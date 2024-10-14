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Италия — Израиль — 4:1, обзор матча Лиги наций УЕФА, Ретеги, Ди Лоренцо, Фраттези, статистика матча, 14 октября 2024

Италия пропустила прямым ударом с углового! Но в атаке команда Спаллетти восхитительна
Кирилл Закатченко
Италия — Израиль — 4:1
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Лидер группы в Лиге наций спокойно раскатал Израиль.

В Удине встретились лучшая и худшая команды второй группы дивизиона А Лиги наций. У фаворита не возникло серьёзных проблем.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
4 : 1
Израиль
1:0 Ретеги – 41'     2:0 Ди Лоренцо – 54'     2:1 Абу Фани – 66'     3:1 Фраттези – 72'     4:1 Ди Лоренцо – 79'    

Сентябрь прошёл для сборной Италии очень успешно. Команда Лучано Спаллетти обыграла и Францию (3:1), и Израиль (2:1). Несколько дней назад итальянцы прекрасно стартовали в матче с бельгийцами, но потом потеряли Лоренцо Пеллегрини (получил красную карточку). В итоге соперник превратил 0:2 в 2:2. А Израиль проиграл все три встречи в группе, но забивал в каждом матче.

Вспоминаем, как Италия упустила победу в прошлой игре:
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Спонсором первого опасного момента стал Николо Фаджоли. Седьмой номер сборной Италии завозился с мячом на своей половине поля и «привёз» контратаку на ворота Гульельмо Викарио. Хозяевам повезло, что Оскар Глух просто не попал в створ с линии штрафной площади. Кажется, Викарио не спас бы, залети мяч в самый угол.

Итальянцы ответили спустя 10 минут. Роскошный пас Джованни Ди Лоренцо из глубины поля — выход Матео Ретеги один на один с вратарём. Такие передачи нужно превращать в голевые, но форвард «Аталанты» пробил прямо в Омри Глазера. Чуть позже Ретеги повторил тот же трюк. На этот раз он бил из куда более тяжёлого положения, однако попал туда, где был голкипер.

Италия спокойно обыграла Израиль

Италия спокойно обыграла Израиль

Фото: Timothy Rogers/Getty Images

А потом Матео не попал с острого угла в створ, хотя вратарь уже лежал на газоне. Но судьба подарила бедолаге Ретеги ещё один шанс. Дор Перец наступил на ногу Сандро Тонали в штрафной площади — привет, пенальти! На этот раз Ретеги легко переиграл вратаря — пробил с «точки» в девятку, а Глазер присел на корточки.

Первый тайм прошёл с преимуществом итальянцев, о чём говорит статистика. Команда Лучано Спаллетти владела мячом 68% игрового времени, нанесла 11 ударов (четыре — в створ), подала семь угловых и наиграла на 1,78 ожидаемого гола. Израильтяне за весь первый тайм нанесли всего один удар в створ, а показатель xG составил 0,21. Тот случай, когда по результату тайма нет никаких вопросов.

Сборная, на которую стоит обратить внимание:
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Второй гол Италии — заслуга футболистов «Наполи». Джакомо Распадори навесил со штрафного, а Ди Лоренцо классно пробил головой с отскоком от газона. 0:2 на старте второй половины — отвратительный сценарий для израильтян. Но не забывайте, что эта команда забивает в каждом матче.

Игра с Италией не стала исключением. Израиль снова забил. И как! Мохаммад Абу Фани закрутил прямым ударом с углового, а Викарио махнул рукой мимо мяча. Вратарь пытался доказать арбитру, что ему не мешали, но гол не отменили даже после включения VAR-бригады. Интригу заказывали?

У Лучано Спаллетти пока всё идёт по плану

У Лучано Спаллетти пока всё идёт по плану

Фото: Timothy Rogers/Getty Images

Правда, она сохранялась в течение всего шести минут. Федерико Димарко прострелил, а Давиде Фраттези в касание прошил вратаря — 3:1. Глазер в этом эпизоде сыграл так себе, но нельзя не отметить неприятный рикошет от газона. Футболист «Монцы» дебютировал в составе сборной Италии на глазах отца, который сидел на трибуне. К слову, Мальдини-младший принял участие в четвёртой голевой атаке, хотя и не отметился результативной передачей. Капитан Ди Лоренцо положил в ближний угол после прострела вышедшего на замену Дестини Удоджи.

Итальянцы одержали третью победу в четырёх встречах и сохранили первое место в группе. Но в ноябре команду Спаллетти ждут тяжёлые матчи с Бельгией и Франций. А Израиль проиграл в четвёртый раз подряд.

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