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Расписание спортивных матчей 13 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи воскресенья: старт сезона НХЛ для Овечкина, финал Джокович — Синнер и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 октября
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 13 октября: посмотрим предсезонку НБА, а ещё узнаем, одержит ли Казахстан первую победу под руководством Черчесова.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Александр Овечкин в первом матче сезона?

«Вашингтон» одним из последних в НХЛ начинает новый регулярный чемпионат. Для Александра Овечкина матчем с «Нью-Джерси» начнётся 20-й сезон за океаном. Сумеет ли российский форвард сразу же броситься в погоню за рекордом Уэйна Гретцки?

Чего капитан «Вашингтона» может добиться в этом сезоне НХЛ?
12 рекордов и конец погони за Гретцки. Чего Овечкин добьётся в новом сезоне НХЛ?
12 рекордов и конец погони за Гретцки. Чего Овечкин добьётся в новом сезоне НХЛ?

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Юта», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Юта
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько продлится «сухая» серия Игоря Шестёркина?

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» блистательно сыграл в первой встрече сезона, сумев «засушить» «Питтсбург Пингвинз» (6:0). 28-летний вратарь стал всего вторым голкипером в истории американского клуба, кому удалось оформить шат-аут в стартовом матче сезона. Сколько времени продлится «сухая» серия российского вратаря?

Шестёркин отказался от контракта на $ 88 млн! Почему он так поступил?
Шестёркин отказался от исторического контракта в НХЛ! Чего добивается россиянин?
Шестёркин отказался от исторического контракта в НХЛ! Чего добивается россиянин?

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Кирилл Капризов первый гол в сезоне?

27-летний нападающий отметился результативной передачей в первом матче чемпионата, сделав ассист в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Получится ли у Кирилла теперь открыть счёт и заброшенным шайбам?

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
13 октября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Фила» нанесёт первое поражение чемпиону НБА?

Для «Бостон Селтикс» предсезонка началась великолепно – две победы в Абу-Даби над «Денвер Наггетс» во главе с действующим MVP Николой Йокичем. «Филадельфия Сиксерс» же уже успела проиграть «Миннесоте» в подготовке к новому сезону. Что «кельты», что «76-е» являются одними из главных претендентов на самые высокие места в Восточной конференции. Кто покажет себя лучше в первом противостоянии этих клубов?

Что не сделаешь, чтобы попасть в НБА:
Прорваться в НБА. История афериста, который поменял имя и занизил возраст ради драфта
Прорваться в НБА. История афериста, который поменял имя и занизил возраст ради драфта

🏒 5:00: «Калгари Флэймз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Матвей Мичков первый гол в НХЛ?

Минувшей ночью Матвей Мичков дебютировал в НХЛ, приняв участие в матче с «Ванкувер Кэнакс». Отметиться результативными действиями у россиянина не получилось. Сумеет ли 19-летний нападающий разжиться очками во встрече с «Калгари»?

Как Мичков дебютировал в НХЛ? Вся главная информация:
Яркий дебют Мичкова в НХЛ! «Съел» лучшего защитника лиги и едва не исполнил шедевр
Яркий дебют Мичкова в НХЛ! «Съел» лучшего защитника лиги и едва не исполнил шедевр

🏆 🎾 11:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 4), Шанхай, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: завоюет ли Джокович 100-й титул в карьере?

До финала «Мастерса» в Шанхае-2024 добрались первая ракетка мира Янник Синнер и рекордсмен по количеству титулов на «Шлемах» Новак Джокович. Теннисисты ранее встречались семь раз, и счёт пока 4-3 в пользу серба. Правда, две последние встречи остались за итальянцем — в полуфиналах Кубка Дэвиса — 2023 и Australian Open — 2024. На счету Новака пока 99 титулов за карьеру, а Янник отличился 16 раз.

В решающем матче китайского «Мастерса» будет жарко:
Джокович в шаге от 100-го титула в карьере. В финале Шанхая его ждёт Синнер
Джокович в шаге от 100-го титула в карьере. В финале Шанхая его ждёт Синнер

⚽️ 14:00: «Арсенал» Тула — «Сочи», Первая лига, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва двух претендентов на выход в РПЛ

Тульский «Арсенал» и «Сочи» собираются подняться из Первой лиги в РПЛ. Первые занимают первое место в таблице после 13 туров, а сочинцы отстают на пять очков. Амбиции понятны. В очном матче «Арсенал» и «Сочи» разыграют не просто три очка, а получат шанс ударить по морали конкурента. Хотя у сочинцев ситуация тяжелее: в случае поражения «Арсенал» оторвётся слишком сильно. В общем, интриг много.

А чем запомнился прошлый тур Первой лиги?
Сумасшедший гол и бомбовые результативные матчи. Всё о туре в Первой лиге. Видео
Сумасшедший гол и бомбовые результативные матчи. Всё о туре в Первой лиге. Видео

⚽️ 16:00: Казахстан — Словения, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли Казахстан первую победу под руководством Черчесова?

Пока что результаты сборной Казахстана при Станиславе Черчесове не впечатляют. Команда сдержала Норвегию (0:0), но разгромно уступила Словении (0:3) и Австрии (0:4). Теперь у казахстанцев есть возможность взять реванш у словенцев. Получится ли у Черчесова придумать победный план? Казахстан рискует вылететь из Лиги В в Лигу С, если ситуация не улучшится.

Черчесов не справился с экс-руководителем «Локомотива»:
Разгром в битве Черчесова и Рангника. Австрия уничтожила Казахстан
Разгром в битве Черчесова и Рангника. Австрия уничтожила Казахстан

🏀 17:45: ЦСКА — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первое в сезоне дерби двух столиц — кто выйдет победителем?

Самый долгожданный матч недели. ЦСКА довольно неожиданно уступил «Пари Нижний Новгород», а «Зенит» в борьбе проиграл «Локомотиву-Кубань» – лидеру Единой лиги ВТБ. Клубы из Москвы и Санкт-Петербурга находятся ниже краснодарцев в турнирной таблице, но дело даже не в этом, а в том, что противостояние ЦСКА и «Зенита» – это уже отдельная история. Команды слишком часто за последнее время встречались в плей-офф, теперь настало время узнать сильнейшего из этой пары на старте регулярного чемпионата.

Яркие выходные в Единой лиге:
Битва двух столиц и матч лидера Единой лиги. Собрали яркие интриги баскетбольных выходных
Битва двух столиц и матч лидера Единой лиги. Собрали яркие интриги баскетбольных выходных

⚽️ 19:00: Финляндия — Англия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 2, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Финляндия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Англия исправится за поражение от Греции?

Англия сенсационно уступила Греции (1:2) в прошлом матче. И этот результат не стал случайным: греки играли круче всю встречу, и парочка их голов отменена только из-за VAR. Но в таблице у англичан ситуация всё ещё под контролем. Команда занимает второе место и оставляет шансы на выход в Лигу А. Но для этого нужно побеждать в оставшихся трёх матчах. Первый — в Финляндии. В первой встрече финны уступили Англии в гостях (0:2). Получится сыграть успешнее дома?

В прошлом матче Англию от разгромного поражения спас VAR:
Сенсация дня в Лиге наций! Англию эпично добили на 90+4-й минуте
Сенсация дня в Лиге наций! Англию эпично добили на 90+4-й минуте

🏆🏐 19:30: «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», Кубок Легенд, женщины, финал

Кубок Легенд (ж) . Финал
13 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Ленинградка
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Зоран Терзич заберёт ещё один трофей?

И те, и другие уверенно выиграли свои полуфиналы. Фаворит решающей встречи — казанский клуб, который уже успел победить «Ленинградку» в рамках Суперлиги. Но «пчёлы» очень здорово выглядели в матче с московским «Динамо» в полуфинале. Будет ли сенсация или Казань продолжит доминировать на старте сезона?

Казанский клуб пока никто не может остановить:
15:0 в пользу Казани! Кто выиграет у команды Терзича хотя бы сет?
15:0 в пользу Казани! Кто выиграет у команды Терзича хотя бы сет?

⚽️ 21:45: Австрия — Норвегия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 4-й тур

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Австрия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Рангник придумает управу на Холанда?

Весёлый матч состоится в Австрии, которая примет дома Норвегию. В первой очной встрече норвежцы одержали победу (2:1). Эрлинг Холанд в той игре стал автором победного гола. А в прошлом матче со Словенией форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. Настоящая машина! Придумает ли тренер Австрии Ральф Рангник управу на Эрлинга? Иначе Холанд, конечно, свой момент найдёт.

Холанд продолжает переписывать историю:
Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии
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