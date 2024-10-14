Главный матч сборных этим вечером закончился нелогично

Бельгия против Франции — топ-вывеска. И она не разочаровала. Французы побеждали бельгийцев и в полуфинале ЧМ-2018, и в 1/8 финала Евро-2024, и дважды в Лиге наций — в 2021-м и месяц назад. Реванш был близок, но не состоялся.

Бельгийцы с первых же минут включили турборежим. Особенно Доку — Гендузи и особенно Динь с ним не справлялись. Как и Кунде, когда Жереми уходил на левый фланг. Вингер «Манчестер Сити» легко всех обыгрывал и развивал атаки. Один раз он чуть гол не сконструировал, но до его прострела не дотянулся Опенда. Ещё нападающий «Лейпцига» промахнулся из выгодной позиции, зато заработал пенальти после нарушения Салиба.

А вот Тилеманс с 11 метров бездарно промазал. Удивительно, почему бил именно он. Ладно, Опенда дважды не реализовал пенальти в сентябре — и за сборную, и за клуб. Но ведь на поле были Де Кетеларе и Троссард. Помните, как Юри не забивал «Уолсоллу» и «Вест Хэму» в позапрошлом сезоне за «Лестер»? Видимо, подошёл на правах капитана. Тедеско наверняка в этот момент пожалел, что не вызвал Лукаку. Де Брёйне тоже остался вне сборной, но здесь причина в травме.

Что же Франция? В атаке у них вышла троица из «ПСЖ» — Баркола и Дембеле по флангам, Коло Муани — в центре. У них ничего не получалось. Собственно, как и во множестве матчей парижан: всухую проиграли «Арсеналу» (0:2), забили лишь один раз «Жироне» (1:0), «Реймсу» и «Ницце» (по 1:1). Было заметно, как не хватает Мбаппе. Всё изменилось на 34-й минуте, когда Брэдли заработал пенальти — спасибо руке Фаса. Рандаль Коло Муани пробил гораздо увереннее, нежели Тилеманс. И переиграл Кастельса.

Рандаль Коло Муани празднует гол Бельгии Фото: ANP via Getty Images

Бельгийцы постоянно простреливали, будто искали Лукаку. Бесполезно. Но и Опенда — тоже не пацан со двора. В добавленное к первому тайму время он отклеился от Салиба и чётко кивнул головой вслед за закидушкой Кастаня.

Преимущество Бельгии выражалось не только в счёте — за первый тайм на жёлтые подсели Салиба, Конате, Динь и Тчуамени против одного лишь Мангала, что предвещало большие проблемы для Франции. «Чеховское ружьё» выстрелило на 76-й минуте, когда Орельен завалил Тилеманса и не дал тому выйти к воротам.

Зато перед этим Франция обеспечила себе преимущество. Дальним ударом мог забивать Кунде, чудом после контратаки не попал по воротам Дембеле. Коне забил, однако ранее мяч попал в руку Коло Муани. А на 63-й минуте Рандаль исправился, перевисел Теате и сделал подачу Диня голевой.

Бельгия ответила дальней и плотной пушкой Дебаста. Тилеманс не использовал выход один на один и окончательно укрепился в статусе антигероя. В дальний угол из выгодной позиции не попал Троссард. Он же проверил реакцию Меньяна со штрафного и неточно пальнул издали.

Кроме последнего, всё это было ещё при равных составах. Большинство на результате не сказалось, французы выстояли. Хотя Опенда уже в добавленное время ударил в штангу. По ожидаемым голам бельгийцы проявили себя куда лучше: 3 xG против 1,46. Подкачала реализация.

За два матча до конца розыгрыша Лиги наций Франция отстаёт на одно очко от Италии. Они сыграют в последнем туре — там всё и решится. Бельгия же опережает Израиль на четыре балла.