У Германии всё красиво. Попрощались с ветеранами и добились исторического результата

Сборная Германии очень убедительно смотрится в Лиге наций. Несмотря на бесчисленное количество проблем. Здесь и завершившие карьеру после Евро-2024 игроки основы, и травмы, но всё это не помеха. После трёх туров у команды Нагельсмана было семь очков, первое место и несколько отменённых мячей. Но об этом позже.

У Нидерландов не всё так круто. Хотя, в отличие от немцев, они уже выходили в плей-офф турнира, в этом розыгрыше пока не впечатляют. В 1-м туре закинули пять мячей Боснии, но потом две ничьих – с Германией и Венгрией. И для собственного спокойствия и выхода в плей-офф в очной встрече команде Кумана требовалась победа.

Перед матчем в Мюнхене прошла красивая акция. Легенды сборной приехали на стадион и вышли на церемонию прощания. Нойер, Мюллер, Гюндоган и Кроос завершили карьеру в национальной команде и получили свою минуту внимания. Им вручили памятные подарки, а болельщики вывесили большие баннеры, посвящённые звёздам. Кроос на церемонию прибыть не смог. Но и о нём, естественно, не забыли.

А дальше начался матч. У Нагельсмана – как обычно, куча экспериментов. Теперь шанс в воротах получил Бауман, хотя вряд ли у тренера могли быть претензии к Нюбелю по итогам игры с Боснией. В нападении же тренер себе не изменил – снова выпустил Кляйндинста, но оставил в запасе Ундава, который и сделал результат с Боснией. Впрочем, где, если не в Лиге наций, пробовать что-то новое. Куман тоже сделал несколько неожиданных ходов, однако основные доступные тренеру лидеры всё-таки оказались в основном составе.

И уже на второй минуте немцы вышли вперёд. Команда оказалась у чужой штрафной, но вместо атаки начались необъяснимые потери и рикошеты. В итоге Гнабри выбил мяч у нидерландского защитника, и он отскочил к Левелингу. А тот через рикошет отправил его в ворота. Судья показал на центр. Казалось, никаких вопросов.

Но их нашли видеоассистенты, которые заметили, что Гнабри выбил мяч из неправильного положения. За несколько секунд до этого передача шла как раз на него, а футболист был в офсайде. Нагельсман, естественно, возмущался, объяснял правила арбитру – но без толку. Мяч он не засчитал. Любопытно, что это четвёртый отменённый гол для Германии в двух последних матчах.

Но это не смутило хозяев. Они хорошо почувствовали слабость соперника, который в начале встречи словно терялся на чужом поле. На 10-й минуте здорово бил Миттельштедт, вратарь отбил перед собой, но никого не оказалось на добивании. Примерно к 25-й минуте атакующий пыл немцев слегка потух. Хотя ещё один неплохой шанс имел Левелинг – один из самых активных в первом тайме. Ближе к перерыву несколько подходов имели и голландцы, но это ни к чему не привело. Красноречивая статистика первого тайма – 8-0 по ударам и 60 на 40 по владению мячом.

Германия – Нидерланды Фото: Maja Hitij/Getty Images

В перерыве Куман сделал две замены, выпустив Виффера и Малена – и это помогло. Гости отодвинули игру от своих ворот, стали больше владеть мячом и почти ничего не позволяли сопернику. В моменте, когда казалось, что Нидерланды забьют – они пропустили. После подачи углового мяч заметался в штрафной, а в итоге отскочил к Левелингу. И тот со всей силы направил его в ворота. Такой гол уже никто не смог отменить.

Голландцы бросились отыгрываться, но, с одной стороны было уже не так много сил, с другой – немцы играли уж очень прагматично. При этом два хороших шанса они создали, но исключительно благодаря дальним ударам. Сначала перекладину чуть не снёс Симонс. А потом вратарь спас после удара Малена.

Германия в итоге победила и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги наций. Впервые в истории. А вот Нидерландам попасть туда будет сложнее, ведь сейчас у них одинаковое количество очков с Венгрией. Так что многое решится в их очном матче.