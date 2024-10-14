За чем следить 15 октября: отборочные матчи на ЧМ-2026 в Азии и Южной Америке, а ещё предсезонка НБА! Собрали самое интересное!

Топ-матчи вторника: Шотландия — Португалия и Испания — Сербия в футболе, НХЛ, КХЛ и теннис

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сколько очков наберёт Панарин?

Команды провели по два матча – по одному выиграли и по одному разу проиграли. «Рейнджерс» являются полноправными фаворитами этого сезона, а вот «Детройт» предпримет попытку вернуться в плей-офф. В Северной Америке не утихают разговоры о контракте Шестёркина, сам Игорь комментировать ситуацию не спешит. При этом российский голкипер провёл два диаметрально противоположных матча: один «засушил», во втором пропустил шесть. Чего ждать от Игоря в матче с «Ред Уингз»?

🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто одержит первую победу в сезоне?

«Колорадо» ужасно начал сезон – два поражения и 14 пропущенных шайб. «Айлендерс» далеко не ушли, проиграв «Юте» и «Далласу». Натан Маккиннон в последнем матче рвал и метал от разочарования в игре с «Коламбусом», разбил клюшку о борт и громко выражал недовольство. Заведёт ли команду поведение лидера?

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🏀 5:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», предсезонные матчи НБА

Интрига: финалист НБА одержит первую победу в предсезонке?

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич восстанавливается от полученной травмы, словенский баскетболист не помог своей команде в двух матчах предсезонки НБА. Если в первом из них исход был довольно предсказуем, так как не играли и Кайри Ирвинг с Клэем Томпсоном, то во втором эта парочка присутствовала, но всё равно клуб из Техаса уступил «Юте». «Лос-Анджелес Клипперс» же, напротив – выиграл две из трёх игр и даже без Кавая Леонарда ощущает себя очень неплохо. Сумеют ли Ирвинг и Томпсон принести «Далласу» победу перед стартом сезона НБА?

🎾 9:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Адриан Маннарино (Франция, 8), Алма-Ата, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Сафиуллин серию поражений от Маннарино?

Роман Сафиуллин начинает турнир в Алма-Ате матчем с восьмым сеяным Адрианом Маннарино. Теннисисты встречались уже дважды, и оба раза француз оказывался сильнее. Победитель нового матча дальше сразится с Джеймсом Даквортом или Александаром Вукичем.

🎾 10:30*: Анна Калинская (Россия, 7) — Анастасия Потапова (Россия), Нинбо, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российское дерби?

В первом же круге «пятисотника» в Нинбо мы увидим российское дерби — на старте турнира сойдутся Анна Калинская и Анастасия Потапова. Девушки уже встречались один раз — на Кубке Кремля — 2019 первенствовала Калинская. Победительница нового поединка далее сыграет с кем-то из пары Юань Юэ — Айла Томлянович.

⚽️ 17:00: Узбекистан — ОАЭ, ЧМ-2026, отбор — Азия, группа 1, 4-й тур

Интрига: Узбекистан продолжит продвижение к ЧМ-2026?

Узбекистан рвётся на чемпионат мира! Команда близка к первому в истории попаданию на главный турнир сборных. В финальном этапе отбора узбеки занимают первое место после трёх туров, набрав семь очков. В прошлом матче Узбекистан сыграл вничью с главным конкурентом — Ираном (0:0). Теперь команда Сречко Катанеца примет дома ОАЭ. Узбекистан в состоянии победить не самого мощного соперника. И стать ближе к ЧМ-2026!

🏒 19:10: «Динамо» Минск — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем удивит Дмитрий Квартальнов бывшую команду?

Минчане после трёх поражений подряд неожиданно выиграли в Санкт-Петербурге. Неизвестно, лучшая ли то была игра в сезоне, ответ на это дают в другом месте. ЦСКА же продолжает немного потряхивать – победа над «Салаватом Юлаевым» так и остаётся единственной на четырёхматчевом отрезке. Обеим командам нужны очки, увидим ли мы вследствие этого овертайм?

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🏒 19:30: СКА — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выдержат ли нижнекамцы прессинг СКА?

Петербургский клуб пока играет не очень стабильно – в шести последних встречах победы чередуются с поражениями. Олег Леонтьев же, кажется, выжимает максимум из своей команды – «Нефтехимик» пока идёт четвёртым в конференции. В целом понятно, как будет развиваться матч: хозяева будут давить, гости — терпеть. Чья возьмёт?

⚽️ 21:45: Швейцария — Дания, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 4-й тур

Интрига: Швейцария наберёт первые очки в Лиге наций?

Швейцария — одна из крутейших европейских сборных последних лет. Команда постоянно выходит в плей-офф Евро и отбирается на чемпионаты мира. Однако в нынешнем розыгрыше Лиги наций швейцарцы уступили три раза в трёх турах. Команда близка к вылету в Лигу В. Последний шанс зацепиться за борьбу — обыграть дома Данию. Но датчане бьются за выход в плей-офф: очки нужны не меньше. Тем интереснее получится встреча.

⚽️ 21:45: Шотландия — Португалия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 4-й тур

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Интрига: Португалия окажется в плей-офф?

Португалия идёт за второй в истории победой в Лиге наций. Команда классно проходит групповой этап, набрав девять очков за три тура. Следующий соперник — Шотландия. Участник Евро-2024 потерпел три поражения подряд и находится в шаге от вылета в Лигу В. Следующее поражение на 99% отправит Шотландию в дивизион ниже. Получится совершить сенсацию в игре с Португалией? Или команда Роберто Мартинеса обеспечит себе место в плей-офф?

⚽️ 21:45: Испания — Сербия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 4-й тур

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Интрига: Сербия снова остановит Испанию?

В 1-м туре Лиги наций Испания и Сербия сыграли вничью. После этого испанцы одержали две победы, а сербы набрали три очка. Обе команды борются за выход в плей-офф турнира. У Испании ситуация проще, а Сербии в очном матче нужна победа. Конечно, если сербы обыграют чемпиона Европы, то это станет большой сенсацией. Но ведь опыт отбора очков у Испании уже есть. Получится сделать это снова?

⚽️ 21:45: Польша — Хорватия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 4-й тур

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Интрига: Польша включится в борьбу за плей-офф?

Польша и Хорватия сохраняют шансы на выход в четвертьфинал Лиги наций. У хорватов ситуация проще: они опережают поляков на три очка. Если команда Златко Далича одержит гостевую победу, то почти на 100% гарантирует себе плей-офф. Польше необходимо отбирать очки, чтобы сохранить шансы для себя.

⚽️ 23:30: Колумбия — Чили, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 10-й тур

Интрига: Колумбия испытает проблемы с аутсайдером отбора?

Колумбия идёт на втором месте после девяти туров отбора к ЧМ-2026 в Южной Америке. Чилийцы же идут последними в таблице — шансов пройти квалификацию почти нет. В очном матче Колумбия должна одержать лёгкую победу. Но в прошлом туре колумбийцы проиграли Боливии (0:1), а Чили устроил тяжёлую жизнь Бразилии (1:2). Возможно, чилийцы отберут очки у Колумбии?