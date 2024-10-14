«Золотое» поколение Бельгии, отдавшее полуфинал ЧМ-2018 Франции. Что с ним стало?

Сборные Франции и Бельгии встречались четыре раза за последние шесть лет. Впереди – пятая очная игра в Лиге наций. Но самый важный матч французы и бельгийцы провели в полуфинале чемпионата мира 2018 года в России. Тогда команда Дидье Дешама одержала тяжелейшую победу благодаря голу Рафаэля Варана. Франция в итоге стала чемпионом, а «золотое» бельгийское поколение забрало бронзу. С того времени Бельгия очень сильно изменилась — звёзды постепенно уходят. Где же сейчас главные игроки того состава?

Тибо Куртуа, 32 года, вратарь

ЧМ-2018 Сейчас

На чемпионате мира 2018 года Куртуа стал лучшим вратарём. И в августе перешёл в мадридский «Реал», с которым выиграл уже три чемпионата Испании и две Лиги чемпионов. Тибо пропустил почти весь сезон-2023/2024 из-за травмы крестообразных связок. Но вернулся в конце и провёл отличный финал ЛЧ с дортмундской «Боруссией». Однако на Евро-2024 Куртуа не сыграл. Причина – в конфликте с тренером Доменико Тедеско. Тибо сообщил, что пока немец возглавляет сборную Бельгии, то он за неё не будет выступать. Вратарь и тренер поссорились в июне 2023-го из-за капитанской повязки, которую Тедеско отдал не Куртуа, а Лукаку.

Венсан Компани, 38 лет, защитник

ЧМ-2018 Сейчас

Компани завершил карьеру в 2020 году в статусе играющего тренера «Андерлехта». Школа имени Хосепа Гвардиолы дала свои плоды: Венсан становится большим тренером. Сначала он поработал с «Бёрнли» (вытащил клуб в АПЛ, но вылетел с ним же на следующий сезон), а летом 2024-го возглавил «Баварию». Компани должен вернуть мюнхенцам трофей Бундеслиги и постараться выиграть Лигу чемпионов.

Тоби Алдервейрелд, 35 лет, защитник

ЧМ-2018 Сейчас

На чемпионат мира 2018 года Алдервейрелд отправился в статусе игрока «Тоттенхэма». А с 2022-го Тоби выступает за бельгийский «Антверпен». В том же году он завершил карьеру в сборной Бельгии. В мае 2023-го забитый Алдервейрелдом мяч принёс клубу первое за 66 лет золото. 35-летний футболист по-прежнему выступает за «Антверпен».

Ян Вертонген, 37 лет, защитник

ЧМ-2018 Сейчас

Ещё один защитник сборной Бельгии, концовку карьеры проводящий на родине. С 2022 года Вертонген выступает за «Андерлехт». Ранее он играл за «Тоттенхэм» и «Бенфику», однако трофеев с ними не взял. Евро-2024 стал последним турниром для Яна за сборную. Но в июле Вертонген продлил контракт с «Андерлехтом» на один сезон.

Тома Мёнье, 33 года, защитник

ЧМ-2018 Сейчас

Мёнье стал основным правым латералем Бельгии на ЧМ-2018. Но полуфинал с Францией Тома пропустил из-за перебора жёлтых карточек. Зато Мёнье отличился в матче за третье место с Англией. В 2018-м бельгиец выступал за «ПСЖ», однако через два года перебрался в дортмундскую «Боруссию». А в 2024-м отправился сначала в аренду в «Трабзонспор», затем в «Лилль» на постоянной основе.

Кевин Де Брёйне, 33 года, полузащитник

ЧМ-2018 Сейчас

На чемпионате мира в России Кевин был одним из трёх лидеров Бельгии. И после 2018 года Де Брёйне держал марку и тащил сборную. Однако значимых побед так и не удалось достичь. Зато полузащитник выиграл всё, что можно, с «Манчестер Сити». Но в последнее время 33-летний игрок частенько мучится от травм. Из-за одной из них он пропускает октябрьские матчи сборной Бельгии. А после прошлой игры с Францией Кевин остался недоволен футболом в исполнении команды. Из-за этого в Бельгии возникли опасения, что Де Брёйне скоро завершит карьеру в сборной. Однако пока что никаких заявлений не было.

Аксель Витсель, 35 лет, полузащитник

ЧМ-2018 Сейчас

Витсель много лет заведовал опорной зоной в сборной Бельгии. Хотя сейчас он перепрофилировался в центрального защитника в «Атлетико». После ЧМ-2018 Аксель переехал из Китая в дортмундскую «Боруссию», а в 2022 году оказался в Мадриде. В 2023-м Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии, но вернулся в неё ради Евро. Там он принял на себя роль лидера раздевалки и запасного.

Маруан Феллайни, 36 лет, полузащитник

ЧМ-2018 Сейчас

Самый известный бельгийский «микрофон» в мире. Феллайни запомнился своей причёской, да и футболистом был хорошим. На ЧМ-2018 Маруан выходил в пяти играх, а с Францией оказался в старте. Результативных действий полузащитник не совершил, но приносил пользу в других аспектах. До 2019 года Феллайни выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего уехал в китайский «Шаньдун Тайшань». Там он завершил карьеру в 2023-м.

Насер Шадли, 35 лет, полузащитник

ЧМ-2018 Сейчас

Шадли начал ЧМ-2018 в роли запасного, но затем заслужил место в старте. Насер выходил в основе во всех встречах плей-офф. А в 1/8 финала именно его гол на 90+4-й минуте принёс Бельгии эпичную победу над Японией (3:2). Из сборной Шадли ушёл в 2021-м. А его последним клубом стал бельгийский «Вестерло», контракт с которым завершился летом 2024 года. Сейчас Шадли пребывает в статусе свободного агента. В соцсетях футболист в конце лета поделился фотографиями с отдыха на исторической родине — в Марокко.

Мусса Дембеле, 37 лет, полузащитник

ЧМ-2018 Сейчас

Опорный полузащитник вышел в старте всего в двух играх ЧМ-2018: в 3-м туре с Англией и в полуфинале. Дембеле провёл с Францией 60 минут на поле, показав неплохой уровень. А после чемпионата мира Мусса принял решение завершить карьеру в сборной. Через год он ушёл из «Тоттенхэма» в китайский «Гуанчжоу Фули». Там и закончил играть в футбол в 2021-м. В мае 2024 года Дембеле посетил Лондон и матч «Тоттенхэма», на котором его приветствовали болельщики.

Дрис Мертенс, 37 лет, нападающий

ЧМ-2018 Сейчас

Лучший бомбардир в истории «Наполи» провёл на ЧМ-2018 шесть матчей и забил всего один мяч. Дрис в плей-офф преимущественно выходил со скамейки, но свой вклад в бронзу внёс. До 2022-го Мертенс выступал за сборную Бельгии и «Наполи». Но затем ушёл из национальной команды (после ЧМ-2022) и летом того же года перебрался в «Галатасарай». Дрис до сих пор выступает за стамбульский гранд.

Эден Азар, 33 года, нападающий

ЧМ-2018 Сейчас

На чемпионате мира 2018 года Азар находился в идеальной форме. Он кошмарил любого соперника, забил три мяча и оформил один ассист, став важным фактором бельгийской бронзы. Всё испортил трансфер в мадридский «Реал» в 2019-м. Азара погубили постоянные травмы, любовь к фастфуду и не лучшие отношения с тренерами. Эден выиграл с «Реалом» два чемпионата Испании и Лигу чемпионов, но вклад бельгийца в трофеи был минимальным. Устав сражаться с проблемами, Азар завершил карьеру летом 2023 года. Сейчас Эден наслаждается отдыхом и периодически появляется на различных футбольных мероприятиях.

Ромелу Лукаку, 31 год, нападающий

ЧМ-2018 Сейчас

Лукаку на ЧМ-2018 оформил по дублю в первых двух турах с Панамой (3:0) и Тунисом (5:2). А затем – молчание. Турнир стал отражением карьеры Ромелу: он постоянно катается на американских горках. Удачные сезоны сменяются провальными. С 2018-го бельгиец успел поиграть за «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интер» и «Рому». Сейчас 31-летний форвард перебрался в «Наполи» к любимому тренеру Антонио Конте. Лукаку до конца 2024-го отказался от выступлений за сборную Бельгии, чтобы набрать форму.

Роберто Мартинес, 51 год, главный тренер

ЧМ-2018 Сейчас

Именно Мартинес был тренером сборной Бельгии на пике «золотого» поколения. Бронза ЧМ-2018 стала наивысшим достижением. На следующем турнире бельгийцы даже не вышли из группы, а на Евро-2020 вылетели в 1/4 финала. В 2022-м испанец покинул Бельгию и в 2023 году возглавил сборную Португалии. Мартинес ладит с Криштиану Роналду, однако это не помогло команде выиграть чемпионат Европы 2024 года. Португалия вылетела в четвертьфинале от Франции, но Роберто оставили на посту.