Кейна сдержал Иванов. Но красивые голы у Англии забивали другие

Сборная Англии реабилитировалась за поражение от Греции на «Уэмбли». В 4-м туре Лиги наций команда Ли Карсли победила на выезде аутсайдера группы Финляндию. Теперь у англичан, как и у греков, девять очков.

В основе сборной Англии остались только пять игроков с матча с Грецией. В состав вернулся, залечив травму, форвард-капитан Кейн. Ему противостояли сразу три центральных защитника сборной Финляндии во главе с… Ивановым! Роберт имеет русские корни и играет во Второй Бундеслиге за «Айнтрахт» из Брауншвейга. Схема у хозяев была максимально оборонительная – 5-4-1, причём в атаке вышел не один из пары известных нападающих Пукки – Похьянпало, а выступающий за польскую «Краковию» Калльман.

Поначалу сборная Финляндии активно защищалась средним блоком и угрожала фавориту контрвыпадами. Команда Маркку Канервы играла фактически на равных с англичанами. Но надолго хозяев не хватило, несмотря на поддержку переполненного стадиона в Хельсинки. Сборная Англии увеличила процент владения мячом до 84% и прижала финнов к их штрафной. Правда, голевых моментов не создавала до 18-й минуты, зато потом реализовала первый же удар в створ.

У Англии на позиции левого защитник вышел Александер-Арнольд. Вроде бы неожиданная роль. Но от Трента не требовались проходы с кроссами с неудобной ноги. При владении, то есть в большинстве эпизодов, представитель «Ливерпуля» смещался в центр поля для розыгрыша мяча. Именно с его паса между линий началась голевая атака команды Карсли. Затем без преувеличения гениально сыграл новичок сборной Гомес из «Лилля». Анхель принял передачу, находясь спиной к воротам, но при помощи трёх касаний ловко развернулся и вырезал тончайшую проникающую передачу Грилишу – вывел вингера один на один. Испортить такую красоту было бы преступлением против футбола, и Джек не совершил его. Покатил точно низом.

Ближе к перерыву сборная Финляндии добавила и стала что-то создавать у ворот англичан. Хозяева по итогам первого тайма даже превзошли гостей по касаниям в чужой штрафной (14:10). В своём потенциально самом опасном моменте за 45 минут команда Канервы после быстрой ответной атаки два в два впервые пробила в створ – Кескинен принял простое решение, послав мяч прямо в руки Хендерсону.

После перерыва сборная Англии как будто контролировала ход игры, продолжая много владеть мячом, тем не менее по-прежнему была недостаточно острой. Кейн с Палмером не находили пространство, фактически не получали мяч в ударных позициях. А вот финны на исходе часа матча огрызнулись и создали супермомент. Как Йенсен не попал с шести-семи метров после кросса Кескинена из-под Стоунза – сам не объяснит!

В середине второго тайма Карсли снял с игры и Кейна, и Палмера. Нападающий «Баварии» провёл слабый для себя матч. Нанёс лишь один неточный удар и сделал один пас под удар, выиграл только одно единоборство из пяти. Иванов и компания сдержали капитана сборной Англии. Кто нравился в составе гостей, так это Гомес. Центрхав «Лилля» много контактировал с мячом, совершив больше 100 касаний, хорошо двигал его. Действительно, это футболист уровня сборной Англии. Правда, представить Анхеля в топ-клубе АПЛ с его скромными физическими данными непросто.

Если бы финнам чуть-чуть повезло, они бы отыгрались. Но в итоге интрига продержалась до 74-й минуты, Беллингем заработал штрафной немного левее центра, а Александер-Арнольд взялся исполнить его. Трент шикарно пробил в ближнюю «девятку» – Градецки не смог потащить. Более того, ещё через 10 минут Райс довёл преимущество сборной Англии до крупного. Свежий Уоткинс раскачал слева защитника Хосконена, который в своей «Краковии» не привык противостоять таким оппонентам, и прострелил вдоль ворот, а набежавший центрхав «Арсенала» переправил мяч в сетку в касание.

Единственный повод для радости хозяев – гол на 87-й минуте. Разгром финнов отменил Хосконен. Защитник взял реванш у Уоткинса, опередив соперника на стандарте и забив в британском стиле: головой после углового, выиграв позицию на ближней штанге. Это был третий удар в створ от команды Суоми против шести у англичан.