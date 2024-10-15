«Не хотел этого предложения». Луческу и в 79 лет творит историю с Румынией

Мирча Луческу возглавил сборную Румынии в начале августа. И это стало сюрпризом. С одной стороны, в стране понимали: Эдуард Йордэнеску уйдёт. Он объявил об этом желании руководству федерации ещё до старта турнира. Дело не в каких-то конфликтах, а в желании взять паузу в работе. Так, кстати, и случилось. В конце июля контракт закончился, и с того момента Йордэнеску никого не тренировал.

Однако мало кто ожидал возвращения Луческу. Прошёл почти год с момента его ухода из киевского «Динамо», сам тренер признавался, что стал больше времени уделять семье, и, казалось, его наконец-то ждёт пенсия. Как же мы все ошибались.

Почему Луческу вернулся в сборную Румынии

В Румынии считали, что после ухода Йордэнеску федерация должна выбрать ещё более статусного тренера с именем. Было несколько кандидатов. Приоритетный — Георге Хаджи, который работает с местным клубом «Фарул». С ним были проведены переговоры, однако он отклонил предложение возглавить сборную, сославшись на занятость в нынешнем проекте. Также федерация контактировала с Адрианом Муту, который с 2020 по 2021 год работал с молодёжной сборной Румынии. И параллельно шли переговоры с Луческу.

В итоге Мирча оказался куда более сговорчивым. Хотя, как признавался он сам, семья была против назначения, считая, что он уже на пенсии. Вот что тренер сказал в день объявления новостей.

Мирча Луческу главный тренер сборной Румынии «Скучали? Мы продолжаем эту замечательную историю вместе. Вчера мы около трёх часов говорили о футболе. Никогда не думал, что мне сделают предложение. Если честно, я и не хотел этого предложения, потому что желал видеть молодых тренеров. Знаю, что это будет сложно, но верю в поколение игроков, это команда-победитель. Мне не нужны ни деньги, ни создание определённого имиджа. К работе в сборной меня подтолкнули те прекрасные моменты, которые я пережил. Моё решение было обусловлено исключительно любовью к футболу».

В целом в стране позитивно восприняли новость о возвращении румына в сборную. Ведь он уже работал с национальной командой с 1981 по 1986 год. В конце 90-х на год заскочил в бухарестский «Рапид», а последующие 20 лет тренировал в других странах.

Некоторые эксперты отмечали: сейчас у Луческу есть хорошая возможность отблагодарить собственную страну за то, что она дала ему путь в большой футбол. Никого не смущали возраст и состояние здоровья. Президент федерации, который сильно моложе Мирчи, на презентации заявил, что с новым тренером команда будет прогрессировать, а цель — попасть на ЧМ-2026.

Старт Луческу — супер. Три победы, девять голов и перетряска состава

Решения Луческу стали обсуждать ещё до первого матча. Например, он сразу включил в список Александру Митрицэ, который не вызывался в сборную при предыдущем тренере из-за конфликта. Также в команду вернулся Александру Кипчу, который, как всем казалось, закончил с ней пять лет назад. Но новый тренер переубедил 35-летнего ветерана и пригласил его на сбор. Юлиан Кристя до 30 лет вообще не привлекался в сборную. Но при Луческу в неё попал.

Ещё в составе оказалось несколько молодых игроков, однако в костяк команды, который сформировался ещё на Евро-2024 и дошёл до 1/8 финала, Луческу не влезал. В первом же матче румыны, которые выступают в Лиге С, закинули три мяча Косову. А в следующем — столько же Литве. И только раз пропустили.

СБОРНАЯ РУМЫНИИ Фото: Bradley Collyer/Getty Images

А перед октябрьскими матчами пришла интересная новость. Полузащитник Рауль Флоруч, выступающий в словенской «Олимпии», решил не ждать приглашения из сборной Австрии и запустил процесс по получению румынского спортивного гражданства. Местные медиа сообщают, что значительную роль в этом сыграл как раз разговор с Луческу.

Совсем недавно Румыния победила Кипр (3:0) и закрепилась на первом месте в группе. И вряд ли что-то способно помешать им там остаться и впоследствии подняться в дивизион B. Луческу на пресс-конференции говорит не только об игре, но и о философских вещах. Его продолжают спрашивать о мотивации, и такую цитату он выдал после последнего матча.

Мирча Луческу главный тренер сборной Румынии «Был момент, когда я понял, что должен что-то отдать румынскому футболу. Прошло около восьми месяцев с тех пор, как я ушёл из футбола. Это время удалось посвятить заботе о детях, внуках, правнуках. Мне было хорошо. Но потом я понял, что должен закончить карьеру именно в статусе тренера сборной Румынии. Думаю, моё присутствие помогает. И пока позволяет здоровье, пока сохраняется энтузиазм, я буду работать на благо команды».

Сегодня у Румынии 4-й тур Лиги наций и встреча с Литвой в гостях. А Луческу, как и всегда, наверняка будет эмоционален на бровке. И продолжит бить рекорды — Мирча остаётся самым возрастным тренером, работающим на высоком уровне.