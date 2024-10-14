Италия пропустила прямым ударом с углового! Но в атаке команда Спаллетти восхитительна

В Удине встретились лучшая и худшая команды второй группы дивизиона А Лиги наций. У фаворита не возникло серьёзных проблем.

Сентябрь прошёл для сборной Италии очень успешно. Команда Лучано Спаллетти обыграла и Францию (3:1), и Израиль (2:1). Несколько дней назад итальянцы прекрасно стартовали в матче с бельгийцами, но потом потеряли Лоренцо Пеллегрини (получил красную карточку). В итоге соперник превратил 0:2 в 2:2. А Израиль проиграл все три встречи в группе, но забивал в каждом матче.

Спонсором первого опасного момента стал Николо Фаджоли. Седьмой номер сборной Италии завозился с мячом на своей половине поля и «привёз» контратаку на ворота Гульельмо Викарио. Хозяевам повезло, что Оскар Глух просто не попал в створ с линии штрафной площади. Кажется, Викарио не спас бы, залети мяч в самый угол.

Итальянцы ответили спустя 10 минут. Роскошный пас Джованни Ди Лоренцо из глубины поля — выход Матео Ретеги один на один с вратарём. Такие передачи нужно превращать в голевые, но форвард «Аталанты» пробил прямо в Омри Глазера. Чуть позже Ретеги повторил тот же трюк. На этот раз он бил из куда более тяжёлого положения, однако попал туда, где был голкипер.

Италия спокойно обыграла Израиль Фото: Timothy Rogers/Getty Images

А потом Матео не попал с острого угла в створ, хотя вратарь уже лежал на газоне. Но судьба подарила бедолаге Ретеги ещё один шанс. Дор Перец наступил на ногу Сандро Тонали в штрафной площади — привет, пенальти! На этот раз Ретеги легко переиграл вратаря — пробил с «точки» в девятку, а Глазер присел на корточки.

Первый тайм прошёл с преимуществом итальянцев, о чём говорит статистика. Команда Лучано Спаллетти владела мячом 68% игрового времени, нанесла 11 ударов (четыре — в створ), подала семь угловых и наиграла на 1,78 ожидаемого гола. Израильтяне за весь первый тайм нанесли всего один удар в створ, а показатель xG составил 0,21. Тот случай, когда по результату тайма нет никаких вопросов.

Второй гол Италии — заслуга футболистов «Наполи». Джакомо Распадори навесил со штрафного, а Ди Лоренцо классно пробил головой с отскоком от газона. 0:2 на старте второй половины — отвратительный сценарий для израильтян. Но не забывайте, что эта команда забивает в каждом матче.

Игра с Италией не стала исключением. Израиль снова забил. И как! Мохаммад Абу Фани закрутил прямым ударом с углового, а Викарио махнул рукой мимо мяча. Вратарь пытался доказать арбитру, что ему не мешали, но гол не отменили даже после включения VAR-бригады. Интригу заказывали?

У Лучано Спаллетти пока всё идёт по плану Фото: Timothy Rogers/Getty Images

Правда, она сохранялась в течение всего шести минут. Федерико Димарко прострелил, а Давиде Фраттези в касание прошил вратаря — 3:1. Глазер в этом эпизоде сыграл так себе, но нельзя не отметить неприятный рикошет от газона. Футболист «Монцы» дебютировал в составе сборной Италии на глазах отца, который сидел на трибуне. К слову, Мальдини-младший принял участие в четвёртой голевой атаке, хотя и не отметился результативной передачей. Капитан Ди Лоренцо положил в ближний угол после прострела вышедшего на замену Дестини Удоджи.

Итальянцы одержали третью победу в четырёх встречах и сохранили первое место в группе. Но в ноябре команду Спаллетти ждут тяжёлые матчи с Бельгией и Франций. А Израиль проиграл в четвёртый раз подряд.