Скандальный гол и нереальная удача лидера. Первая лига зажгла в паузу на сборные. Видео

14-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам огромное количество спорных моментов, интересных развязок и фантастических голов. «Чемпионат» предлагает каждому читателю погрузиться в один из лучших туров сезона, выбрав для себя его лучшие события.

Лучший гол на счету Романа Акбашева или, может быть, Ираклия Манелова? Событием тура можно назвать спорный гол «Родины» или фантастическую удачу «Арсенала»? Кого стоит выбрать лучшим игроком тура? Давайте определяться вместе.

«Алания» — «Балтика»

Cпартак Гогниев вернулся на тренерский мостик в «Алании» 17 сентября с целью вывести команду из кризиса первых матчей сезона. Владикавказцы при нём набрали пять очков в трёх матчах чемпионата, обыграли в Фонбет Кубке России «Амкал» (1:0) и, соответственно, ни разу не проиграли. До матча с «Балтикой».

Тренерский штаб калининградцев во главе с Андреем Талалаевым признали лучшим в Первой лиге в сентябре. Талалаев — действующий победитель турнира: в прошлом сезоне он вернул «Химки» в РПЛ, а до старта нынешнего покинул клуб. В начале сентября Талалаев и его команда оказались в «Балтике»: 11 очков в шести матчах чемпионата, выход в следующую стадию Кубка и четвёртое место в таблице.

«Алания» не проиграла первый тайм по моментам и однозначно заслужила хотя бы гол, но на стороне «Балтики» были реализация и, возможно, не лучшая игра Ростислава Солдатенко в моментах с пропущенными мячами. Или вопросов к вратарю по этим эпизодам быть не должно? Одно можем утверждать точно: владикавказцы вновь в зоне вылета, хоть и имеют одинаковое количество очков с осевшим на спасительной строчке «Шинником».

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»

Беспроигрышная серия хабаровчан в чемпионате продолжается всю осень — это шесть матчей, в которых команда Алексея Поддубского набрала 12 очков. А вот «Ротор», в прошлом туре одержавший первую с середины августа победу, вновь сыграл вничью, поделив очки уже в семи из 14 игр сезона.

По матчу отметим классный пас Михаила Агеева на Михаила Мальцева в моменте с голом: подача с фланга, передача в падении под удар в касание. Красивый гол. Ответный мяч Хабаровска мог получиться не менее красочным, но Рамазан Гаджимурадов попал в штангу. Он даже успел схватиться за голову, однако спустя несколько мгновений эмоции игрока кардинально поменял Артём Быков, оказавшийся первым на добивании.

«СКА-Хабаровск» слегка поднялся в турнирной таблице. «Ротор» — наоборот, но всё ещё выше своего соперника.

«Чайка» — «КАМАЗ»

Евгений Калешин в «Чайке» уже 10 матчей, но два предыдущих однозначно стали для команды самыми сложными при нём. Два поражения с общим счётом 0:6, и, к сожалению для болельщиков из Песчанокопского, забить не получилось и на этот раз. Для «КАМАЗа» же ничья стала второй подряд — и столь важной в борьбе за сохранение места в лиге.

Будь у Фрэнка Лэмпарда в матче с Германией такой же мокрый газон, как на стадионе в Песчанокопском 13 октября, вряд ли бы мир получил один из самых несправедливо незасчитанных мячей в истории футбола. А для определения взятия ворот в нашей игре не нужен был даже VAR: после удара Муслима Бамматгереева из пределов штрафной мяч влетел в перекладину, а потом ударился в газон, оставив исчезающий след на мокром поле. Во втором тайме «Чайка» вновь имела хорошую возможность забить, но мяч, выбравшийся из борьбы Александра Хохлачёва и Дмитрия Тананеева, улетел за спину Ильи Купцова и с отскоком от газона приземлился на сетку пустых ворот. Вратарь, к слову, через несколько минут отразил опасный удар.

Своя перекладина, спорный эпизод с возможным пенальти были у «КАМАЗа», но на этом команды и остановились. «Чайка» теряет позиции в таблице, «КАМАЗ» остаётся на прежнем месте.

«Арсенал» — «Сочи»

Знаете ли вы определение слов «стабильность» и «удача»? Кажется, в мире Первой лиги расшифровка уместилась в словосочетание «тульский «Арсенал». У команды Александра Сторожука фантастическая серия: четыре победы на старте сезона, а в следующих 10 матчах — всего две при восьми ничьих. Попытаетесь угадать, на каком месте остаётся «Арсенал» всё это время? Да, на первом. Возможно, столь благосклонная ситуация в турнирной таблице изменится для туляков уже в следующем туре, ведь по очкам с ними сравнялось «Торпедо». К слову, это единственные команды, до сих пор не проигравшие в нынешнем сезоне Первой лиги.

У «Сочи» ситуация с победами не лучше: всего одна за последние шесть матчей. Но команда Роберта Морено идёт без поражений с августа.

Советуем обратить внимание на 36-ю минуту, когда за несколько секунд у «Арсенала» было два 100-процентных момента. Пожалуй, это лучший эпизод в матче, помимо двух забитых мячей. К слову, один из них был организован под самую концовку тайма: Максим Турищев обокрал Олега Кожемякина, вышел один на один с вратарём и вывел свою команду вперёд.

Гол «Сочи» получился не менее обидным для соперника: после спасения Михаила Левашова мяч отлетел в штангу, вратарь был близок к тому, чтобы быть первым на отскоке, но таковым всё же оказался Павел Мелёшин. Арендованный у «Спартака» форвард забил пятый гол в четырёх матчах за сочинцев.

«Родина» — «Енисей»

«Родина» стремительно приближается к лучшим командам чемпионата по количеству ничьих (8), поделив очки уже в седьмом матче турнира. Для красноярцев эта ничья стала лишь второй, и, хоть обе команды по итогам тура потеряли строчки в таблице, москвичи опережают своего соперника на три места или два очка.

«Енисей» открыл счёт после углового, а вот к голу «Родины» возник вопрос не только у тренерского штаба Андрея Тихонова, но и у многих болельщиков. Егор Шамов вынес мяч, пересёкший линию ворот или нет? Кажется, вне зависимости от решения комиссий и экспертов, нас ждёт большой скандал. А пока ограничимся ничейным результатом.

«Нефтехимик» — «Шинник»

Ничья-победа-ничья-победа. Так выглядит серия команды Кирилла Новикова после шести матчей без побед. Нижнекамцы продолжают движение вверх по турнирной таблице. «Шинник» же имеет одинаковое количество очков с идущей в зоне вылета «Аланией».

Ярославцы практически удержали ничью в матче, но комбинацию из двух передач головой на 90+5-й минуте завершил Султан Джамилов, отправивший мяч в ворота этой же частью тела. Какая необычная история для столь важного гола!

«Торпедо» — «Сокол»

Три матча не могло выиграть «Торпедо», пока к нему не приехал саратовский «Сокол». Убедительная и разгромная победа для москвичей, которые по-прежнему не проигрывают в чемпионате, а ещё сравнялись по очкам с идущим на первом месте «Арсеналом».

«Сокол» же проиграл третий матч подряд и находится всего в одном очке от зоны вылета.

Обзор таких матчей не стоит читать, его нужно смотреть. Не только из-за крупного счёта, но и ради потрясающего дальнего удара Ираклия Манелова. Фантастическое исполнение.

«Урал» — «Тюмень»

Команда Евгения Аверьянова набрала всего пять очков в предыдущих пяти матчах, уступив «Торпедо» второе место. «Урал» мог и вовсе вылететь за пределы топ-4 по итогам тура, если бы потерял очки в этой игре.

У «Тюмени» практически патовая ситуация: всего шесть набранных очков и отставание в восемь очков от зоны спасения. Выбраться ещё возможно?

Отдадим игрокам тюменской команды должное: у них было два хороших момента. Но «Урал» создал намного больше и по праву победил. Хорошо показал себя Евгений Гошев, однако хозяевам нужно решать вопрос с реализацией: всего два мяча в трёх матчах.

«Уфа» — «Черноморец»

«Черноморец» в прошлом туре прервал свою победную серию, но для команды из Новороссийска не составило труда разобраться с испытывающей проблемы «Уфой». По игре уфимцев и так возникают большие вопросы, а здесь вмешались и отсутствие основного вратаря, и раннее удаление за удар в лицо.

Настоятельно рекомендуем посмотреть на первый гол Романа Акбашева: полузащитник пробил с лёта после подачи с углового, а рикошет придал этому мячу фантастическую траекторию. К слову, Акбашев родился в Башкортостане и, хоть за свою карьеру никак не был связан с «Уфой», наверняка испытал особые эмоции, когда забивал два мяча на родной земле.

Удаление Владислава Адаева на 26-й минуте — заслуженное: он влетел ногой в лицо Руслану Фищенко, которому в дальнейшем потребовалась медицинская помощь. Но бо́льшую проблему для «Уфы» создаёт отсутствие Олега Баклова: вратарь находится в расположении сборной Таджикистана, а у уфимцев нет равноценной замены своему лидеру ни в игровом, ни в психологическом плане.