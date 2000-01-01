Мбаппе хотят лишить капитанской повязки в сборной
Вокруг француза Килиана Мбаппе развернулся скандал. Из-за поступка футболиста его хотят лишить капитанской повязки в национальной команде. С этой просьбой уже выступил бывший полузащитник сборной Жером Ротен.
Вместо матча — в клуб
В СМИ появилась информация, что Мбаппе во время встречи сборной Франции с Израилем (4:1) был в ночном клубе. Ранее он попросил главного тренера Дидье Дешама не вызывать его в национальную команду, чтобы восстановиться от травмы.
Правда ли это?
По данным RMC Sport, Килиан пришёл в клуб в чёрной маске, там для него была забронирована отдельная комната. Футболист эту ситуацию не комментировал, однако её не оставил без внимания один из бывших полузащитников сборной Франции.
Жером Ротен возмущён
Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен обратился к главному тренеру сборной Дешаму с требованием лишить Мбаппе капитанской повязки в национальной команде.
«Он чувствует себя неприкосновенным»
«Меня больше ничего не удивляет. Килиан Мбаппе чувствует себя неприкосновенным, выше остальных. Я прошу Дидье Дешама взять на себя ответственность и лишить его [Мбаппе] капитанской повязки», — сказал Ротен.
У Мбаппе хотят забрать капитанскую повязку сборной Франции. Что за скандал вокруг него?
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