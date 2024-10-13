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Казахстан — Словения — 0:1, обзор матча Лиги наций, голы: Ян Млакар, статистика, 13 октября 2024

Приговор для команды Черчесова. Словения легко обыграла Казахстан в Лиге наций
Георгий Илющенко
Отчёт Казахстан — Словения — 0:1
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Казахстанцы практически не создали проблем Облаку.

Сборная Казахстана месяц назад «сгорела» в Словении, трижды пропустив от Шешко. В матче-реванше казахстанцы уже не были столь безобидны. И всё равно уступили.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 1
Словения
0:1 Млакар – 55'    

Матч получился вязким и тягучим. Таким, который быстро забудется и точно не захочется пересмотреть. Достаточно взглянуть на статистику ожидаемых голов: 0,23 xG у хозяев против 0,58 у гостей.

Словенцы атаковали чаще. В первом тайме пару раз проверил Шацкого сделавший хет-трик во 2-м туре Шешко, напряг казахстанского вратаря дальним ударом Черин. У Казахстана же был всего один момент, пусть и очень красивый: Аймбетов развернулся и пальнул в перекладину — Облак там сделать ничего не мог.

Казахстанцы хоть и играли с двумя центральными защитниками, как и в провальном втором тайме с Австрией, впервые после нулевой ничьей с Норвегией провели сухие 45 минут. Стоит оговориться, что именно такой формулировкой оценивают результат — австрийцы отгрузили четвёрку. Содержание Черчесову пришлось по душе: «Я сказал, что эта игра мне больше понравилась, даже нежели 0:0 с норвежцами. Потому что у нас был баланс определённый. Мы вчера посмотрели матч — реально сбалансированно. Посмотрите, пожалуйста, картинку и сравните с предыдущими двумя играми. Даже геометрия абсолютно разная».

Алип и Марочкин со словенцами действительно смотрелись достойно, но благодарить за отсутствие пропущенных стоит в основном Шацкого. В начале второго тайма поделать ничего не смог даже он. Просто Млакар сделал то, что ждали от его звёздного партнёра из «Лейпцига»: эстетски пробил вторым касанием с лёта, и мяч от перекладины срикошетил в ворота.

Млакар празднует гол Казахстану

Млакар празднует гол Казахстану

Фото: Damjan Zibert/Soccrates/Getty Images

Хотелось бы написать, как Казахстан бросился отыгрываться и создал уйму голевых моментов. Но за сказками обычно ходят на другие сайты. Интрига держалась до последнего, а должна была умереть куда раньше: Шешко проверил стойкость штанги, а растерявший удачу Млакар не воспользовался плохой передачей Шацкого и пробил ввысь с близкого расстояния.

Впервые за три матча Казахстан не уступил разгромно. Стоит ли этому радоваться? Едва ли. Голов всё ещё нет, а за два тура до финала розыгрыша Лиги наций словенцы и норвежцы впереди на шесть очков и недосягаемы. Австрийцам сегодня играть с Норвегией, но они и так выше на три очка. Видимо, с дивизионом В казахстанцам можно прощаться.

Как прошёл матч Казахстана и Австрии:
Разгром в битве Черчесова и Рангника. Австрия уничтожила Казахстан
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