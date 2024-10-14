Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Грузия — Албания — 0:1, обзор матча 4-го тура Лиги наций, подробности, голы, статистика

Что происходит с Грузией?
Дмитрий Зимин
Отчёт Грузия — Албания — 0:1
Аудио-версия:
Комментарии
Сборная проигрывает второй раз при большом преимуществе.

В сентябре Грузия здорово стартовала в Лиге наций. Сначала на своём поле закинули четыре мяча Чехии, а потом увезли три очка из Албании. Это позволило взлететь на первое место и стать главными претендентами на выход в элиту турнира – группу A. У албанцев же всё было не так идеально. Да, в 1-м туре они обыграли Украину, но дальше – домашнее поражение. И промежуточное третье место перед октябрьскими матчами.

И здесь уже обе сборные начали неудачно. Грузия в 3-м туре в гостях неожиданно уступила Украине. Уже после матча тренер Вилли Саньоль признавался, что команда провалила первые полчаса и слишком поздно проснулась. Да, во втором тайме они создали достаточно моментов, чтобы отыграться – но не сложилось. Албания, в свою очередь, без особых шансов уступила в гостях Чехии. В итоге после 3-го тура грузины всё ещё оставались на первом месте, но разница от третьего, на котором расположился их будущий соперник, была всего три очка. За один матч всё могло измениться.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Аслани – 48'    

Вилли Саньоль пошёл на неожиданный эксперимент – с Албанией он отказался от привычной схемы в три центральных защитника и перешёл на более привычные для всех 4-3-3. В центре обороны оказались Кашиа и Двали, в полузащите за оборону и креатив одновременно отвечали Китеишвили, Чакветадзе и Микаутадзе. Остальные – в атаке с Хвичей в качестве лидера. Казалось, команда стала ещё более атакующей. Однако только сама игра могла показать, насколько это так на самом деле.

Первый опасный момент в матче создали как раз хозяева. На пятой минуте Микаутадзе классно забросил на фланг Какабадзе, он сделал прострел в штрафную, где первым на мяче оказался Зивзивадзе. Но вместо створа ворот он зарядил в сторону трибун.

Как сборная Европы сейчас самая любопытная?
Не атака, а космос. Самая любопытная сборная Европы прямо сейчас — у Швеции
Не атака, а космос. Самая любопытная сборная Европы прямо сейчас — у Швеции

Через пять минут – новый шанс. Давиташвили обыгрался с Микаутадзе и пробил с радиуса штрафной. Но вратарь спас. Вообще, хоть у грузин и было преимущество на первых минутах, но впереди им не особо хватало идей. Словно команда не привыкла так много времени проводить в атаке. Поэтому и делала всё по слишком предсказуемому сценарию. Албанцев же полностью устраивала их роль – они с радостью сели в оборону и периодически выбегали в контратаки. А первый шанс создали уже на 15-й минуте, когда в штрафной передачей нашли – Туци и тот классно пробил в сторону Мамардашвили. Вратарь не проспал.

Грузия продолжала больше владеть мячом – к середине тайма они пробили 65%, но чем дольше шло, тем больше казалось, что они не особо понимают, как превратить владение в голы. К концу первых 45 минут все атаки превратились в поиск впереди Хвичи. Партнёры видели в нём главного спасителя. Отдавали мяч в надежде, что он что-то придумает. Но получалось не всегда – да, Кварацхелия обыгрывал, летел в штрафную, однако без особой опасности.

А сразу после перерыва Албания забила. Было очевидно, что им потребуется один момент, который они с радостью реализуют. И он наступил на 48-й минуте – Байрами пролез по флангу, отдал в штрафную, где Туци скинул на Аслани, который пробил с линии штрафной. Мяч с помощью рикошета влетел в сетку.

Просто худший сценарий для грузин. Несмотря на преимущество, они были вынуждены отыгрываться. Естественно, понеслись вперёд, но проблема из первого тайма никуда не делась. Долгое владение мячом, перекатывание его перед штрафной соперника, но почти полное отсутствие серьёзных моментов. Можно вспомнить разве что удар Микаутадзе на 71-й минуте, который потащил Стракоша.

Албания уверенно защищалась и без особой паники довела матч до победы. Теперь ситуация в группе запуталась ещё больше. У трёх команд по шесть очков. А в случае, если Украина сегодня победит Чехию, таких команд станет и вовсе четыре.

А как дела у Черчесова?
Черчесов — не главная проблема Казахстана. Для прогресса нужны другие игроки
Черчесов — не главная проблема Казахстана. Для прогресса нужны другие игроки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android