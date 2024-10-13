Роналду легчайше выиграл дуэль у Левандовского! Португалия размазала Польшу

Хотя один эпизод в концовке мог всё полностью изменить.

Роналду против Левандовского — главная дуэль тура в Лиге наций. Завершилась она за явным преимуществом первого.

Польша в надежде на быстрый гол сразу же пошла давить. Португалия вскоре остудила её пыл и прибрала инициативу. Скорупскому приходилось эффектно прыгать по углам после плотных выстрелов Дало и Бруну, а когда преемник Щенсного (Булка остался сохнуть на лавке) уже не мог ничего сделать, ему помогла перекладина: Леау качнул Франковского и подал, а Криш поймал срезку от Беднарека и буквально с пары метров засадил в перекладину. И всё это – за 10 минут.

За следующую ошибку защитника «Саутгемптона» португальцы уже не простили. Невеш отправил закидушку в штрафную, и 179-сантиметровый Бруну легчайше опередил 190-сантиметрового Беднарека, головой скинув мяч Бернарду. Ян замер, а футболист «Ман Сити» такие моменты способен реализовывать хоть не глядя.

Бернарду Силва и Криштиану Роналду Фото: Foto Olimpik/Getty Images

Собирались ли на этом португальцы останавливаться? Нет, разумеется. Криштиану оформил один из легчайших голов в карьере, просто добив мяч в пустые ворота. А перед этим аж с центра поля слаломный проход с дриблингом и ударом в штангу организовал Леау. После матча Криш обязательно должен «проставиться».

Преимущество португальцев по ударам было совсем небольшим: 10 на 7. Но это всё просто цифры. Поляки не выглядели безнадёжно, и всё же на поле творилась чистейшая доминация. Во втором тайме она продолжилась. Причём случился внезапный акт альтруизма. Роналду нацелился на 1000 голов в карьере и тем не менее не пожадничал, оказавшись напротив ворот и покатив на Бруну. И ведь никто не накрывал Криша! Фернандеш, похоже, даже сам опешил и пробил коряво.

Полузащитнику «Юнайтед» откровенно не везло. Деревянным ведь его не назовёшь совсем. Ещё один супершанс он получил благодаря новому гениальному спурту Леау, однако Скорупски потащил простой удар в упор.

Роналду, как и Леау, заменили на 63-й минуте. Оба — однозначно лучшие игроки матча. Что же Левандовски? Да ничего, практически ничем не запомнился. Один раз опередил Кошту и неудачно кивнул головой, другой — чуть не вывел Франковского один на один, но помешал подкат Диаша. И всё.

Ещё Скорупски включил режим супермена и блестяще отвёл угрозу вслед за попыткой Нету. По игре — ну чистейший разгром. Португальцы тоже это чувствовали и расслабились.

Пётр Зелиньски Фото: Pawel Andrachiewicz/ZUMA/ТАСС

Напрасно, потому что Польша только этого и ждала: на 78-й минуте Зелиньски сыграл в стенку с Урбаньским и отобрал у Кошты «сухарь». И даже вновь отличилась, только в свои ворота: Мендеш прострелил на Жоту, а Беднарек в попытках выбить мяч срезал его не туда. В предыдущей атаке, кстати, Амеяв упал в чужой штрафной в борьбе с Семеду. Пёнтек и Скорупски требовали отменить гол и наградить их команду пенальти, за что их осадили жёлтыми. Вот так в футболе всё на тоненького: могло быть 2:2, а стало 1:3.

Португалия взяла максимум в трёх турах Лиги наций и готова снова побороться за трофей. Много их не бывает — Роналду подтвердит.