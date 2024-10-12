Так круто Соболев не играл давно! Дубль сербам и гениальный пас пяткой за «Зенит». Видео

Пока РПЛ на паузе, «Зенит» сыграл с восьмой командой Сербии нынешнего сезона — «Войводиной», в чей тренерский штаб входит экс-зенитовец Вьештица. Даже в ослабленном составе без сборников (Эракович, Алип) и травмированных (Глушенков, Мостовой, Караваев, Волков) чемпион России легко добился победы.

В старте вышли Адамов, Чистяков, Нино, Горшков, Мантуан, Барриос, Клаудиньо, Артур, Педро, Ерохин и Соболев. А на лавке остались как опытные Латышонок, Родригао, Сантос, Вендел, Ахметов, Лусиано и Кассьерра, так и молодые Бязров, Чернов, Мушкарин, Обонин и Иванов. Не сыграл из них только третий вратарь. А главными героями стали Мантуан и Соболев.

Зенитовцы включились с первых минут и оформили быстрый гол. На 10-й минуте Артур ускорился и отдал на Горшкова, который играл то слева, то в центре поля. Юрий вывел один на один с вратарём Соболева, и нападающий всё сделал грамотно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

VAR на матче не было. Возможно, зря, потому что, судя по повтору, арбитры проглядели небольшой офсайд.

Возможный офсайд Соболева Фото: Скриншот

Сербы играли грубо и получили три жёлтые за пять минут. Да, последняя — за споры. Но ведь и без карточек нарушений хватало: доставалось Артуру, Барриосу, Мантуану, Соболеву и особенно Клаудиньо. Последние двое под конец тайма хромали, а бразилец ещё и за спину держался.

И всё же футболисты «Войводины» умеют бить не только по ногам, но и по воротам: Црномаркович реализовал первый же момент, чётко прыгнув по время подачи с углового. Долго, впрочем, ничейный счёт не продержался: Мантуан обыгрался с Ерохиным и прострелил в центр. Соболев только этого и ждал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Александру надоело лишь забивать, и он показал красоту: поборолся и пяткой отдал Мантуану. Густаво на дриблинге забежал в штрафную, и мяч от рук вратаря оказался в воротах. Разумеется, у «Зенита» были не только три шанса забить: неплохо в дальний угол крутил Артур, Ерохин с близкого расстояния не попал в дальний угол. Хотя реализация всё равно в порядке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На вторую половину встречи состав вышел таким: Латышонок, Сантос, Родригао, Чистяков, Горшков, Вендел, Ахметов, Педро, Лусиано, Кассьерра, Соболев. Поменялось много имён. Ну а преимущество петербуржцев оставалось в силе, и Гонду моментально его увеличил, пройдя на скорости и прицельно уложив мяч мимо вратаря.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Кто стал автором голевой передачи? Соболев. Если ранее он был словно отрезан от зенитовского футбола и выглядел инородно, то сейчас постепенно набирает форму. Хотя, справедливости ради, в РПЛ столько пространства не даёт никто. Даже «Оренбург». Как худшая команда по игре в обороне яростно защищалась в Петербурге, вы недавно могли видеть сами.

Если Александру дать много свободы, он чувствует себя как дельфин в океане. А Гонду вполне мог и дубль оформлять, но не попал. Как и Иванов уже в добавленное время. В целом других опасных эпизодов больше особо не было, и всё равно спарринг получился хорошим. «Зенит» в отличном настроении подходит к возобновлению сезона. Особенно Соболев. На этом фоне их дуэль с Дзюбой в матче с «Акроном» выглядит ещё интереснее.