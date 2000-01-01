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Подольски красиво завершил игровую карьеру
Подольски красиво завершил игровую карьеру
Лукаш Подольски провёл прощальный матч перед 50 тысячами болельщиков. Он собрал на поле своих близких друзей — Мануэля Нойера, Матса Хуммельса, Пера Мертезакера, тренеров Ханс-Дитера Флика и Йоахима Лёва. Победу в прощальной встрече одержала «Команда Подольски» (5:3). В завершение мероприятия Лукаш даже устроил фаер-шоу.
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Экс-игрок «Арсенала» Лукаш Подольски провёл шикарный последний матч в карьере. Видео
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