У Винисиуса постыдная статистика в отборе ЧМ. А его сменщик забил уже в дебютной игре!

Сборная Бразилии продолжает один из самых мучительных отборочных циклов чемпионата мира в своей истории. Уход прежнего главного тренера Тите после ЧМ-2022, мягко говоря, не сделал «селесао» сильнее. К счастью для бразильцев, увеличение количества участников финальной стадии в 2026 году подарило больше путёвок на турнир и Южной Америке. Теперь шесть команд выходят напрямую, а седьмая сыграет в стыках. Впрочем, даже при таких раскладах совсем не факт, что сборная Бразилии решит задачу, особенно если не улучшат результативность Винисиус Жуниор и другие её звезды атаки.

На момент начала последней встречи с Чили в Сантьяго бразильцы свалились как раз на седьмое место. Эту встречу команда Доривала Жуниора проводила без травмированного Винисиуса. Потеря? Ещё какая! Вот только скорее для «Реала», чем для «селесао». В квалификации ЧМ-2026 вингер «сливочных» не забил ни одного гола и сделал всего одну голевую передачу в пяти матчах. Постыдная статистика для претендента на «Золотой мяч». На родине, конечно, Вини критикуют, а сам он оправдывался в сентябре:

«Я знаю свой потенциал, знаю, чем могу помочь сборной. Бывает сложно, ведь если нет уверенности, то нет и голов. Я сосредоточен на том, чтобы сделать всё возможное для своей страны. Все мои мысли сейчас об этом. Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как кажется. В Европе футбол быстрее, чем здесь, качество полей выше. Нам нужно адаптироваться, чтобы играть наилучшим образом и выигрывать. Победы принесут нам душевное спокойствие, и мы сможем играть по-другому. Я прошу у болельщиков прощения – это очень сложный момент».

Дошло до того, что легенда бразильского футбола, победитель ЧМ-2002 Ривалдо предложил вызвать в сборную Халка. А ведь экс-форварду «Зенита» уже 38 лет! Приятно, что Халк всё ещё держит уровень, и в нынешнем сезоне набрал 18+10 в 41 матче, но, объективно говоря. этот старый плод уже давно упал с дерева, украшающего сад сборных.

Даже у травмированного целый год Неймара статистика в отборочном цикле лучше, чем у Винисиуса. Он набрал 2+3 в четырёх матчах и остаётся самым результативным игроком сборной Бразилии в квалификации ЧМ-2026. Но в отсутствие Неймара и Винисиуса главный тренер Доривал Жуниор не стал возвращать Халка, а вызвал других атакующих игроков – Родриго и Эндрика из «Реала», Рафинью из «Барселоны», Габриэла Мартинелли из «Арсенала», Савио из «Манчестер Сити», экс-игрока «Бетиса» Луиса Энрике (сейчас он выступает за «Ботафого») и малоизвестного за пределами Бразилии Игора Жезуса, у которого вообще не было матчей за национальную команду.

23-летний нападающий формально и стал заменой Винисиусу и Неймару в стартовом составе сборной Бразилии. Хотя решение Доривала Жуниора выпустить с первых минут Игора Жесуса наверняка удивило многих. Это универсальный игрок атаки, который может исполнять роль как центрфорварда, так и вингера. С чилийцами он действовал впереди. Игор Жезус также представляет «Ботафого», – лидера Серии А нынешнего сезона и участника предстоящих полуфиналов Кубка Либертадорес. За команду из Рио-де-Жанейро новичок «селесао» выступает с июля 2024 года, набрал 7+1 в 19 матчах. Однако в его карьере есть поразительная деталь.

Всё дело в том, что до возвращения в Бразилию Игор Жезус в течение четырёх лет играл в… чемпионате ОАЭ! Ещё в прошлом сезоне «пылил» у нынешнего главного тренера ЦСКА Марко Николича в «Шабаб Аль-Ахли». Забивал за команду из Дубая неплохо – 34 гола в 66 матчах. Но ничего выдающегося в его статистике не было, например, в самом успешном для себя минувшем сезоне Игор Жезус стал только третьим снайпером лиги. Четыре года в ОАЭ – это, казалось бы, приговор для любого футболиста с точки зрения карьеры в Европе. Чего уж говорить про сборную Бразилии.

Игор Жезус в «Шабаб Аль-Ахли» Фото: ФК «Шабаб Аль-Ахли»

Тем не менее, перейдя свободным агентом в «Ботафого», Игор Жезус за какие-то три месяца оказался там, где он сейчас – на месте Вини и Неймара. В том числе благодаря форварду-новичку сборная Бразилии победила на выезде Чили. В конце первого тайма, когда хозяева вели – 1:0, Игор Жезус сравнял счёт, классно сыграв на опережение. Резко открылся возле вратарской и после кросса Савио с правого фланга точно пробил головой. А на 89-й минуте Луис Энрике забил победный гол «селесао». Благодаря выигрышу у чилийцев сборная Бразилии поднялась на четвёртое место – завершила первый круг с двумя очками отрыва от седьмой позиции.

Доривал Жуниор объяснял, почему предпочёл Игора Жезуса форварду «Реала» Эндрику:

«Я вижу, что сейчас наступило время Игора. Эндрик всё ещё привыкает к новой команде – самому большому клубу мира с огромной конкуренцией. Вопрос в том, чтобы найти лучшее решение в этот момент. Для данной ситуации опыт и состояние Игора находятся на другом уровне. Кроме того, нам важно иметь в атаке игрока такого профиля».

Теперь Игор Жезус в отборочном цикле ЧМ-2026 на один гол впереди Винисиуса, Эндрика, Габриэла Жезуса, Ришарлисона и Лукаса Пакета. На дебютанта из «Ботафого» надежда в атаке и в предстоящем матче с Перу. Если снова забьёт, у Бразилии будет новый герой.