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Расписание спортивных матчей 15 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Шотландия — Португалия и Испания — Сербия в футболе, НХЛ, КХЛ и теннис
Михаил Георгиев
Спортивные события 15 октября
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За чем следить 15 октября: отборочные матчи на ЧМ-2026 в Азии и Южной Америке, а ещё предсезонка НБА! Собрали самое интересное!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько очков наберёт Панарин?

Команды провели по два матча – по одному выиграли и по одному разу проиграли. «Рейнджерс» являются полноправными фаворитами этого сезона, а вот «Детройт» предпримет попытку вернуться в плей-офф. В Северной Америке не утихают разговоры о контракте Шестёркина, сам Игорь комментировать ситуацию не спешит. При этом российский голкипер провёл два диаметрально противоположных матча: один «засушил», во втором пропустил шесть. Чего ждать от Игоря в матче с «Ред Уингз»?

Как «синерубашечники» проиграли новичку НХЛ:
Безумие в НХЛ! Панарин зажёг в матче-концерте и увидел самый странный гол года
Безумие в НХЛ! Панарин зажёг в матче-концерте и увидел самый странный гол года

🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто одержит первую победу в сезоне?

«Колорадо» ужасно начал сезон – два поражения и 14 пропущенных шайб. «Айлендерс» далеко не ушли, проиграв «Юте» и «Далласу». Натан Маккиннон в последнем матче рвал и метал от разочарования в игре с «Коламбусом», разбил клюшку о борт и громко выражал недовольство. Заведёт ли команду поведение лидера?

Ждать ли ответа от «Колорадо»?
«Колорадо Эвеланш» обвинили в неуважении к погибшим братьям Годро

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
15 октября 2024, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: финалист НБА одержит первую победу в предсезонке?

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич восстанавливается от полученной травмы, словенский баскетболист не помог своей команде в двух матчах предсезонки НБА. Если в первом из них исход был довольно предсказуем, так как не играли и Кайри Ирвинг с Клэем Томпсоном, то во втором эта парочка присутствовала, но всё равно клуб из Техаса уступил «Юте». «Лос-Анджелес Клипперс» же, напротив – выиграл две из трёх игр и даже без Кавая Леонарда ощущает себя очень неплохо. Сумеют ли Ирвинг и Томпсон принести «Далласу» победу перед стартом сезона НБА?

Прибавление в Зале славы НБА:
В Зале славы баскетбола прибавление! А когда там найдётся место для Андрея Кириленко?
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🎾 9:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Адриан Маннарино (Франция, 8), Алма-Ата, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Алма-Ата. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 09:00 МСК
Роман Сафиуллин
58
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Адриан Маннарино
56
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Интрига: прервёт ли Сафиуллин серию поражений от Маннарино?

Роман Сафиуллин начинает турнир в Алма-Ате матчем с восьмым сеяным Адрианом Маннарино. Теннисисты встречались уже дважды, и оба раза француз оказывался сильнее. Победитель нового матча дальше сразится с Джеймсом Даквортом или Александаром Вукичем.

Роман не справился с Джоковичем в Шанхае:
Эрика Андреева выиграла у Мирры сестринское дерби в Ухане. Это был их первый очный матч
Эрика Андреева выиграла у Мирры сестринское дерби в Ухане. Это был их первый очный матч

🎾 10:30*: Анна Калинская (Россия, 7) — Анастасия Потапова (Россия), Нинбо, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Нинбо. 1-й круг
15 октября 2024, вторник. 10:30 МСК
Анна Калинская
12
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
37
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: чем завершится российское дерби?

В первом же круге «пятисотника» в Нинбо мы увидим российское дерби — на старте турнира сойдутся Анна Калинская и Анастасия Потапова. Девушки уже встречались один раз — на Кубке Кремля — 2019 первенствовала Калинская. Победительница нового поединка далее сыграет с кем-то из пары Юань Юэ — Айла Томлянович.

Прошлое российское дерби Анна Калинская проиграла:
Эрика Андреева выиграла у Мирры сестринское дерби в Ухане. Это был их первый очный матч
Эрика Андреева выиграла у Мирры сестринское дерби в Ухане. Это был их первый очный матч

⚽️ 17:00: Узбекистан — ОАЭ, ЧМ-2026, отбор — Азия, группа 1, 4-й тур

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Узбекистан
Не начался
ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Узбекистан продолжит продвижение к ЧМ-2026?

Узбекистан рвётся на чемпионат мира! Команда близка к первому в истории попаданию на главный турнир сборных. В финальном этапе отбора узбеки занимают первое место после трёх туров, набрав семь очков. В прошлом матче Узбекистан сыграл вничью с главным конкурентом — Ираном (0:0). Теперь команда Сречко Катанеца примет дома ОАЭ. Узбекистан в состоянии победить не самого мощного соперника. И стать ближе к ЧМ-2026!

Узбекистану реально попасть на ЧМ?
Узбекистан рвётся на ЧМ-2026! Полные расклады в азиатском отборе
Узбекистан рвётся на ЧМ-2026! Полные расклады в азиатском отборе

🏒 19:10: «Динамо» Минск — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем удивит Дмитрий Квартальнов бывшую команду?

Минчане после трёх поражений подряд неожиданно выиграли в Санкт-Петербурге. Неизвестно, лучшая ли то была игра в сезоне, ответ на это дают в другом месте. ЦСКА же продолжает немного потряхивать – победа над «Салаватом Юлаевым» так и остаётся единственной на четырёхматчевом отрезке. Обеим командам нужны очки, увидим ли мы вследствие этого овертайм?

Форвард минского «Динамо» — о шайбе в ворота СКА:
Видео
«Самый необычный гол в карьере». Усов — о курьёзной шайбе в ворота СКА

🏒 19:30: СКА — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выдержат ли нижнекамцы прессинг СКА?

Петербургский клуб пока играет не очень стабильно – в шести последних встречах победы чередуются с поражениями. Олег Леонтьев же, кажется, выжимает максимум из своей команды – «Нефтехимик» пока идёт четвёртым в конференции. В целом понятно, как будет развиваться матч: хозяева будут давить, гости — терпеть. Чья возьмёт?

Ротенберг сравнил Демидова с Сульшером:
Ротенберг — об игровом времени Демидова: в «МЮ» Сульшеру давали две минуты, он забивал гол

⚽️ 21:45: Швейцария — Дания, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 4-й тур

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Швейцария
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Швейцария наберёт первые очки в Лиге наций?

Швейцария — одна из крутейших европейских сборных последних лет. Команда постоянно выходит в плей-офф Евро и отбирается на чемпионаты мира. Однако в нынешнем розыгрыше Лиги наций швейцарцы уступили три раза в трёх турах. Команда близка к вылету в Лигу В. Последний шанс зацепиться за борьбу — обыграть дома Данию. Но датчане бьются за выход в плей-офф: очки нужны не меньше. Тем интереснее получится встреча.

В прошлом туре Дания была близка к мини-сенсации с Испанией:
Шмейхель тащил Данию к сенсации в Испании. Но сам же всё и разрушил
Шмейхель тащил Данию к сенсации в Испании. Но сам же всё и разрушил

⚽️ 21:45: Шотландия — Португалия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Шотландия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Португалия окажется в плей-офф?

Португалия идёт за второй в истории победой в Лиге наций. Команда классно проходит групповой этап, набрав девять очков за три тура. Следующий соперник — Шотландия. Участник Евро-2024 потерпел три поражения подряд и находится в шаге от вылета в Лигу В. Следующее поражение на 99% отправит Шотландию в дивизион ниже. Получится совершить сенсацию в игре с Португалией? Или команда Роберто Мартинеса обеспечит себе место в плей-офф?

Польша — новая «жертва» Роналду:
Роналду легчайше выиграл дуэль у Левандовского! Португалия размазала Польшу
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⚽️ 21:45: Испания — Сербия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сербия снова остановит Испанию?

В 1-м туре Лиги наций Испания и Сербия сыграли вничью. После этого испанцы одержали две победы, а сербы набрали три очка. Обе команды борются за выход в плей-офф турнира. У Испании ситуация проще, а Сербии в очном матче нужна победа. Конечно, если сербы обыграют чемпиона Европы, то это станет большой сенсацией. Но ведь опыт отбора очков у Испании уже есть. Получится сделать это снова?

Завершил карьеру футболист, который принёс Испании золото ЧМ-2010:
Андрес Иньеста, спасибо за всё!
Андрес Иньеста, спасибо за всё!

⚽️ 21:45: Польша — Хорватия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Польша
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Польша включится в борьбу за плей-офф?

Польша и Хорватия сохраняют шансы на выход в четвертьфинал Лиги наций. У хорватов ситуация проще: они опережают поляков на три очка. Если команда Златко Далича одержит гостевую победу, то почти на 100% гарантирует себе плей-офф. Польше необходимо отбирать очки, чтобы сохранить шансы для себя.

Хорватия начала смену поколений:
«Мы потеряли двух великих игроков». Как Хорватия меняется после провала на Евро
«Мы потеряли двух великих игроков». Как Хорватия меняется после провала на Евро

⚽️ 23:30: Колумбия — Чили, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 10-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
15 октября 2024, вторник. 23:30 МСК
Колумбия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Колумбия испытает проблемы с аутсайдером отбора?

Колумбия идёт на втором месте после девяти туров отбора к ЧМ-2026 в Южной Америке. Чилийцы же идут последними в таблице — шансов пройти квалификацию почти нет. В очном матче Колумбия должна одержать лёгкую победу. Но в прошлом туре колумбийцы проиграли Боливии (0:1), а Чили устроил тяжёлую жизнь Бразилии (1:2). Возможно, чилийцы отберут очки у Колумбии?

Что интересного происходит в южноамериканском отборе:
Месси страдал на болоте, а Бразилию спасли неожиданные герои. Что творится в отборе ЧМ
Месси страдал на болоте, а Бразилию спасли неожиданные герои. Что творится в отборе ЧМ
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