Норвегию Холанда унизили в Лиге наций. Так много они не пропускали очень давно

Знаете ли вы, что такое месть? Сборная Австрии точно в курсе. Месяц назад она уступила Норвегии (1:2). И вот настал ответный матч, где команда Ральфа Рангника не щадила соперника.

Началось всё вообще-то с опаснейшего момента норвежцев: Холанд практически выбежал один на один с вратарём и пальнул в штангу. Чуть ли не сразу же рикошетом от перекладины забил Арнаутович. Первый тайм в целом получился равным, и под его финал Сёрлот доказал это грамотным кивком головы вслед за подачей со стандарта Рюэрсона.

Дальнейшие события не предсказал бы ни один экстрасенс. Даже если таковой действительно существует.

49-я минута: Баумгартнер заработал пенальти, а Артаутович его реализовал;

58-я минута: Шмид идеально подал с углового, Линхарт классно выпрыгнул;

63-я минута: Забитцер набросил на дальнюю штангу, куда забежал Пош. И ведь прямо перед этим Торсбю должен был сокращать отставание, но в девятку чуть-чуть не попал;

71-я минута: Забитцер повторил на бис, только вместо Поша на дальней штанге оказался Грегорич.

Австрийские футболисты празднуют гол норвежцам Фото: Harald Dostal/SEPA.Media /Getty Images

Лишь после этого Австрия успокоилась и расслабилась. Ну а Норвегия в таком состоянии отыграла целиком второй тайм. В последний раз «викинги» пускали столько в сентябре 2017-го, когда в квалификации российского ЧМ уступили Германии 0:6. Холанду тогда едва исполнилось 17 лет. За сборную он дебютировал два года спустя. Можно, конечно, сослаться на отсутствие травмированного Эдегора. Но уж слишком жёстким получилось поражение.

После четырёх туров Лиги наций у Словении, Австрии и Норвегии по семь очков. А Казахстан с нулём официально вернётся в дивизион ниже.