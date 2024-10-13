Самый звёздный безработный тренер. Тухелю предстоит тяжёлый выбор из двух вариантов

Казалось, что досрочное увольнение из «Баварии» – выстрел в репутацию Тухеля. Да, подобный формат расставания становится нормой, но всё же это обычно не касается элитных тренеров. А тут всё было обставлено так, что Томас стал главным злодеем: сначала в медиа появились слухи, что немец потерял раздевалку, ругался с опытными игроками, всё это наложилось на скверные результаты, и требовалась спасительная операция. Её и провело руководство «Баварии». Они объявили, что тренер летом уйдёт, а ситуация под контролем.

Да, чемпионат Томас и правда провалил. Но с нереальным «Байером» соперничать было трудно. Такие сказки случаются раз в несколько десятилетий, так что признаем: тренеру в этом плане просто не повезло. Зато у него была крутая Лига чемпионов: с потерянной раздевалкой и конфликтами он довёл «Баварию» до полуфинала, где на равных соперничал с «Реалом» – будущим победителем турнира. И кто знает, что могло случиться, не забей Хоселу в добавленное время второго матча. Команда Тухеля была готова к финалу. Пусть это уже и лирика.

Забавно, что в итоге «Бавария» пыталась отыграть ситуацию назад и сохранить тренера. Стороны даже вели переговоры, но всё без толку. Тухель покинул клуб и вышел на рынок свободных агентов.

Что у Тухеля с «МЮ»?

В Англии убеждены – Томас один из главных кандидатов на замену Эрику тен Хагу. Слухи об этом появились ещё летом. Тогда, по данным Daily Mail, немец встретился в Монако с владельцем «МЮ» и обсудил потенциальную работу. Хоть разговор и носил скорее консультационный характер. Ведь тогда речи о неизбежном увольнении тренера из Нидерландов не шло. Однако, как отмечает источник, тренер высказал непонимание организационной структурой трансферов и заявил, что не пошёл бы работать в клуб только из-за этого.

Эрик тен Хаг Фото: Carl Recine/Getty Images

В сентябре-октябре появилась новая волна слухов. Кажется, в «МЮ» всё-таки решили расстаться с нынешним тренером и сейчас вовсю ищут замену. Тухель, по данным журналиста Кристиана Фалька, главный кандидат. Якобы немец готов рассмотреть предложение клуба, если оно поступит. И согласится пойти на некоторые компромиссы. Но пока, вероятно, конкретных разговоров на этот счёт не было.

Любопытно, что в медиа уже активно поддерживается кандидатура Тухеля. Например, бывший вратарь «МЮ» Петер Шмейхель заявил, что немец чуть ли не идеальная кандидатура для клуба. В похожем стиле выступили и некоторые другие ветераны. Возможно, назначение и правда готовится. Только непонятно, когда оно случится.

А что со сборной Англии?

После того как «Манчестер Юнайтед» занял наблюдательно-выжидательную позицию по Тухелю, появились слухи о скором назначении тренера в сборную Англии. Ли Карсли, вероятно, дал понять, что не готов стать полноценным главным тренером, так что ждёт замены. И Томас, судя по всему, один из главных кандидатов.

По данным портала Welt, стороны уже провели предварительные переговоры, а некоторые инсайдеры добавляют, что немцу интересна эта работа. Хоть он до этого никогда и не возглавлял сборные. При этом официального подтверждения о контактах со стороны федерации, как и со стороны представителей Тухеля, не поступало. Так что в итоге это может оказаться вбросом от людей, которые очень хотят, чтобы тренер получил назначение.

Футболисты сборной Англии Фото: Rob Newell/Getty Images

Если случится назначение Тухеля в «МЮ» или в сборную Англии, то это будет успехом для каждой из этих структур. За время работы в «ПСЖ» и «Челси» Томас показал, что, с одной стороны, он – системный тренер, с другой – кризисный менеджер, способный быстро дать результат. А тем и другим именно такое сейчас и нужно.