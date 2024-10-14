Не атака, а космос. Самая любопытная сборная Европы прямо сейчас — у Швеции

За шесть лет Швеция заметно упала в футбольной иерархии. После Евро в 2021 году сине-жёлтые пропустили два крупных турнира подряд, упали в дивизион С Лиги наций и занимают 29-е место в рейтинге ФИФА (в августе 2018-го находились на 13-й позиции).
Можно было сказать, что у скандинавов всё очень плохо, но сейчас для шведов самый подходящий момент, чтобы восстать из пепла. У сборной появился новый тренер и звёзды в линии атаки, готовые напомнить о себе на ЧМ-2026.
В Швеции критикуют систему подготовки молодёжи
Янне Андерссон в сборной Швеции
Фото: Michael Campanella/Getty Images
На протяжении семи лет сборную возглавлял Янне Андерссон, добившийся на старте феноменальных результатов: четвертьфинал ЧМ-2018 (первый за 24 года), плей-офф Евро-2020 и переход в дивизион А Лиги наций (обошли сборную России под руководством Черчесова). А потом всё сломалось. Считается, что поворотной стала сенсационная победа над сборной Испании в отборе на ЧМ-2022 – после шведы проиграли грекам, грузинам, не сдержали испанцев в ответной игре и улетели в стыки, где уступили полякам.
Громогласный караул начали кричать после провала в отборе на Евро-2024. Причём шансы на квалификацию шведы потеряли аж за три тура до конца, и те в печали умудрились разгромно проиграть сборной Азербайджана. Ход конём с квалификацией через Лигу наций тоже не удалось провернуть: сборная вылетела в дивизион C.
Результаты сильно ударили по самолюбию шведов. В середине XX века нация претендовала на футбольную сверхдержаву: на домашнем ЧМ взяли серебро, в 1948-м завоевали золото на Олимпиаде в Лондоне, четыре года спустя дорвались до бронзы в Хельсинки. А сейчас даже до группы на Евро не могут добраться. Дошло до того, что футбол в Швеции сегодня уступает соседям из Дании (вечным конкурентам за скандинавское первенство) и вечным аутсайдерам из Норвегии, вырастившим сумасшедшее поколение. Несмотря на большее число трансферов на выход в шведской лиге, по доходам (€ 65 млн) она уступает норвежской (€ 73 млн) и почти вдвое проигрывает датской (€ 125 млн). Теперь попасть на топ-уровень гораздо проще, играя в Дании и Норвегии, нежели в Швеции.
На фоне разочаровывающих результатов шведская футбольная ассоциация начала более тесное сотрудничество с SEF (Шведская элитная футбольная ассоциация, представляющая интересы клубов) и наняла консультантов с целью улучшить подготовку юных талантов для сборной.
Юношеская сборная Швеции
Фото: Piaras Ó Mídheach — Sportsfile/UEFA via Getty Images
Экс-футболист и директор SEF Сванте Самуэльссон видит проблему в следующем: «Мы тренируемся больше других стран в возрасте от 16 до 19 лет. Но если посмотрите на игроков от восьми до 12 лет, то увидите, что они тренируются вдвое меньше. Даже в Исландии тренируются чаще. До 12 лет мы тренируемся в лучшем случае раз или два в неделю. Нам нужно больше тренировок с более высоким качеством».
Есть и объективные препятствия в виде погодных условий, из-за которых в Швеции нереально играть в футбол зимой. Эксперты также критикуют засилье искусственного газона в молодёжном футболе. Разница в том, что мяч при таком газоне движется быстрее и непредсказуемее – на взрослом уровне традиционно играют при натуральном покрытии. На этот фактор жалуются многие тренеры, в том числе взрослые.
Если конкуренция с датским футболом была естественной для шведов, то резкий рост норвежцев явно не радует соседей. В местных СМИ писали, что на развитие детско-юношеских академий внутри Швеции выделяют около € 1,8 млн – в Норвегии сумма достигает € 8 млн.
Шведские болельщики точно не удовлетворены ситуацией. Бо́льшая часть из них до сих пор уверена, что футбол в Швеции должен быть в топе и составлять прямую конкуренцию португальцам и испанцам. Если не в уровне чемпионата, то хотя бы по уровню доморощенных футболистов и сборной. Пока что не выходит.
Новый тренер Швеции: ловил респект от Анчелотти и отбирал очки у «Зенита»
После первых провалов Андерссон попал под шквал критики. Отчасти это связано с высокими ожиданиями шведских болельщиков, которые хотят видеть сборную наряду с гегемонами по типу Португалии, Испании и других сборных. Отчасти из-за догматизма Янне, который играл исключительно по схеме 4-4-2 и с трудом интегрировал новичков в состав.
Показательная ситуация – после победы над сборной Азербайджана (5:0) Андерссона начали критиковать за то, что он не даёт достаточно времени хавбеку Йесперу Карлссону, находившемуся тогда в огненной форме. Тренер встрял в перепалку с ТВ-экспертами, которые предлагали ему поменять схему для интеграции Карлссона в состав – Андерссон категорически отказывался.
Андерссон в сборной Швеции на ЧМ в России
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В конце года Янне ушел в отставку, причём самолично: в сборной Швеции за всю историю ни разу не увольняли тренеров. Но там, где федерация сохранила одну традицию, пришлось сломать другую: на смену пришёл первый тренер-иностранец в истории сборной – датчанин Йон Даль Томассон. В начале нулевых Даль Томассон был видным бомбардиром, стал рекордсменом по голам за сборную Дании, выиграл Кубок УЕФА с «Фейеноордом» и забил в Нидерландах 134 мяча в 296 играх.
Интересным вышел этап футболиста в «Милане». Не обладая звёздным статусом, Даль Томассон бился за место в составе с Шевченко и Креспо, забил 35 мячей в 114 матчах и выиграл Лигу чемпионов – 2002/2003. Спустя годы Карло Анчелотти, тренировавший Йона, восторженно отзывался об игроке.
«Меня очень удивила трудовая этика датчан, особая способность выкладываться на тренировках. Наибольший характер проявлял Йон Даль Томассон, которому всегда приходилось бороться за игровое время с нападающими мирового класса. Ему было нелегко, но он никогда не сдавался и использовал каждый шанс, который у него был».
В начале 2010-х Даль Томассон запустил тренерскую карьеру в Нидерландах, проработал ассистентом в сборной Дании, а в 2020 году возглавил «Мальмё» – так что для Швеции он далеко не чужак. Со шведским гегемоном Йон дважды выиграл чемпионат и отбирал очки у «Зенита» в Лиге чемпионов. Далее случился переезд в английский «Блэкберн», который датчанин чуть не вытащил за уши в АПЛ, но в последний момент пролетел мимо плей-офф Чемпионшипа.
В начале года Даль Томассон игрался со схемой 4-2-3-1, но потерпел три поражения в четырёх матчах. К старту Лиги наций датчанин перешёл на 3-4-1-2, найдя компромиссный вариант между насыщением обороны и размещением главных атакующих звёзд. Исак и Дьёкереш стартуют в центре, но ситуативно смещаются на ближайшие фланги, а на позиции «десятки» Кулушевски имеет больший простор для манёвров и опасных передач: Деян – главный плеймейкер этой сборной.
Давайте остановимся подробнее на персоналиях команды.
Йон Даль Томассон в сборной Швеции
Фото: Michael Campanella/Getty Images
Шведский Холанд, звезда «Ньюкасла» и молодые таланты
Самый хайповый швед этого сезона – Виктор Дьёкереш. Шведо-венгерский форвард с ноги ворвался в чемпионат Португалии, оформив за «Спортинг» в прошлом сезоне 29+10 в 33 матчах. Многие сомневались в истинных способностях Виктора и нарекли его «игроком одного сезона», но в этом розыгрыше он продолжает следовать умопомрачительному графику: 11+1 в восьми играх. Дьёкереша сравнивают с Холандом, но швед гораздо вариативнее: регулярно помогает при владении опусканиями вглубь, смещается на фланги, активно прессингует. При атаке он хорош как игрой головой, так и низом. Талант парня отметили и разработчики EA FC: по силовым характеристикам он один из лучших в игре.
В сборной Швеции он идёт по внушительному графику: 10 мячей в 22 матчах. Виктором уже интересуются топ-клубы АПЛ, писали о предметном интересе «Челси», «Арсенала» и «Барселоны». Если к показателям прошлого сезона швед приплюсует внушительное выступление в Лиге чемпионов, следующим летом «Спортинг» сорвёт большой куш.
Где-то на скамейке мог грустить Александер Исак, но сборная играет с двумя нападающими, поэтому форварду «Ньюкасла» нечего отчаиваться. Об Исаке многие услышали еще в 2017-м, когда его перспективным юнцом купила дортмундская «Боруссия» – в Германии он на удивление не получил шанса, но проявил себя в аренде, умчал покорять взрослый футбол в «Сосьедаде», а потом уехал в Англию за рекордные € 70 млн.
Деян Кулушевски, Виктор Дьёкереш, Александер Исак
Фото: Getty Images
Еще одна раскрывшаяся звезда атаки – Деян Кулушевски. Вингер долгое время варился в системе «Аталанты», но после крутой аренды в «Парме» ушёл на повышение в «Ювентус». Там он проявлял себя как мог: фланги с Кьезой и Кулушевски при Пирло отлично проявляли себя, но затем пришёл эстет Макс Аллегри, не проходивший фланговую игру в школе, и Деян сбежал в «Тоттенхэм». Швед, кажется, не превратится в звезду мирового масштаба, как ему когда-то предрекали, но и без этого карьера выходит достойная.
Это всё звёзды настоящего, а ведь на подходе ещё парочка вундеркиндов. Первый из них – Лукас Бергвалль. 18-летний талант играет в центре поля, но по стилю заточен на атаку, иногда перебираясь на позицию «десятки». Техника, видение поля, дриблинг – всего этого у хавбека навалом. Важно и то, что Постекоглу (главный тренер «Тоттенхэма») не давит на игрока и даёт время обрасти мышцами: плавно подпускает в АПЛ, но доверяет место в старте в Кубке и ЛЕ (недавно отметился ассистом в матче с «Ференцварошем»). В январе Лукас дебютировал за взрослую сборную и получил минуты на сентябрьском сборе – ждём большего.
Лукас Бергвалль и Деян Кулушевски на тренировке «Тоттенхэма»
Фото: Han Myung-Gu/Getty Images
Другая потенциальная звезда – Энтони Эланга. Швед начинал в академии «МЮ» и был одним из немногочисленных светлых пятен в чудовищном сезоне-2021/2022. Тен Хаг, в отличие от Рангника, в Элангу не поверил и отпустил в «Ноттингем Форест». Энтони мгновенно адаптировался и оформил 5+9 за клуб, которому многие предрекали вылет – помог контратакующий стиль Стива Купера, при котором ракетная скорость и молниеносный дриблинг шведа раскрылись по полной программе.
В 2024-м серьёзного прогресса ждали от Руни Барджи. Ему всего 18 лет, но на взрослом уровне вингер играет уже два года. В прошлом сезоне он внёс вклад в вылет «МЮ» из Лиги чемпионов, забив победный мяч в эпичной перестрелке в Копенгагене. Барджи успели вручить надоевший всем ярлык «нового Месси», спишем это на схожий стиль игры. Швед тоже левша, играет на правом фланге и предпочитает тонкий, а не скоростной дриблинг. Вроде всё как у Месси, но разница в качестве. Сможет ли юнец подобраться по уровню к аргентинцу – узнаем со временем.
Руни уже в этом году мог дебютировать во взрослой сборной, но весной игрок повредил крестообразную связку. Хотя это ещё не приговор. Во-первых, у шведа отмечают высокую креативную мощность и видение поля, а этого травмами не искоренить. Во-вторых, на виду пример Вирца, который в столь же юном возрасте улетел с «крестами», но вернулся более сильным игроком.
Ждут своего часа в сборной и другие перспективные игроки. Среди них: универсал Уиллот Сведберг из «Сельты»; сырой, но невероятный быстрый Момоду Ламин Сонко; главная звездочка «Мальмё» Себастьян Нанаси и другие. В общем, в атаку есть из кого выбирать.
Побочный эффект – мало перспективных игроков в защиту. Из вратарей выделяют только 19-летнего Элиса Бишесари, «оверперформящего» как только возможно, лишь бы сохранить прописку «Гётеборга» в высшем дивизионе. Но именно на позицию защитников из молодёжки мало кого выделяют. Хочется верить, что пробел компенсирует поколение футболистов 2007-го и последующих годов – с учётом любви шведской лиги к вундеркиндам, о них мы услышим совсем скоро.
Прямо сейчас сборная лидирует в группе Лиги наций и, вероятнее всего, вернётся в дивизион B, где ей самое место. Несмотря на множество проблем, шведы по-прежнему поставляют интересные кадры и по уровню обязаны регулярно выступать на Евро и ЧМ. Окончательные выводы по работе Даль Томассона получится сделать лишь в следующем году, после отборов, но свежий взгляд точно пойдёт на пользу застопорившейся сборной.