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Лига наций — 2024, дебютанты в топ-сборных Европы, список: Англия, Германия, Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды

Новые лица в топ-сборных Европы. Среди 19 дебютантов есть даже 28-летний вратарь!
Анатолий Романов
Лига наций — 2024, дебютанты в топ-сборных
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Интересные новички появились у Германии, Италии, Франции, Англии, Бельгии и Нидерландов.

Завершился 3-й тур Лиги наций. В ведущих сборных Европы продолжают появляться новые имена после Евро-2024. Некоторых из этих игроков мы неплохо знали и до их дебютов в национальных командах, а другие фактически неизвестны. Но, возможно, Лига наций поможет зажечь будущих звёзд ЧМ-2026. Рассказываем о футболистах топ-сборных, сыгравших в этом турнире свои первые матчи.

А прочитав этот текст, можно узнать, что происходит с героями Евро-2024:
Как дела у звёзд Евро-2024? У многих большие проблемы
Как дела у звёзд Евро-2024? У многих большие проблемы

Майкл Олисе, Франция

Майкл Олисе

Майкл Олисе

Фото: David Balogh/Getty Images

22-летнего вингера «Баварии» вряд ли нужно представлять. В межсезонье мюнхенский клуб выкупил воспитанника «Челси» и «Манчестер Сити» у «Кристал Пэлас» за большие деньги — € 53 млн, по данным Transfermarkt. За «Баварию» Майкл сыграл девять матчей, в которых набрал уже 6+3.

Олисе благодаря своим корням мог выбирать между сборными Франции, Англии, Нигерии и Алжира. Решил выступать за «трёхцветных». Летом взял с Францией серебро домашней Олимпиады, а в сентябре-октябре провёл первые три игры за главную сборную. На днях после победы над Израилем (4:1) Дидье Дешам покритиковал Майкла: «У него был не лучший матч, он это знает. Потенциально этот игрок умеет многое, но сегодня было много технического брака».

Ману Коне, Франция

Ману Коне

Ману Коне

Фото: Harry Langer/Getty Images

23-летний Коне — центральный полузащитник. Раскручивал свою карьеру в «Тулузе», в 2021-м перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию», а с лета этого года выступает в Италии за «Рому». Римский клуб оформил трансфер француза с ивуарийскими корнями как аренду с обязательством выкупа за € 18 млн. В «Роме» у Ману шесть матчей без результативных действий. В июле Коне, как и Олисе, сыграл за олимпийскую сборную Франции, а осенью дебютировал в первой. Во встрече с Италией (1:3) вышел на замену, а с Бельгией (2:0) – уже в стартовом составе.

Марко Брешианини, Италия

Марко Брешианини

Марко Брешианини

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Вспоминая экс-хавбека «Пармы» Марка Брешиано, так и хочется процитировать классика: «затянувшаяся фамилия». Но путать Марка с Марко не нужно. Брешианини ещё относительно молодой игрок, ему 24 года. Этот центральный полузащитник — воспитанник «Милана», однако с 2023-го принадлежит «Фрозиноне», а в нынешнем сезоне арендован с опцией выкупа «Аталантой». За бергамасков Брешианини сыграл шесть матчей, в которых забил два гола. В сентябре дебютировал за первую сборную Италии, выходил на замены в играх с Францией (3:1) и Израилем (2:1). Правда, сейчас Марко нет в команде — залечивает мышечную травму.

Никколо Писилли, Италия

Никколо Писилли

Никколо Писилли

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

20-летний Писилли также действует на позиции центрального полузащитника. Этот молодой итальянец — воспитанник «Ромы», за которую сейчас и выступает. Балансирует между основой и скамейкой. В нынешнем сезоне сыграл семь матчей, забил один мяч «Венеции» в Серии А. Никколо поиграл за юношеские и молодёжную сборные Италии, а в октябре Лучано Спаллетти вызвал его в первую команду страны для участия в Лиге наций. Писилли дебютировал во встрече с Бельгией (2:2), провёл на поле чуть более 10 минут и так старался, что заработал жёлтую карточку. Неплохо для начала, будет что вспомнить.

Рассказ об удивительной вратарской проблеме у немцев:
Редкая ситуация в сборной Германии. Таких проблем у неё не было 15 лет
Редкая ситуация в сборной Германии. Таких проблем у неё не было 15 лет

Александр Нюбель, Германия

Александр Нюбель

Александр Нюбель

Фото: Markus Gilliar/Getty Images

Нюбель уже четыре с лишним года принадлежит «Баварии», но, так как Мануэль Нойер не спешит завершать карьеру, Александр вынужден скитаться по арендам — два сезона в «Монако», теперь – второй в «Штутгарте» (10 матчей и 17 пропущенных мячей в этом сезоне). Зато уход Нойера из сборной Германии вкупе с травмой Марка-Андре тер Штегена позволили голкиперу «швабов» дебютировать за национальную команду. Он ждал этого до 28 лет! Нюбель вышел в стартовом составе в октябрьском матче с Боснией и Герцеговиной (2:1) и пропустил один мяч после одного удара в створ. Впрочем, его вины в голе не было. Защитники немцев отпустили Эдина Джеко на стандарте прямо у ворот.

Ангело Штиллер, Германия

Ангело Штиллер

Ангело Штиллер

Фото: Christian Charisius/Getty Images

Воспитанник «Баварии» Штиллер — опорный полузащитник. Транзитом через «Хоффенхайм» он попал в «Штутгарт», за который играет с лета 2023 года. В предыдущем чемпионате Германии сотрясал со «швабами» Бундеслигу. В нынешнем у 23-летнего Ангело 10 матчей, один гол и одна голевая передача. Штиллер поиграл за различные сборные страны, а с сентября Юлиан Нагельсман стал привлекать его в первую команду. Полузащитник выходил на замены во встречах с Венгрией (5:0) и Боснией и Герцеговиной (2:1). Говорят, Ханс-Дитер Флик хотел забрать молодого игрока «Штутгарта» в «Барселону».

Тим Кляйндинст, Германия

Тим Кляйндинст

Тим Кляйндинст

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Кляйндинст сделал большое дело — попал в сборную страны в 29 лет. Воспитанник «Энерги» из Котбуса долго пробивался наверх, нынешний сезон для него, по сути, только третий в Бундеслиге. До этого Тим здорово проявил себя в «Хайденхайме», и летом «Боруссия» выкупила форварда — не пожалела на немолодого игрока € 7 млн. В новом сезоне у Кляйндинста 3+1 в шести матчах. В октябре он получил вызов в национальную команду и в игре с Боснией и Герцеговиной сразу попал в основу. Премьера вышла так себе. Из-за двух офсайдов у Тима были отменены голы немцев — его собственный и Дениза Ундава, который остался без хет-трика.

Жонатан Буркардт, Германия

Жонатан Буркардт

Жонатан Буркардт

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Дебютировал в национальной команде и ещё один нападающий — 24-летний представитель «Майнца». На профессиональном уровне Буркардт играл только за «05», прошёл через все юношеские и молодёжную сборные Германии. Он победитель Евро-2021 среди футболистов не старше 21 года. В нынешнем сезоне, появляясь на поле с капитанской повязкой в «Майнце», Жонатан раззабивался — шесть голов и один голевой пас в семи матчах. Нагельсман не мог игнорировать такого голеадора. Премьера Буркардта в октябре также состоялась во встрече с Боснией и Герцеговиной. Он вышел на замену за 25 минут до конца, но этого времени форварду не хватило, чтобы совершить результативное действие.

Ян Паул ван Хекке, Нидерланды

Ян Паул ван Хекке

Ян Паул ван Хекке

Фото: Alex Grimm/Getty Images

За сборную Нидерландов сыграл пока только один новичок после Евро-2024 — центральный защитник «Брайтона». 24-летний ван Хекке уже четыре года принадлежит «чайкам», а начинал на родине в «НАК Бреда», откуда перешёл в клуб АПЛ всего за € 2 млн. Пара аренд помогла нидерландцу окрепнуть, привыкнуть к английскому футболу. В нынешнем сезоне Ян Паул провёл за «Брайтон» пять матчей и сделал одну голевую передачу. За сборную дебютировал в сентябре, сыграв тайм с Германией (2:2). В октябре ван Хекке вне заявки «оранжевых» из-за травмы.

Арне Энгелс, Бельгия

Арне Энгелс

Арне Энгелс

Фото: Tomas Sisk/Getty Images

В сборной Бельгии наступает время перемен и появляются новые лица. 21-летний центральный полузащитник Энгелс представляет «Селтик». Воспитанник «Брюгге» ещё в январе 2023-го уехал за границу — его отпустили в «Аугсбург» всего за € 100 тыс. Полтора года спустя немецкий клуб продал Арне шотландскому за € 11 млн. Вот так мощно прогрессировал молодой футболист за короткий срок. В «Селтике» бельгиец провёл семь матчей и набрал 2+3. Совершал результативные действия в обоих турах Лиги чемпионов. А в сентябре впервые сыграл за сборную, выйдя на замену во встрече с Италией (3:1).

Жюльен Дюранвиль, Бельгия

Жюльен Дюранвиль

Жюльен Дюранвиль

Фото: Harry Langer/Getty Images

Дюранвилю всего 18 лет, а он уже игрок первой сборной Бельгии. Как минимум — кандидат в неё. В сентябре юный воспитанник «Андерлехта» получил свой первый вызов в главную команду страны. Принял участие в матчах Лиги наций с Израилем (3:1) и Францией (0:2), дважды выйдя на замену. Пока без результативных действий. Ещё в январе этого года многообещающего вингера выкупила дортмундская «Боруссия» за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Жюльен провёл всего три игры и забил один гол, а в октябре получил травму подколенного сухожилия. Сейчас восстанавливается.

Малик Фофана, Бельгия

Малик Фофана

Малик Фофана

Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

19-летний Фофана — тоже молодой, одарённый, перспективный и также вингер. Этого парня подготовила для большого футбола академия «Гента». В январе 2024 года Малика выкупил «Лион», заплатив впечатляющую сумму — € 19,5 млн. В текущем сезоне бельгиец сыграл девять матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Особенно Фофана впечатлил в битве с «Рейнджерс» на чужом поле в Лиге Европы, набрав 2+1. В октябре парня позвал в сборную Доменико Тедеско и дал ему сыграть пять минут во встрече с Италией (2:2).

Как зарубились в Лиге наций экс-тренеры «Спартака» и «Зенита»:
Италия разносила Бельгию Тедеско. Но всё изменила глупость звезды Спаллетти
Италия разносила Бельгию Тедеско. Но всё изменила глупость звезды Спаллетти

Сириль Нгонж, Бельгия

Сириль Нгонж

Сириль Нгонж

Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

Список новых вингеров сборной Бельгии продолжает 24-летний Нгонж из «Наполи». Сириль проводит свой первый год в топ-клубе Италии — он перешёл из «Вероны» в январе 2024-го за € 18 млн. До этого воспитанник «Брюгге» сделал себе имя в Нидерландах. При Антонио Конте бельгиец, как правило, имеет роль запасного, тем не менее в трёх матчах нынешнего сезона за «Наполи» забил два гола. В октябре Тедеско вызвал Нгонжа в национальную команду, несмотря на отсутствие у того стабильной практики. Универсальный игрок атаки тоже получил свои пять минут во встрече с Италией.

Морган Гиббс-Уайт, Англия

Морган Гиббс-Уайт

Морган Гиббс-Уайт

Фото: Michael Regan/Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли подтянул в национальную команду несколько футболистов, с которыми побеждал на молодёжном Евро-2023. Один из них — атакующий полузащитник «Ноттингем Форест». В нынешнем сезоне 24-летний игрок провёл шесть матчей в АПЛ, исполнял роль капитана и забил один мяч в ворота «Саутгемптона». За первую сборную Морган дебютировал в сентябре, выйдя на замену во встрече с Ирландией (2:0) за четверть часа до конца. В октябре Гиббс-Уайт вне заявки, он получил повреждение.

Анхель Гомес, Англия

Анхель Гомес

Анхель Гомес

Фото: Nigel French/Getty Images

Атакующий полузащитник французского «Лилля» — также англичанин и победитель молодёжного Евро-2023, хотя по его имени понятно, что Гомес мог бы выступать не только за сборную Англии. У уроженца Лондона и воспитанника «Манчестер Юнайтед» португальские и ангольские корни. В «Лилль» он перешёл свободным агентом ещё в 2020 году. В прошлом сезоне Анхель поделил первое место в списке лучших ассистентов Лиги 1, а в нынешнем набрал 1+1 в девяти матчах. В сентябре Карсли выпустил 24-летнего Гомеса на замену в матче с Ирландией (2:0) и в основе с Финляндией (2:0). Пока у новичка нет результативных действий.

Нони Мадуэке, Англия

Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Фото: Marc Atkins/Getty Images

В группу победителей молодёжного Евро-2023 и дебютантов первой сборной Англии вошёл и вингер «Челси». Мадуэке воспитывался в академии «Тоттенхэма», а в 16 лет оказался в Эйндховене и созревал на профессиональном уровне в ПСВ. В январе 2023-го Нони вернулся в Великобританию — лондонский клуб выкупил его за € 35 млн. Серьёзные деньги, но Мадуэке доказал, что стоит их. В нынешнем сезоне 22-летний вингер забил уже пять мячей в восьми матчах. В сентябре Карсли вызвал его в первую сборную. С Ирландией представитель «Челси» не сыграл, однако во встрече с Финляндией отпраздновал дебют голевым пасом после выхода на замену. А в октябре тренер дал вингеру ещё 40 минут с Грецией.

Серхио Гомес, Испания

Серхио Гомес

Серхио Гомес

Фото: Alex Livesey/Getty Images

У чемпионов Европы только один новичок после «золотого» Евро-2024 — фланговый хавбек «Реала Сосьедад». 24-летний воспитанник «Барселоны» последние два года был в «Манчестер Сити», а в летнее трансферное окно Гомеса выкупил баскский клуб за € 9 млн. В новой команде универсальный игрок, способный закрыть также позиции центрхава и крайнего защитника, стал более важной фигурой. В этом сезоне сыграл 10 матчей, в которых сделал три голевые передачи. Серхио дебютировал в сборной Испании, выйдя накануне на замену во встрече с Данией (1:0).

Ренату Вейга, Португалия

Ренату Вейга

Ренату Вейга

Фото: Pawel Andrachiewicz/ZUMA/ТАСС

За сборную Португалии в Лиге наций впервые сыграли два футболиста. 21-летний защитник Вейга — из «Челси». У Ренату интересная траектория карьеры. Начинал в лиссабонском «Спортинге», но из Португалии уехал не в топ-клуб Европы, а сначала в «Аугсбург» на правах аренды и затем — в «Базель». После года в Швейцарии он и был продан в «Челси» за € 14 млн. Вейга закрывает как центр обороны, так и левый фланг. В английской команде сыграл восемь матчей и набрал 1+1. В португальской сборной дебютировал вчера во встрече с Польшей (3:1), причём провёл на поле все 90+ минут.

Саму Кошта, Португалия

Саму Кошта

Саму Кошта

Фото: CATI CLADERA/EPA/ТАСС

В том же матче с Польшей за португальцев впервые сыграл опорный полузащитник Кошта. Он появился на поле в самой концовке, выйдя на замену на 90+1-й минуте. Саму уже почти 24 года, так что ему пришлось дольше ждать своего шанса. Воспитанник «Браги» пятый сезон выступает в чемпионате Испании. Поиграл за «Альмерию», а летом 2023-го его за € 3 млн приобрела «Мальорка». В нынешнем сезоне у Кошты одна голевая передача и три жёлтые карточки в девяти играх. Жёсткий опорник. Этим и приглянулся Роберто Мартинесу.

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