт работы на чемпионате мира, Евро или Кубке Америки, на любом из этих турниров. Не знаю, когда это случится — через пять, 10 или 15 лет. Но я хотел бы поработать на чемпионате мира. Есть предпочтения по стране? Я не знаю, кто захочет меня назначить! Чтобы работать с какой-то сборной, нужно, чтобы тебя захотели назначить — прямо как и в клубах».

Шанс реализовать план у Пепа вполне может появиться. Daily Mail сообщает, что Футбольная ассоциация Англии мечтает, чтобы Гвардиола возглавил сборную страны. Они надеются, что Пепа привлечёт возможность перестроить команду. Ассоциация готова предоставить испанцу необходимые на это полномочия. Хотя платить зарплату, соразмерную окладу в «Сити» (£ 20 млн), ему не готовы. У букмекеров главным фаворитом на должность в сборной Англии считается Томас Тухель. Следом идёт и. о. тренера команды Ли Карсли, Гвардиола — третий.

Хосеп Гвардиола Фото: Stu Forster/Getty Images

Пеп выиграл с «Манчестер Сити» 18 трофеев. Испанец — второй по важности человек для клуба в XXI веке после шейха Мансура ибн Зайда Аль Нахайяна. Гвардиола навсегда вписал своё имя в историю «Сити». Однако уход важного для функционирования команды человека и по совместительству друга может заставить Пепа также сменить обстановку. Ждём португальскую связку «спортивный директор — тренер» в Манчестере?