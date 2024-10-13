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Польша — Португалия — 1:3, обзор матча Лиги наций, голы: Бернарду Силва, Криштиану Роналду, статистика, 12 октября 2024

Роналду легчайше выиграл дуэль у Левандовского! Португалия размазала Польшу
Георгий Илющенко
Польша — Португалия — 1:3, обзор матча
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Хотя один эпизод в концовке мог всё полностью изменить.

Роналду против Левандовского — главная дуэль тура в Лиге наций. Завершилась она за явным преимуществом первого.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 26'     0:2 Роналду – 37'     1:2 Зелиньски – 78'     1:3 Беднарек – 88'    

Польша в надежде на быстрый гол сразу же пошла давить. Португалия вскоре остудила её пыл и прибрала инициативу. Скорупскому приходилось эффектно прыгать по углам после плотных выстрелов Дало и Бруну, а когда преемник Щенсного (Булка остался сохнуть на лавке) уже не мог ничего сделать, ему помогла перекладина: Леау качнул Франковского и подал, а Криш поймал срезку от Беднарека и буквально с пары метров засадил в перекладину. И всё это – за 10 минут.

За следующую ошибку защитника «Саутгемптона» португальцы уже не простили. Невеш отправил закидушку в штрафную, и 179-сантиметровый Бруну легчайше опередил 190-сантиметрового Беднарека, головой скинув мяч Бернарду. Ян замер, а футболист «Ман Сити» такие моменты способен реализовывать хоть не глядя.

Бернарду Силва и Криштиану Роналду

Бернарду Силва и Криштиану Роналду

Фото: Foto Olimpik/Getty Images

Собирались ли на этом португальцы останавливаться? Нет, разумеется. Криштиану оформил один из легчайших голов в карьере, просто добив мяч в пустые ворота. А перед этим аж с центра поля слаломный проход с дриблингом и ударом в штангу организовал Леау. После матча Криш обязательно должен «проставиться».

Преимущество португальцев по ударам было совсем небольшим: 10 на 7. Но это всё просто цифры. Поляки не выглядели безнадёжно, и всё же на поле творилась чистейшая доминация. Во втором тайме она продолжилась. Причём случился внезапный акт альтруизма. Роналду нацелился на 1000 голов в карьере и тем не менее не пожадничал, оказавшись напротив ворот и покатив на Бруну. И ведь никто не накрывал Криша! Фернандеш, похоже, даже сам опешил и пробил коряво.

Криш забьёт 1000 голов? Всё реально:
Главный вопрос о Роналду. Сколько Криштиану нужно времени для тысячи голов?
Главный вопрос о Роналду. Сколько Криштиану нужно времени для тысячи голов?

Полузащитнику «Юнайтед» откровенно не везло. Деревянным ведь его не назовёшь совсем. Ещё один супершанс он получил благодаря новому гениальному спурту Леау, однако Скорупски потащил простой удар в упор.

Роналду, как и Леау, заменили на 63-й минуте. Оба — однозначно лучшие игроки матча. Что же Левандовски? Да ничего, практически ничем не запомнился. Один раз опередил Кошту и неудачно кивнул головой, другой — чуть не вывел Франковского один на один, но помешал подкат Диаша. И всё.

Ещё Скорупски включил режим супермена и блестяще отвёл угрозу вслед за попыткой Нету. По игре — ну чистейший разгром. Португальцы тоже это чувствовали и расслабились.

Пётр Зелиньски

Пётр Зелиньски

Фото: Pawel Andrachiewicz/ZUMA/ТАСС

Напрасно, потому что Польша только этого и ждала: на 78-й минуте Зелиньски сыграл в стенку с Урбаньским и отобрал у Кошты «сухарь». И даже вновь отличилась, только в свои ворота: Мендеш прострелил на Жоту, а Беднарек в попытках выбить мяч срезал его не туда. В предыдущей атаке, кстати, Амеяв упал в чужой штрафной в борьбе с Семеду. Пёнтек и Скорупски требовали отменить гол и наградить их команду пенальти, за что их осадили жёлтыми. Вот так в футболе всё на тоненького: могло быть 2:2, а стало 1:3.

Португалия взяла максимум в трёх турах Лиги наций и готова снова побороться за трофей. Много их не бывает — Роналду подтвердит.

А вот как дела у Криштиану на клубном уровне:
У Роналду новый тренер, Бензема забивает в каждом туре. Что происходит в Саудовской Аравии
У Роналду новый тренер, Бензема забивает в каждом туре. Что происходит в Саудовской Аравии
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