Черчесов — не главная проблема Казахстана. Для прогресса нужны другие игроки

Сборная Казахстана проходит через тяжёлый процесс отрезвления. После чудес при Магомеде Адиеве, когда команда поднялась в дивизион В Лиги наций и сыграла в плей-офф за выход на Евро-2024, уже при Станиславе Черчесове она набрала всего одно очко и получила разность мячей 0:8 в новом розыгрыше Лиги наций.

После волшебства Адиева спрос со сборной Казахстана стал выше. К хорошему быстро привыкаешь. И тут – 0 побед с новым тренером, которого приглашали с большой помпой и, если верить СМИ, на большие деньги.

Президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов заявил, что главное для сборной – отбор на чемпионат мира — 2026. Лига наций – это подготовка к отбору, возможность попробовать что-то новое и перестроить команду, чем Черчесов вроде как и занимается. Подход вполне разумный, однако есть вопрос: чем сборная Черчесова принципиально отличается от сборной Адиева?

Сборная Казахстана в Лиге наций — 2024 Фото: Harald Dostal/SEPA.Media /Getty Images

Казахстан опирается на тот же базис, который главенствовал и при предыдущем тренере: надёжная оборона, дисциплина и поиск шансов на контратаках. Это не приносит того результата, который был при Адиеве. Но есть причина: у Казахстана в Лиге наций очень сильные соперники.

Австрия и Словения – участники плей-офф Евро. Норвегии на Евро не было, однако и её состав существенно превосходит состав команды Черчесова. Всё же при Адиеве и в Лиге наций, и в отборе на Евро-2024 Казахстан играл не только с топами вроде Дании, но и с теми, кто примерно равен ему по классу или даже сильно уступает, как Сан-Марино. Это никак не умаляет заслуг Магомеда Мусаевича и его команды. Однако факт в том, что были соперники, с которыми набирать очки было попроще, чем с Австрией, Словенией и Норвегией.

Кстати, со Словенией Казахстан играл и в отборе на Евро. И оба раза уступил со счётом 1:2. Сейчас, при Черчесове, 0:3 в гостях и 0:1 дома.

Но вопрос на самом деле даже не в результатах. Ещё раз: для Казахстана одно очко в четырёх турах в дивизионе В – это не провал. Все три соперника сильнее, ничего с этим не сделаешь. Вопрос в другом: способна ли сборная Казахстана выглядеть иначе? Не жёстко вторым номером, всегда отказываясь от мяча, а более инициативно, с каким-то креативом, с попытками играть в футбол самим, а не только убивать футбол соперника.

Наверняка и Адиев, и Черчесов сделали бы сборную Казахстана более атакующей, если бы позволяли ресурсы. Но позволяют ли они? По обороне вопросов минимум: Нуралы Алип, Александр Марочкин, Марат Быстров и другие защитники дают надёжность. Они, конечно, не Вирджилы ван Дейки и не Антонио Рюдигеры, однако своё дело знают: хороши в борьбе, снимают верх и, что очень важно, умеют терпеть.

Бактиёр Зайнутдинов в игре Фото: EPA/TASS

Переходим к полузащите – и тут начинаются проблемы. У Казахстана нет футболистов, способных вести игру. Разрушителей хватает, а вот «игровиков» недостаёт катастрофически. Да, есть Бактиёр Зайнутдинов. Но, к сожалению, он очень мало играет в клубе – в «Бешикташе». А в прошлом сезоне, когда получал больше практики, чаще всего выходил в обороне – слева или в центре.

Как бы там ни было, для сборной Казахстана Зайнутдинов – топовый полузащитник. Но он такой один! Чтобы Казахстан прибавил в качестве игры, таких, как Зайнутдинов, должно быть хотя бы двое-трое. Есть Максим Самородов из «Ахмата», Рамазан Оразов из датского «Силькеборга». Оба были заметны в отборе на Евро. Но оба перешли в свои нынешние клубы только летом, идёт адаптация. Плюс, при всех талантах Самородова и Оразова, по уровню они пока не дотягивают до Зайнутдинова.

Прогресс сборной Казахстана упирается не столько в тренера, сколько в футболистов. Чтобы расти, чтобы стать конкурентоспособными на более высоком уровне, только надёжной обороны и самоотдачи мало. Надо уметь не только разрушать, но и созидать. А для этого нужны игроки с подходящими скиллами. Если их нет – прогресса не будет. И не так уж важно, кто тренер: Адиев, Черчесов или кто-то другой.

Один из примеров торжества оборонительного футбола – Курбан Бердыев (который, к слову, работал в Казахстане – в «Кайрате»). Играя вторым номером, его команды завоёвывали титулы, гоняли «Баварию» и побеждали «Барселону». Но вспомните, какие люди играли у Бердыева в полузащите и в атаке: Домингес, Нобоа, Натхо, Ерёменко, Карадениз, Азмун. Им достаточно было доставить мяч – дальше они могли разобраться сами.

Курбан Бердыев с Натхо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Это не значит, что Бердыев занимался только обороной и забивал на атаку. Конечно, нет! Речь о том, что без таких исполнителей впереди даже с самой бетонной обороной Курбан Бекиевич, вероятно, не добился бы того, чего добился.

В сборной сложнее – там нельзя просто взять и купить футболиста на нужную позицию. Казахстану остаётся только ждать и надеяться, что подрастут и добавят Самородов и Оразов, в клубе больше будет играть Зайнутдинов, вновь начнёт забивать Аймбетов. Возможно, появятся новые футболисты, которые будут про созидание, а не про разрушение.

Пока же Казахстан ставит только на оборону, он не пробьёт потолок, в который, кажется, уже упёрся.