Шмейхель тащил Данию к сенсации в Испании. Но сам же всё и разрушил

Сборная Испании вышла на первое место в своей группе Лиги наций, победив Данию. У команды Луиса де ла Фуэнте семь очков. «Фурия Роха» как раз обошла датчан, которые остались с шестью очками.

Для сборной Испании это был первый домашний матч после победы на чемпионате Европы. Но далеко не все участники «золотого» финала приехали в Мурсию. Команда де ла Фуэнте понесла серьёзные потери: травмированы Симон, Карвахаль, Родри, Ольмо, Уильямс… Перед началом встречи с Данией капитан Мората показал счастливым болельщикам трофей – чемпионский кубок с Евро-2024. В стартовом составе хозяев, помимо всего прочего, обращал на себя внимание выход Ямаля с «десяткой» на спине.

Сборная Дании продолжает играть по системе 3-4-2-1, хотя в Испании, где скандинавы в основном оборонялись, их тактическая схема скорее напоминала 5-4-1. Поначалу в течение минут 10 гости неплохо защищались средним блоком, более того, первыми создали голевой момент. Неуверенно действовавший в дебюте встречи и допустивший несколько ошибок Лапорт (он, напомним, выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср») пропустил передачу за спину и упал в борьбе с Дольбергом. Нападающий датчан выходил почти один на один под углом, но голкипер «Арсенала» Райя, подменявший Симона, спас испанцев.

Затем «Фурия Роха» выдала мощный отрезок, заставив сборную Дании сесть глубоко к своим воротам. Мяч задвигался быстрее. Самыми опасными в атаке у хозяев были Мората и Гримальдо. Именно левый защитник нанёс первые два удара. Один из них – со штрафного, который заработал Мората в спорной ситуации. Судья в этом эпизоде разрывался между тремя решениями: случился ли фол, а если был, то в штрафной или за её пределами? В итоге словак Кружляк принял такое решение, чтобы никого сильно не обидеть. Но стандарт сборная Испании загубила.

В итоге при 60% владения в первом тайме команда де ла Фуэнте не забила. Датчане опять сумели отодвинуть на время игру от своей штрафной. Из 11 ударов за 45 минут у хозяев лишь два пришлись в створ. Ямаль был менее опасен, нежели Мората. Однако перед самым перерывом прошла передача от Порро на Ламина за спину Кристиансену, вингер «Барсы» выскочил один на один и простил соперника. Послал мяч над руками Шмейхеля выше цели.

Испанцы с каждой минутой всё больше нервничали из-за того, что не получается забить дома. После перерыва давление на штрафную Шмейхеля росло, тем не менее гости отбивались. После стыков Мората и Руис на эмоциях отталкивали соперников, Ямаль жаловался. Трибуны недовольно гудели.

Сборная Испании ещё улучшила владение на чужой половине поля, острота в атаке исходила от защитников. Если крайние заполняли полуфланги, то центральные обостряли со своих позиций. Мората получил два убойных момента благодаря классной комбинации по центру с участием Вивиана и Руиса, а затем – после того, как дальний удар Лапорта внезапно превратился в пас из-за удачного отскока. Вот только Шмейхель продолжал тащить. Голкипер датчан сделал два крутых сейва, нейтрализуя удары форварда испанцев.

Это был не день Мораты. В конце концов де ла Фуэнте заменил его на Хоселу. Казалось, что это день Шмейхеля, но капитан сборной Испании, уйдя с поля, словно унёс с собой фарт Каспера. Хозяева тут же забили! После кросса и выноса мяча Субименди здорово зарядил с подбора. Шмейхель ошибся – мяч нырнул в сетку от его рук. И даже рикошеты от защитника и земли не отменяют того факта, что голкипер сыграл неудачно в этом эпизоде.

В общем-то, сборная Испании наиграла на победу, особенно по второму тайму. Для команды, оставшейся без целой группы важных футболистов, «Фурия Роха» сыграла очень солидно. Запасные, начиная с голкипера Райи, соответствовали уровню чемпиона Европы. У испанцев гигантское преимущество по ударам – 25:3 (в створ – 6:1). Разве что от Ямаля Мурсия не дождалась чудес.