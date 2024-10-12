Топ-матчи воскресенья: старт сезона НХЛ для Овечкина, финал Джокович — Синнер и футбол

Яркое 13 октября: посмотрим предсезонку НБА, а ещё узнаем, одержит ли Казахстан первую победу под руководством Черчесова.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 13 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Александр Овечкин в первом матче сезона?

«Вашингтон» одним из последних в НХЛ начинает новый регулярный чемпионат. Для Александра Овечкина матчем с «Нью-Джерси» начнётся 20-й сезон за океаном. Сумеет ли российский форвард сразу же броситься в погоню за рекордом Уэйна Гретцки?

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Юта», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сколько продлится «сухая» серия Игоря Шестёркина?

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» блистательно сыграл в первой встрече сезона, сумев «засушить» «Питтсбург Пингвинз» (6:0). 28-летний вратарь стал всего вторым голкипером в истории американского клуба, кому удалось оформить шат-аут в стартовом матче сезона. Сколько времени продлится «сухая» серия российского вратаря?

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 октября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Кирилл Капризов первый гол в сезоне?

27-летний нападающий отметился результативной передачей в первом матче чемпионата, сделав ассист в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Получится ли у Кирилла теперь открыть счёт и заброшенным шайбам?

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 13 октября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Фила» нанесёт первое поражение чемпиону НБА?

Для «Бостон Селтикс» предсезонка началась великолепно – две победы в Абу-Даби над «Денвер Наггетс» во главе с действующим MVP Николой Йокичем. «Филадельфия Сиксерс» же уже успела проиграть «Миннесоте» в подготовке к новому сезону. Что «кельты», что «76-е» являются одними из главных претендентов на самые высокие места в Восточной конференции. Кто покажет себя лучше в первом противостоянии этих клубов?

🏒 5:00: «Калгари Флэймз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Матвей Мичков первый гол в НХЛ?

Минувшей ночью Матвей Мичков дебютировал в НХЛ, приняв участие в матче с «Ванкувер Кэнакс». Отметиться результативными действиями у россиянина не получилось. Сумеет ли 19-летний нападающий разжиться очками во встрече с «Калгари»?

🏆 🎾 11:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 4), Шанхай, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Джокович 100-й титул в карьере?

До финала «Мастерса» в Шанхае-2024 добрались первая ракетка мира Янник Синнер и рекордсмен по количеству титулов на «Шлемах» Новак Джокович. Теннисисты ранее встречались семь раз, и счёт пока 4-3 в пользу серба. Правда, две последние встречи остались за итальянцем — в полуфиналах Кубка Дэвиса — 2023 и Australian Open — 2024. На счету Новака пока 99 титулов за карьеру, а Янник отличился 16 раз.

⚽️ 14:00: «Арсенал» Тула — «Сочи», Первая лига, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва двух претендентов на выход в РПЛ

Тульский «Арсенал» и «Сочи» собираются подняться из Первой лиги в РПЛ. Первые занимают первое место в таблице после 13 туров, а сочинцы отстают на пять очков. Амбиции понятны. В очном матче «Арсенал» и «Сочи» разыграют не просто три очка, а получат шанс ударить по морали конкурента. Хотя у сочинцев ситуация тяжелее: в случае поражения «Арсенал» оторвётся слишком сильно. В общем, интриг много.

⚽️ 16:00: Казахстан — Словения, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли Казахстан первую победу под руководством Черчесова?

Пока что результаты сборной Казахстана при Станиславе Черчесове не впечатляют. Команда сдержала Норвегию (0:0), но разгромно уступила Словении (0:3) и Австрии (0:4). Теперь у казахстанцев есть возможность взять реванш у словенцев. Получится ли у Черчесова придумать победный план? Казахстан рискует вылететь из Лиги В в Лигу С, если ситуация не улучшится.

🏀 17:45: ЦСКА — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: первое в сезоне дерби двух столиц — кто выйдет победителем?

Самый долгожданный матч недели. ЦСКА довольно неожиданно уступил «Пари Нижний Новгород», а «Зенит» в борьбе проиграл «Локомотиву-Кубань» – лидеру Единой лиги ВТБ. Клубы из Москвы и Санкт-Петербурга находятся ниже краснодарцев в турнирной таблице, но дело даже не в этом, а в том, что противостояние ЦСКА и «Зенита» – это уже отдельная история. Команды слишком часто за последнее время встречались в плей-офф, теперь настало время узнать сильнейшего из этой пары на старте регулярного чемпионата.

⚽️ 19:00: Финляндия — Англия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 2, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Англия исправится за поражение от Греции?

Англия сенсационно уступила Греции (1:2) в прошлом матче. И этот результат не стал случайным: греки играли круче всю встречу, и парочка их голов отменена только из-за VAR. Но в таблице у англичан ситуация всё ещё под контролем. Команда занимает второе место и оставляет шансы на выход в Лигу А. Но для этого нужно побеждать в оставшихся трёх матчах. Первый — в Финляндии. В первой встрече финны уступили Англии в гостях (0:2). Получится сыграть успешнее дома?

🏆🏐 19:30: «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», Кубок Легенд, женщины, финал

Интрига: Зоран Терзич заберёт ещё один трофей?

И те, и другие уверенно выиграли свои полуфиналы. Фаворит решающей встречи — казанский клуб, который уже успел победить «Ленинградку» в рамках Суперлиги. Но «пчёлы» очень здорово выглядели в матче с московским «Динамо» в полуфинале. Будет ли сенсация или Казань продолжит доминировать на старте сезона?

⚽️ 21:45: Австрия — Норвегия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 4-й тур

Интрига: Рангник придумает управу на Холанда?

Весёлый матч состоится в Австрии, которая примет дома Норвегию. В первой очной встрече норвежцы одержали победу (2:1). Эрлинг Холанд в той игре стал автором победного гола. А в прошлом матче со Словенией форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. Настоящая машина! Придумает ли тренер Австрии Ральф Рангник управу на Эрлинга? Иначе Холанд, конечно, свой момент найдёт.