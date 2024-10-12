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Блогер Михаил Литвин задержан полицией за драку на матче медиафутбольного Кубка лиги, подробности, видео, Баста

Дичь на игре клуба Басты! За махач задержали блогера Литвина и известного фаната. Видео
Никита Паглазов
Михаил Литвин задержан полицией за драку
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Этот инцидент изменит медиафутбол?

Настоящая жесть случилась в матче медиафутбольного Кубка лиги. Создатель команды Lit Energy и известный блогер Михаил Литвин напал на болельщика «СКА-Ростов» — клуба, которым владеет Баста. Что стало причиной такого поведения? Рассказываем.

Михаил Литвин

Михаил Литвин

Фото: из личного архива

Во время матча болельщики «СКА-Ростов» скандировали оскорбительные заряды в адрес Литвина. Это не понравилось блогеру, и он побежал прямо на трибуну соперников. Михаил поднялся и ударил в лицо одного из болельщиков команды Басты. Как стало известно позже, им оказался авторитетный фанат ЦСКА по прозвищу Маугли.

После этого началась настоящая вакханалия: служба безопасности Медиалиги пыталась спрятать блогера, однако к нему рвались фанаты «СКА-Ростов». Одному из них даже удалось ударить Литвина по лицу. В дело тут же вмешался присутствовавший на игре Баста. Он в окружении большой толпы из журналистов, болельщиков и работников лиги выяснял отношения с Михаилом. Матч, естественно, был приостановлен.

Глава Медиалиги Николай Осипов сразу же отреагировал на инцидент.

Николай Осипов
Николай Осипов
президент Медиалиги

«Я всё не видел, но того, что видел, мне кажется, вполне достаточно, чтобы говорить о какой-то долгосрочной дисквалификации. Это может быть больше, чем до конца сезона? Конечно, будем разбираться, само собой. Это же идиотизм — то, что мы видим. Я думаю, это очевидно. Реакция, которая последует, будет максимально справедлива, мне кажется, и по делу. Будем разбираться. Какой смысл сейчас по горячим следам? Мы же все понимаем, что смысл один. Подобное поведение неприемлемо максимально. Нет ни одного человека, кто бы это одобрил. Я думаю, что и сам Миша это уже осознаёт».

Как сообщает телеграм-канал Mash, Михаила после этого сразу вывели со стадиона в сопровождении правоохранителей. Они же доставили Литвина в полицию вместе с другом Рустамом Ахмадулаевым. Также в отделении оказался и Маугли. Всем им грозит по 15 суток: на них составили протоколы о мелком хулиганстве. До суда они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Литвин уже опубликовал сообщение на своей странице в соцсети, где отметил, что позже расскажет свою версию произошедшего. «Люблю всех, даже недоброжелателей, учитесь на моих ошибках, я для этого и пришёл к вам в соцсети. Но своё имя и честь никогда не давайте оскорблять», — подписал блогер опубликованное видеопослание.

Как повлияет инцидент на бурно развивавшийся до этого медиафутбол?

Кстати, за «СКА-Ростов» выступает экс-капитан «Спартака»:
Денис Глушаков стал игроком медийного клуба «СКА-Ростов»
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