«Это жуть. Помогите дозвониться до бабушки». Топ-сборную Африки адски приняли на выезде

Нигерийцев оставили на день в заброшенном аэропорту без еды. Ливия ссылается на «марафон неуважения».

Очередная дичь творится в африканском футболе. На этот раз Ливия совсем не гостеприимно отнеслась к сборной Нигерии. Команда оказалась в полузаброшенном аэропорту без еды, питья и нормальной связи. Что происходит?

Сборная Нигерии прибыла в Ливию на отборочный матч Кубка Африки. Прямо перед посадкой самолёт с командой в срочном порядке перенаправили из аэропорта Бенгази в Аль-Абрак, который оказался заброшенным. Также он находится в нескольких часах езды от места проведения игры. Но принимающая сторона не предоставила транспорт сборной Нигерии. А ближайшим отелям запретили селить у себя нигерийцев.

«Наш самолёт странным и опасным образом был перенаправлен в небольшой аэропорт вдали от Бенгази как раз в тот момент, когда пилот завершал заход на посадку. Нам известно, что аэропорт Аль-Абрак используется только для приёма хадж-паломников. Нигерийская федерация футбола договорилась о выделении отдельных транспортных средств для команды, но план был нарушен из-за решения перенаправить самолёт. Игроки отказываются принимать участие в матче, а официальные лица федерации планируют отправить команду обратно», — заявили в Федерации футбола Нигерии.

В материале The Independent отмечается, что ливийцы нашли такому поведению оправдание. Они заявили, что это Нигерия первая начала «марафон неуважения». Якобы ливийских футболистов плохо приняли в Нигерии несколько дней назад, задержав их в аэропорту на несколько часов.

ИГРОКИ НИГЕРИИ В АЭРОПОРТУ Фото: из личного архива ТРОСТ-ЭКОНГА

Футболисты нигерийской команды начали активно публиковать сообщения в соцсетях. Больше всего выделились капитан Виллиам Трост-Эконг и нападающий Виктор Бонифасе. Первый выкатил большой пост о ситуации:

«Мы провели уже более 12 часов в заброшенном аэропорту Ливии после того, как нашему самолёту изменили курс, когда он уже снижался. Ливийское правительство отменило нашу посадку в Бенгази без объяснения причин. Они закрыли стойки регистрации в аэропорту и оставили нас без телефонной связи, еды и питья. И всё это для того, чтобы поиграть в психологические игры. Со мной и раньше происходило разное на выездных матчах в Африке, но это позор. Даже тунисский пилот, которому, к счастью, удалось в последнюю минуту перенаправить наш самолёт в другой аэропорт, никогда не видел ничего подобного. По прибытии нам отказали во всех отелях по указанию правительства. Мы вернулись, чтобы спать в припаркованном самолёте.

Мы призвали нигерийское правительство вмешаться и спасти нас. Мы вместе с командой решили, что не будем проводить этот матч. Африканская конфедерация футбола должна ознакомиться с отчётом и с тем, что здесь происходит. За такое поведение они [ливийцы] должны получить по заслугам.

Мы не станем добираться до Бенгази даже с охраной, это небезопасно. Мы можем только представить, какими бы у нас были отель и еда, если бы мы туда поехали. Мы уважаем себя и уважаем наших соперников, когда они гостят у нас в Нигерии. Ошибки случаются, но в этом случае они совершаются намеренно и не имеют ничего общего с футболом».

ВИЛЛИАМ ТРОСТ-ЭКОНГ Фото: из личного архива ТРОСТ-ЭКОНГА

Виктор Бонифасе начал активно делиться информацией в соцсети X. Он выкатил серию постов:

«Пробыл в аэропорту почти 13 часов без еды, Wi-Fi и места для сна. Африканцы, мы должны стать лучше».

«Помогите мне дозвониться до бабушки и сказать ей, что со мной всё в порядке. Это просто жуть».

«Посмотрите, какой автобус прислали за нами вчера. Никто в него не сел».

Автобус для сборной Нигерии в Ливии Фото: Страница Виктора Бонифасе в соцсети

«Уже становится страшно. Вы, ребята, можете иметь свою точку зрения. Мы же просто хотим вернуться в нашу страну».

Не остался в стороне и главная звезда команды — Виктор Осимхен. Игрок не вызван в сборную Нигерии из-за травмы, но поддерживает партнёров.

Виктор Осимхен нападающий сборной Нигерии «Эта попытка ливийской федерации — уже не просто задержка, а международная тактика, направленная на разрушение морального духа соперника. Это всё больше напоминает ситуацию с заложниками. Безопасность и благополучие моих товарищей по команде и всего персонала сборной Нигерии сейчас важнее всего. Наш капитан заявил, что мы не будем играть, и я поддерживаю его в этом, если только игра не будет перенесена на нейтральное поле. Мои братья и тренеры должны вернуться домой в целости и сохранности, мы не преступники и не заключённые. Я могу представить, что они сейчас чувствуют, ведь у меня был похожий опыт в детско-юношеском футболе. Это абсолютно несправедливо и душераздирающе».



Но ситуация разрешится в скором времени. Журналист Ягыз Сабункуоглу со ссылкой на капитана сборной Нигерии Трост-Эконга сообщает, что команда в скором времени отправится домой из Ливии. Самолёт заправлен и готовится к отлёту.

У ситуации, конечно, будет продолжение. Не сыгран официальный матч отбора Кубка Африки. Да и Федерация футбола Нигерии не оставит это дело без внимания.