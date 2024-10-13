Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Австрия — Норвегия — 5:1, обзор матча Лиги наций, голы: Арнаутович, Линхарт, Пош, Грегорич, статистика, 13 октября 2024

Норвегию Холанда унизили в Лиге наций. Так много они не пропускали очень давно
Георгий Илющенко
Отчёт Австрия — Норвегия — 5:1
Аудио-версия:
Комментарии
Австрия выступила безжалостным палачом.

Знаете ли вы, что такое месть? Сборная Австрии точно в курсе. Месяц назад она уступила Норвегии (1:2). И вот настал ответный матч, где команда Ральфа Рангника не щадила соперника.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
5 : 1
Норвегия
1:0 Арнаутович – 8'     1:1 Сёрлот – 39'     2:1 Арнаутович – 49'     3:1 Линхарт – 58'     4:1 Пош – 62'     5:1 Грегорич – 71'    

Началось всё вообще-то с опаснейшего момента норвежцев: Холанд практически выбежал один на один с вратарём и пальнул в штангу. Чуть ли не сразу же рикошетом от перекладины забил Арнаутович. Первый тайм в целом получился равным, и под его финал Сёрлот доказал это грамотным кивком головы вслед за подачей со стандарта Рюэрсона.

Дальнейшие события не предсказал бы ни один экстрасенс. Даже если таковой действительно существует.

  • 49-я минута: Баумгартнер заработал пенальти, а Артаутович его реализовал;
  • 58-я минута: Шмид идеально подал с углового, Линхарт классно выпрыгнул;
  • 63-я минута: Забитцер набросил на дальнюю штангу, куда забежал Пош. И ведь прямо перед этим Торсбю должен был сокращать отставание, но в девятку чуть-чуть не попал;
  • 71-я минута: Забитцер повторил на бис, только вместо Поша на дальней штанге оказался Грегорич.
Австрийские футболисты празднуют гол норвежцам

Австрийские футболисты празднуют гол норвежцам

Фото: Harald Dostal/SEPA.Media /Getty Images

Лишь после этого Австрия успокоилась и расслабилась. Ну а Норвегия в таком состоянии отыграла целиком второй тайм. В последний раз «викинги» пускали столько в сентябре 2017-го, когда в квалификации российского ЧМ уступили Германии 0:6. Холанду тогда едва исполнилось 17 лет. За сборную он дебютировал два года спустя. Можно, конечно, сослаться на отсутствие травмированного Эдегора. Но уж слишком жёстким получилось поражение.

После четырёх туров Лиги наций у Словении, Австрии и Норвегии по семь очков. А Казахстан с нулём официально вернётся в дивизион ниже.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android