Новые лица в топ-сборных Европы. Среди 19 дебютантов есть даже 28-летний вратарь!

Завершился 3-й тур Лиги наций. В ведущих сборных Европы продолжают появляться новые имена после Евро-2024. Некоторых из этих игроков мы неплохо знали и до их дебютов в национальных командах, а другие фактически неизвестны. Но, возможно, Лига наций поможет зажечь будущих звёзд ЧМ-2026. Рассказываем о футболистах топ-сборных, сыгравших в этом турнире свои первые матчи.

Майкл Олисе, Франция

Майкл Олисе Фото: David Balogh/Getty Images

22-летнего вингера «Баварии» вряд ли нужно представлять. В межсезонье мюнхенский клуб выкупил воспитанника «Челси» и «Манчестер Сити» у «Кристал Пэлас» за большие деньги — € 53 млн, по данным Transfermarkt. За «Баварию» Майкл сыграл девять матчей, в которых набрал уже 6+3.

Олисе благодаря своим корням мог выбирать между сборными Франции, Англии, Нигерии и Алжира. Решил выступать за «трёхцветных». Летом взял с Францией серебро домашней Олимпиады, а в сентябре-октябре провёл первые три игры за главную сборную. На днях после победы над Израилем (4:1) Дидье Дешам покритиковал Майкла: «У него был не лучший матч, он это знает. Потенциально этот игрок умеет многое, но сегодня было много технического брака».

Ману Коне, Франция

Ману Коне Фото: Harry Langer/Getty Images

23-летний Коне — центральный полузащитник. Раскручивал свою карьеру в «Тулузе», в 2021-м перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию», а с лета этого года выступает в Италии за «Рому». Римский клуб оформил трансфер француза с ивуарийскими корнями как аренду с обязательством выкупа за € 18 млн. В «Роме» у Ману шесть матчей без результативных действий. В июле Коне, как и Олисе, сыграл за олимпийскую сборную Франции, а осенью дебютировал в первой. Во встрече с Италией (1:3) вышел на замену, а с Бельгией (2:0) – уже в стартовом составе.

Марко Брешианини, Италия

Марко Брешианини Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Вспоминая экс-хавбека «Пармы» Марка Брешиано, так и хочется процитировать классика: «затянувшаяся фамилия». Но путать Марка с Марко не нужно. Брешианини ещё относительно молодой игрок, ему 24 года. Этот центральный полузащитник — воспитанник «Милана», однако с 2023-го принадлежит «Фрозиноне», а в нынешнем сезоне арендован с опцией выкупа «Аталантой». За бергамасков Брешианини сыграл шесть матчей, в которых забил два гола. В сентябре дебютировал за первую сборную Италии, выходил на замены в играх с Францией (3:1) и Израилем (2:1). Правда, сейчас Марко нет в команде — залечивает мышечную травму.

Никколо Писилли, Италия

Никколо Писилли Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

20-летний Писилли также действует на позиции центрального полузащитника. Этот молодой итальянец — воспитанник «Ромы», за которую сейчас и выступает. Балансирует между основой и скамейкой. В нынешнем сезоне сыграл семь матчей, забил один мяч «Венеции» в Серии А. Никколо поиграл за юношеские и молодёжную сборные Италии, а в октябре Лучано Спаллетти вызвал его в первую команду страны для участия в Лиге наций. Писилли дебютировал во встрече с Бельгией (2:2), провёл на поле чуть более 10 минут и так старался, что заработал жёлтую карточку. Неплохо для начала, будет что вспомнить.

Александр Нюбель, Германия

Александр Нюбель Фото: Markus Gilliar/Getty Images

Нюбель уже четыре с лишним года принадлежит «Баварии», но, так как Мануэль Нойер не спешит завершать карьеру, Александр вынужден скитаться по арендам — два сезона в «Монако», теперь – второй в «Штутгарте» (10 матчей и 17 пропущенных мячей в этом сезоне). Зато уход Нойера из сборной Германии вкупе с травмой Марка-Андре тер Штегена позволили голкиперу «швабов» дебютировать за национальную команду. Он ждал этого до 28 лет! Нюбель вышел в стартовом составе в октябрьском матче с Боснией и Герцеговиной (2:1) и пропустил один мяч после одного удара в створ. Впрочем, его вины в голе не было. Защитники немцев отпустили Эдина Джеко на стандарте прямо у ворот.

Ангело Штиллер, Германия

Ангело Штиллер Фото: Christian Charisius/Getty Images

Воспитанник «Баварии» Штиллер — опорный полузащитник. Транзитом через «Хоффенхайм» он попал в «Штутгарт», за который играет с лета 2023 года. В предыдущем чемпионате Германии сотрясал со «швабами» Бундеслигу. В нынешнем у 23-летнего Ангело 10 матчей, один гол и одна голевая передача. Штиллер поиграл за различные сборные страны, а с сентября Юлиан Нагельсман стал привлекать его в первую команду. Полузащитник выходил на замены во встречах с Венгрией (5:0) и Боснией и Герцеговиной (2:1). Говорят, Ханс-Дитер Флик хотел забрать молодого игрока «Штутгарта» в «Барселону».

Тим Кляйндинст, Германия

Тим Кляйндинст Фото: Maja Hitij/Getty Images

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Кляйндинст сделал большое дело — попал в сборную страны в 29 лет. Воспитанник «Энерги» из Котбуса долго пробивался наверх, нынешний сезон для него, по сути, только третий в Бундеслиге. До этого Тим здорово проявил себя в «Хайденхайме», и летом «Боруссия» выкупила форварда — не пожалела на немолодого игрока € 7 млн. В новом сезоне у Кляйндинста 3+1 в шести матчах. В октябре он получил вызов в национальную команду и в игре с Боснией и Герцеговиной сразу попал в основу. Премьера вышла так себе. Из-за двух офсайдов у Тима были отменены голы немцев — его собственный и Дениза Ундава, который остался без хет-трика.

Жонатан Буркардт, Германия

Жонатан Буркардт Фото: Maja Hitij/Getty Images

Дебютировал в национальной команде и ещё один нападающий — 24-летний представитель «Майнца». На профессиональном уровне Буркардт играл только за «05», прошёл через все юношеские и молодёжную сборные Германии. Он победитель Евро-2021 среди футболистов не старше 21 года. В нынешнем сезоне, появляясь на поле с капитанской повязкой в «Майнце», Жонатан раззабивался — шесть голов и один голевой пас в семи матчах. Нагельсман не мог игнорировать такого голеадора. Премьера Буркардта в октябре также состоялась во встрече с Боснией и Герцеговиной. Он вышел на замену за 25 минут до конца, но этого времени форварду не хватило, чтобы совершить результативное действие.

Ян Паул ван Хекке, Нидерланды

Ян Паул ван Хекке Фото: Alex Grimm/Getty Images

За сборную Нидерландов сыграл пока только один новичок после Евро-2024 — центральный защитник «Брайтона». 24-летний ван Хекке уже четыре года принадлежит «чайкам», а начинал на родине в «НАК Бреда», откуда перешёл в клуб АПЛ всего за € 2 млн. Пара аренд помогла нидерландцу окрепнуть, привыкнуть к английскому футболу. В нынешнем сезоне Ян Паул провёл за «Брайтон» пять матчей и сделал одну голевую передачу. За сборную дебютировал в сентябре, сыграв тайм с Германией (2:2). В октябре ван Хекке вне заявки «оранжевых» из-за травмы.

Арне Энгелс, Бельгия

Арне Энгелс Фото: Tomas Sisk/Getty Images

В сборной Бельгии наступает время перемен и появляются новые лица. 21-летний центральный полузащитник Энгелс представляет «Селтик». Воспитанник «Брюгге» ещё в январе 2023-го уехал за границу — его отпустили в «Аугсбург» всего за € 100 тыс. Полтора года спустя немецкий клуб продал Арне шотландскому за € 11 млн. Вот так мощно прогрессировал молодой футболист за короткий срок. В «Селтике» бельгиец провёл семь матчей и набрал 2+3. Совершал результативные действия в обоих турах Лиги чемпионов. А в сентябре впервые сыграл за сборную, выйдя на замену во встрече с Италией (3:1).

Жюльен Дюранвиль, Бельгия

Жюльен Дюранвиль Фото: Harry Langer/Getty Images

Дюранвилю всего 18 лет, а он уже игрок первой сборной Бельгии. Как минимум — кандидат в неё. В сентябре юный воспитанник «Андерлехта» получил свой первый вызов в главную команду страны. Принял участие в матчах Лиги наций с Израилем (3:1) и Францией (0:2), дважды выйдя на замену. Пока без результативных действий. Ещё в январе этого года многообещающего вингера выкупила дортмундская «Боруссия» за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Жюльен провёл всего три игры и забил один гол, а в октябре получил травму подколенного сухожилия. Сейчас восстанавливается.

Малик Фофана, Бельгия

Малик Фофана Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

19-летний Фофана — тоже молодой, одарённый, перспективный и также вингер. Этого парня подготовила для большого футбола академия «Гента». В январе 2024 года Малика выкупил «Лион», заплатив впечатляющую сумму — € 19,5 млн. В текущем сезоне бельгиец сыграл девять матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Особенно Фофана впечатлил в битве с «Рейнджерс» на чужом поле в Лиге Европы, набрав 2+1. В октябре парня позвал в сборную Доменико Тедеско и дал ему сыграть пять минут во встрече с Италией (2:2).

Сириль Нгонж, Бельгия

Сириль Нгонж Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

Список новых вингеров сборной Бельгии продолжает 24-летний Нгонж из «Наполи». Сириль проводит свой первый год в топ-клубе Италии — он перешёл из «Вероны» в январе 2024-го за € 18 млн. До этого воспитанник «Брюгге» сделал себе имя в Нидерландах. При Антонио Конте бельгиец, как правило, имеет роль запасного, тем не менее в трёх матчах нынешнего сезона за «Наполи» забил два гола. В октябре Тедеско вызвал Нгонжа в национальную команду, несмотря на отсутствие у того стабильной практики. Универсальный игрок атаки тоже получил свои пять минут во встрече с Италией.

Морган Гиббс-Уайт, Англия

Морган Гиббс-Уайт Фото: Michael Regan/Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли подтянул в национальную команду несколько футболистов, с которыми побеждал на молодёжном Евро-2023. Один из них — атакующий полузащитник «Ноттингем Форест». В нынешнем сезоне 24-летний игрок провёл шесть матчей в АПЛ, исполнял роль капитана и забил один мяч в ворота «Саутгемптона». За первую сборную Морган дебютировал в сентябре, выйдя на замену во встрече с Ирландией (2:0) за четверть часа до конца. В октябре Гиббс-Уайт вне заявки, он получил повреждение.

Анхель Гомес, Англия

Анхель Гомес Фото: Nigel French/Getty Images

Атакующий полузащитник французского «Лилля» — также англичанин и победитель молодёжного Евро-2023, хотя по его имени понятно, что Гомес мог бы выступать не только за сборную Англии. У уроженца Лондона и воспитанника «Манчестер Юнайтед» португальские и ангольские корни. В «Лилль» он перешёл свободным агентом ещё в 2020 году. В прошлом сезоне Анхель поделил первое место в списке лучших ассистентов Лиги 1, а в нынешнем набрал 1+1 в девяти матчах. В сентябре Карсли выпустил 24-летнего Гомеса на замену в матче с Ирландией (2:0) и в основе с Финляндией (2:0). Пока у новичка нет результативных действий.

Нони Мадуэке, Англия

Нони Мадуэке Фото: Marc Atkins/Getty Images

В группу победителей молодёжного Евро-2023 и дебютантов первой сборной Англии вошёл и вингер «Челси». Мадуэке воспитывался в академии «Тоттенхэма», а в 16 лет оказался в Эйндховене и созревал на профессиональном уровне в ПСВ. В январе 2023-го Нони вернулся в Великобританию — лондонский клуб выкупил его за € 35 млн. Серьёзные деньги, но Мадуэке доказал, что стоит их. В нынешнем сезоне 22-летний вингер забил уже пять мячей в восьми матчах. В сентябре Карсли вызвал его в первую сборную. С Ирландией представитель «Челси» не сыграл, однако во встрече с Финляндией отпраздновал дебют голевым пасом после выхода на замену. А в октябре тренер дал вингеру ещё 40 минут с Грецией.

Серхио Гомес, Испания

Серхио Гомес Фото: Alex Livesey/Getty Images

У чемпионов Европы только один новичок после «золотого» Евро-2024 — фланговый хавбек «Реала Сосьедад». 24-летний воспитанник «Барселоны» последние два года был в «Манчестер Сити», а в летнее трансферное окно Гомеса выкупил баскский клуб за € 9 млн. В новой команде универсальный игрок, способный закрыть также позиции центрхава и крайнего защитника, стал более важной фигурой. В этом сезоне сыграл 10 матчей, в которых сделал три голевые передачи. Серхио дебютировал в сборной Испании, выйдя накануне на замену во встрече с Данией (1:0).

Ренату Вейга, Португалия

Ренату Вейга Фото: Pawel Andrachiewicz/ZUMA/ТАСС

За сборную Португалии в Лиге наций впервые сыграли два футболиста. 21-летний защитник Вейга — из «Челси». У Ренату интересная траектория карьеры. Начинал в лиссабонском «Спортинге», но из Португалии уехал не в топ-клуб Европы, а сначала в «Аугсбург» на правах аренды и затем — в «Базель». После года в Швейцарии он и был продан в «Челси» за € 14 млн. Вейга закрывает как центр обороны, так и левый фланг. В английской команде сыграл восемь матчей и набрал 1+1. В португальской сборной дебютировал вчера во встрече с Польшей (3:1), причём провёл на поле все 90+ минут.

Саму Кошта, Португалия

Саму Кошта Фото: CATI CLADERA/EPA/ТАСС

В том же матче с Польшей за португальцев впервые сыграл опорный полузащитник Кошта. Он появился на поле в самой концовке, выйдя на замену на 90+1-й минуте. Саму уже почти 24 года, так что ему пришлось дольше ждать своего шанса. Воспитанник «Браги» пятый сезон выступает в чемпионате Испании. Поиграл за «Альмерию», а летом 2023-го его за € 3 млн приобрела «Мальорка». В нынешнем сезоне у Кошты одна голевая передача и три жёлтые карточки в девяти играх. Жёсткий опорник. Этим и приглянулся Роберто Мартинесу.