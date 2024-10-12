Дичь на игре клуба Басты! За махач задержали блогера Литвина и известного фаната. Видео

Настоящая жесть случилась в матче медиафутбольного Кубка лиги. Создатель команды Lit Energy и известный блогер Михаил Литвин напал на болельщика «СКА-Ростов» — клуба, которым владеет Баста. Что стало причиной такого поведения? Рассказываем.

Михаил Литвин Фото: из личного архива

Во время матча болельщики «СКА-Ростов» скандировали оскорбительные заряды в адрес Литвина. Это не понравилось блогеру, и он побежал прямо на трибуну соперников. Михаил поднялся и ударил в лицо одного из болельщиков команды Басты. Как стало известно позже, им оказался авторитетный фанат ЦСКА по прозвищу Маугли.

После этого началась настоящая вакханалия: служба безопасности Медиалиги пыталась спрятать блогера, однако к нему рвались фанаты «СКА-Ростов». Одному из них даже удалось ударить Литвина по лицу. В дело тут же вмешался присутствовавший на игре Баста. Он в окружении большой толпы из журналистов, болельщиков и работников лиги выяснял отношения с Михаилом. Матч, естественно, был приостановлен.

Глава Медиалиги Николай Осипов сразу же отреагировал на инцидент.

Николай Осипов президент Медиалиги «Я всё не видел, но того, что видел, мне кажется, вполне достаточно, чтобы говорить о какой-то долгосрочной дисквалификации. Это может быть больше, чем до конца сезона? Конечно, будем разбираться, само собой. Это же идиотизм — то, что мы видим. Я думаю, это очевидно. Реакция, которая последует, будет максимально справедлива, мне кажется, и по делу. Будем разбираться. Какой смысл сейчас по горячим следам? Мы же все понимаем, что смысл один. Подобное поведение неприемлемо максимально. Нет ни одного человека, кто бы это одобрил. Я думаю, что и сам Миша это уже осознаёт».

Как сообщает телеграм-канал Mash, Михаила после этого сразу вывели со стадиона в сопровождении правоохранителей. Они же доставили Литвина в полицию вместе с другом Рустамом Ахмадулаевым. Также в отделении оказался и Маугли. Всем им грозит по 15 суток: на них составили протоколы о мелком хулиганстве. До суда они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Литвин уже опубликовал сообщение на своей странице в соцсети, где отметил, что позже расскажет свою версию произошедшего. «Люблю всех, даже недоброжелателей, учитесь на моих ошибках, я для этого и пришёл к вам в соцсети. Но своё имя и честь никогда не давайте оскорблять», — подписал блогер опубликованное видеопослание.

Как повлияет инцидент на бурно развивавшийся до этого медиафутбол?