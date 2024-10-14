Что происходит с Грузией?

В сентябре Грузия здорово стартовала в Лиге наций. Сначала на своём поле закинули четыре мяча Чехии, а потом увезли три очка из Албании. Это позволило взлететь на первое место и стать главными претендентами на выход в элиту турнира – группу A. У албанцев же всё было не так идеально. Да, в 1-м туре они обыграли Украину, но дальше – домашнее поражение. И промежуточное третье место перед октябрьскими матчами.

И здесь уже обе сборные начали неудачно. Грузия в 3-м туре в гостях неожиданно уступила Украине. Уже после матча тренер Вилли Саньоль признавался, что команда провалила первые полчаса и слишком поздно проснулась. Да, во втором тайме они создали достаточно моментов, чтобы отыграться – но не сложилось. Албания, в свою очередь, без особых шансов уступила в гостях Чехии. В итоге после 3-го тура грузины всё ещё оставались на первом месте, но разница от третьего, на котором расположился их будущий соперник, была всего три очка. За один матч всё могло измениться.

Вилли Саньоль пошёл на неожиданный эксперимент – с Албанией он отказался от привычной схемы в три центральных защитника и перешёл на более привычные для всех 4-3-3. В центре обороны оказались Кашиа и Двали, в полузащите за оборону и креатив одновременно отвечали Китеишвили, Чакветадзе и Микаутадзе. Остальные – в атаке с Хвичей в качестве лидера. Казалось, команда стала ещё более атакующей. Однако только сама игра могла показать, насколько это так на самом деле.

Первый опасный момент в матче создали как раз хозяева. На пятой минуте Микаутадзе классно забросил на фланг Какабадзе, он сделал прострел в штрафную, где первым на мяче оказался Зивзивадзе. Но вместо створа ворот он зарядил в сторону трибун.

Через пять минут – новый шанс. Давиташвили обыгрался с Микаутадзе и пробил с радиуса штрафной. Но вратарь спас. Вообще, хоть у грузин и было преимущество на первых минутах, но впереди им не особо хватало идей. Словно команда не привыкла так много времени проводить в атаке. Поэтому и делала всё по слишком предсказуемому сценарию. Албанцев же полностью устраивала их роль – они с радостью сели в оборону и периодически выбегали в контратаки. А первый шанс создали уже на 15-й минуте, когда в штрафной передачей нашли – Туци и тот классно пробил в сторону Мамардашвили. Вратарь не проспал.

Грузия продолжала больше владеть мячом – к середине тайма они пробили 65%, но чем дольше шло, тем больше казалось, что они не особо понимают, как превратить владение в голы. К концу первых 45 минут все атаки превратились в поиск впереди Хвичи. Партнёры видели в нём главного спасителя. Отдавали мяч в надежде, что он что-то придумает. Но получалось не всегда – да, Кварацхелия обыгрывал, летел в штрафную, однако без особой опасности.

А сразу после перерыва Албания забила. Было очевидно, что им потребуется один момент, который они с радостью реализуют. И он наступил на 48-й минуте – Байрами пролез по флангу, отдал в штрафную, где Туци скинул на Аслани, который пробил с линии штрафной. Мяч с помощью рикошета влетел в сетку.

Просто худший сценарий для грузин. Несмотря на преимущество, они были вынуждены отыгрываться. Естественно, понеслись вперёд, но проблема из первого тайма никуда не делась. Долгое владение мячом, перекатывание его перед штрафной соперника, но почти полное отсутствие серьёзных моментов. Можно вспомнить разве что удар Микаутадзе на 71-й минуте, который потащил Стракоша.

Албания уверенно защищалась и без особой паники довела матч до победы. Теперь ситуация в группе запуталась ещё больше. У трёх команд по шесть очков. А в случае, если Украина сегодня победит Чехию, таких команд станет и вовсе четыре.