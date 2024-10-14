Не атака, а космос. Самая любопытная сборная Европы прямо сейчас — у Швеции

За шесть лет Швеция заметно упала в футбольной иерархии. После Евро в 2021 году сине-жёлтые пропустили два крупных турнира подряд, упали в дивизион С Лиги наций и занимают 29-е место в рейтинге ФИФА (в августе 2018-го находились на 13-й позиции).

Можно было сказать, что у скандинавов всё очень плохо, но сейчас для шведов самый подходящий момент, чтобы восстать из пепла. У сборной появился новый тренер и звёзды в линии атаки, готовые напомнить о себе на ЧМ-2026.

В Швеции критикуют систему подготовки молодёжи

Янне Андерссон в сборной Швеции Фото: Michael Campanella/Getty Images

На протяжении семи лет сборную возглавлял Янне Андерссон, добившийся на старте феноменальных результатов: четвертьфинал ЧМ-2018 (первый за 24 года), плей-офф Евро-2020 и переход в дивизион А Лиги наций (обошли сборную России под руководством Черчесова). А потом всё сломалось. Считается, что поворотной стала сенсационная победа над сборной Испании в отборе на ЧМ-2022 – после шведы проиграли грекам, грузинам, не сдержали испанцев в ответной игре и улетели в стыки, где уступили полякам.

Громогласный караул начали кричать после провала в отборе на Евро-2024. Причём шансы на квалификацию шведы потеряли аж за три тура до конца, и те в печали умудрились разгромно проиграть сборной Азербайджана. Ход конём с квалификацией через Лигу наций тоже не удалось провернуть: сборная вылетела в дивизион C.

Результаты сильно ударили по самолюбию шведов. В середине XX века нация претендовала на футбольную сверхдержаву: на домашнем ЧМ взяли серебро, в 1948-м завоевали золото на Олимпиаде в Лондоне, четыре года спустя дорвались до бронзы в Хельсинки. А сейчас даже до группы на Евро не могут добраться. Дошло до того, что футбол в Швеции сегодня уступает соседям из Дании (вечным конкурентам за скандинавское первенство) и вечным аутсайдерам из Норвегии, вырастившим сумасшедшее поколение. Несмотря на большее число трансферов на выход в шведской лиге, по доходам (€ 65 млн) она уступает норвежской (€ 73 млн) и почти вдвое проигрывает датской (€ 125 млн). Теперь попасть на топ-уровень гораздо проще, играя в Дании и Норвегии, нежели в Швеции.

На фоне разочаровывающих результатов шведская футбольная ассоциация начала более тесное сотрудничество с SEF (Шведская элитная футбольная ассоциация, представляющая интересы клубов) и наняла консультантов с целью улучшить подготовку юных талантов для сборной.

Юношеская сборная Швеции Фото: Piaras Ó Mídheach — Sportsfile/UEFA via Getty Images

Экс-футболист и директор SEF Сванте Самуэльссон видит проблему в следующем: «Мы тренируемся больше других стран в возрасте от 16 до 19 лет. Но если посмотрите на игроков от восьми до 12 лет, то увидите, что они тренируются вдвое меньше. Даже в Исландии тренируются чаще. До 12 лет мы тренируемся в лучшем случае раз или два в неделю. Нам нужно больше тренировок с более высоким качеством».

Есть и объективные препятствия в виде погодных условий, из-за которых в Швеции нереально играть в футбол зимой. Эксперты также критикуют засилье искусственного газона в молодёжном футболе. Разница в том, что мяч при таком газоне движется быстрее и непредсказуемее – на взрослом уровне традиционно играют при натуральном покрытии. На этот фактор жалуются многие тренеры, в том числе взрослые.

Если конкуренция с датским футболом была естественной для шведов, то резкий рост норвежцев явно не радует соседей. В местных СМИ писали, что на развитие детско-юношеских академий внутри Швеции выделяют около € 1,8 млн – в Норвегии сумма достигает € 8 млн.

Шведские болельщики точно не удовлетворены ситуацией. Бо́льшая часть из них до сих пор уверена, что футбол в Швеции должен быть в топе и составлять прямую конкуренцию португальцам и испанцам. Если не в уровне чемпионата, то хотя бы по уровню доморощенных футболистов и сборной. Пока что не выходит.

Новый тренер Швеции: ловил респект от Анчелотти и отбирал очки у «Зенита»

После первых провалов Андерссон попал под шквал критики. Отчасти это связано с высокими ожиданиями шведских болельщиков, которые хотят видеть сборную наряду с гегемонами по типу Португалии, Испании и других сборных. Отчасти из-за догматизма Янне, который играл исключительно по схеме 4-4-2 и с трудом интегрировал новичков в состав.

Показательная ситуация – после победы над сборной Азербайджана (5:0) Андерссона начали критиковать за то, что он не даёт достаточно времени хавбеку Йесперу Карлссону, находившемуся тогда в огненной форме. Тренер встрял в перепалку с ТВ-экспертами, которые предлагали ему поменять схему для интеграции Карлссона в состав – Андерссон категорически отказывался.

Андерссон в сборной Швеции на ЧМ в России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце года Янне ушел в отставку, причём самолично: в сборной Швеции за всю историю ни разу не увольняли тренеров. Но там, где федерация сохранила одну традицию, пришлось сломать другую: на смену пришёл первый тренер-иностранец в истории сборной – датчанин Йон Даль Томассон. В начале нулевых Даль Томассон был видным бомбардиром, стал рекордсменом по голам за сборную Дании, выиграл Кубок УЕФА с «Фейеноордом» и забил в Нидерландах 134 мяча в 296 играх.

Интересным вышел этап футболиста в «Милане». Не обладая звёздным статусом, Даль Томассон бился за место в составе с Шевченко и Креспо, забил 35 мячей в 114 матчах и выиграл Лигу чемпионов – 2002/2003. Спустя годы Карло Анчелотти, тренировавший Йона, восторженно отзывался об игроке.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала», экс-тренер «Милана» «Меня очень удивила трудовая этика датчан, особая способность выкладываться на тренировках. Наибольший характер проявлял Йон Даль Томассон, которому всегда приходилось бороться за игровое время с нападающими мирового класса. Ему было нелегко, но он никогда не сдавался и использовал каждый шанс, который у него был».



В начале 2010-х Даль Томассон запустил тренерскую карьеру в Нидерландах, проработал ассистентом в сборной Дании, а в 2020 году возглавил «Мальмё» – так что для Швеции он далеко не чужак. Со шведским гегемоном Йон дважды выиграл чемпионат и отбирал очки у «Зенита» в Лиге чемпионов. Далее случился переезд в английский «Блэкберн», который датчанин чуть не вытащил за уши в АПЛ, но в последний момент пролетел мимо плей-офф Чемпионшипа.

В начале года Даль Томассон игрался со схемой 4-2-3-1, но потерпел три поражения в четырёх матчах. К старту Лиги наций датчанин перешёл на 3-4-1-2, найдя компромиссный вариант между насыщением обороны и размещением главных атакующих звёзд. Исак и Дьёкереш стартуют в центре, но ситуативно смещаются на ближайшие фланги, а на позиции «десятки» Кулушевски имеет больший простор для манёвров и опасных передач: Деян – главный плеймейкер этой сборной.

Давайте остановимся подробнее на персоналиях команды.

Йон Даль Томассон в сборной Швеции Фото: Michael Campanella/Getty Images

Шведский Холанд, звезда «Ньюкасла» и молодые таланты

Самый хайповый швед этого сезона – Виктор Дьёкереш. Шведо-венгерский форвард с ноги ворвался в чемпионат Португалии, оформив за «Спортинг» в прошлом сезоне 29+10 в 33 матчах. Многие сомневались в истинных способностях Виктора и нарекли его «игроком одного сезона», но в этом розыгрыше он продолжает следовать умопомрачительному графику: 11+1 в восьми играх. Дьёкереша сравнивают с Холандом, но швед гораздо вариативнее: регулярно помогает при владении опусканиями вглубь, смещается на фланги, активно прессингует. При атаке он хорош как игрой головой, так и низом. Талант парня отметили и разработчики EA FC: по силовым характеристикам он один из лучших в игре.

В сборной Швеции он идёт по внушительному графику: 10 мячей в 22 матчах. Виктором уже интересуются топ-клубы АПЛ, писали о предметном интересе «Челси», «Арсенала» и «Барселоны». Если к показателям прошлого сезона швед приплюсует внушительное выступление в Лиге чемпионов, следующим летом «Спортинг» сорвёт большой куш.

Где-то на скамейке мог грустить Александер Исак, но сборная играет с двумя нападающими, поэтому форварду «Ньюкасла» нечего отчаиваться. Об Исаке многие услышали еще в 2017-м, когда его перспективным юнцом купила дортмундская «Боруссия» – в Германии он на удивление не получил шанса, но проявил себя в аренде, умчал покорять взрослый футбол в «Сосьедаде», а потом уехал в Англию за рекордные € 70 млн.

Деян Кулушевски, Виктор Дьёкереш, Александер Исак Фото: Getty Images

Еще одна раскрывшаяся звезда атаки – Деян Кулушевски. Вингер долгое время варился в системе «Аталанты», но после крутой аренды в «Парме» ушёл на повышение в «Ювентус». Там он проявлял себя как мог: фланги с Кьезой и Кулушевски при Пирло отлично проявляли себя, но затем пришёл эстет Макс Аллегри, не проходивший фланговую игру в школе, и Деян сбежал в «Тоттенхэм». Швед, кажется, не превратится в звезду мирового масштаба, как ему когда-то предрекали, но и без этого карьера выходит достойная.

Это всё звёзды настоящего, а ведь на подходе ещё парочка вундеркиндов. Первый из них – Лукас Бергвалль. 18-летний талант играет в центре поля, но по стилю заточен на атаку, иногда перебираясь на позицию «десятки». Техника, видение поля, дриблинг – всего этого у хавбека навалом. Важно и то, что Постекоглу (главный тренер «Тоттенхэма») не давит на игрока и даёт время обрасти мышцами: плавно подпускает в АПЛ, но доверяет место в старте в Кубке и ЛЕ (недавно отметился ассистом в матче с «Ференцварошем»). В январе Лукас дебютировал за взрослую сборную и получил минуты на сентябрьском сборе – ждём большего.

Лукас Бергвалль и Деян Кулушевски на тренировке «Тоттенхэма» Фото: Han Myung-Gu/Getty Images

Другая потенциальная звезда – Энтони Эланга. Швед начинал в академии «МЮ» и был одним из немногочисленных светлых пятен в чудовищном сезоне-2021/2022. Тен Хаг, в отличие от Рангника, в Элангу не поверил и отпустил в «Ноттингем Форест». Энтони мгновенно адаптировался и оформил 5+9 за клуб, которому многие предрекали вылет – помог контратакующий стиль Стива Купера, при котором ракетная скорость и молниеносный дриблинг шведа раскрылись по полной программе.

В 2024-м серьёзного прогресса ждали от Руни Барджи. Ему всего 18 лет, но на взрослом уровне вингер играет уже два года. В прошлом сезоне он внёс вклад в вылет «МЮ» из Лиги чемпионов, забив победный мяч в эпичной перестрелке в Копенгагене. Барджи успели вручить надоевший всем ярлык «нового Месси», спишем это на схожий стиль игры. Швед тоже левша, играет на правом фланге и предпочитает тонкий, а не скоростной дриблинг. Вроде всё как у Месси, но разница в качестве. Сможет ли юнец подобраться по уровню к аргентинцу – узнаем со временем.

Руни уже в этом году мог дебютировать во взрослой сборной, но весной игрок повредил крестообразную связку. Хотя это ещё не приговор. Во-первых, у шведа отмечают высокую креативную мощность и видение поля, а этого травмами не искоренить. Во-вторых, на виду пример Вирца, который в столь же юном возрасте улетел с «крестами», но вернулся более сильным игроком.

Ждут своего часа в сборной и другие перспективные игроки. Среди них: универсал Уиллот Сведберг из «Сельты»; сырой, но невероятный быстрый Момоду Ламин Сонко; главная звездочка «Мальмё» Себастьян Нанаси и другие. В общем, в атаку есть из кого выбирать.

Побочный эффект – мало перспективных игроков в защиту. Из вратарей выделяют только 19-летнего Элиса Бишесари, «оверперформящего» как только возможно, лишь бы сохранить прописку «Гётеборга» в высшем дивизионе. Но именно на позицию защитников из молодёжки мало кого выделяют. Хочется верить, что пробел компенсирует поколение футболистов 2007-го и последующих годов – с учётом любви шведской лиги к вундеркиндам, о них мы услышим совсем скоро.

Прямо сейчас сборная лидирует в группе Лиги наций и, вероятнее всего, вернётся в дивизион B, где ей самое место. Несмотря на множество проблем, шведы по-прежнему поставляют интересные кадры и по уровню обязаны регулярно выступать на Евро и ЧМ. Окончательные выводы по работе Даль Томассона получится сделать лишь в следующем году, после отборов, но свежий взгляд точно пойдёт на пользу застопорившейся сборной.