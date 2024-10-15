Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Германия — Нидерланды — 1:0, обзор матча 4-го тура Лиги наций, подробности

У Германии всё красиво. Попрощались с ветеранами и добились исторического результата
Дмитрий Зимин
Отчёт Германия – Нидерланды – 1:0
Аудио-версия:
Комментарии
Впервые в истории вышли в плей-офф Лиги наций.

Сборная Германии очень убедительно смотрится в Лиге наций. Несмотря на бесчисленное количество проблем. Здесь и завершившие карьеру после Евро-2024 игроки основы, и травмы, но всё это не помеха. После трёх туров у команды Нагельсмана было семь очков, первое место и несколько отменённых мячей. Но об этом позже.

У Нидерландов не всё так круто. Хотя, в отличие от немцев, они уже выходили в плей-офф турнира, в этом розыгрыше пока не впечатляют. В 1-м туре закинули пять мячей Боснии, но потом две ничьих – с Германией и Венгрией. И для собственного спокойствия и выхода в плей-офф в очной встрече команде Кумана требовалась победа.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
1 : 0
Нидерланды
1:0 Левелинг – 64'    

Перед матчем в Мюнхене прошла красивая акция. Легенды сборной приехали на стадион и вышли на церемонию прощания. Нойер, Мюллер, Гюндоган и Кроос завершили карьеру в национальной команде и получили свою минуту внимания. Им вручили памятные подарки, а болельщики вывесили большие баннеры, посвящённые звёздам. Кроос на церемонию прибыть не смог. Но и о нём, естественно, не забыли.

А дальше начался матч. У Нагельсмана – как обычно, куча экспериментов. Теперь шанс в воротах получил Бауман, хотя вряд ли у тренера могли быть претензии к Нюбелю по итогам игры с Боснией. В нападении же тренер себе не изменил – снова выпустил Кляйндинста, но оставил в запасе Ундава, который и сделал результат с Боснией. Впрочем, где, если не в Лиге наций, пробовать что-то новое. Куман тоже сделал несколько неожиданных ходов, однако основные доступные тренеру лидеры всё-таки оказались в основном составе.

И уже на второй минуте немцы вышли вперёд. Команда оказалась у чужой штрафной, но вместо атаки начались необъяснимые потери и рикошеты. В итоге Гнабри выбил мяч у нидерландского защитника, и он отскочил к Левелингу. А тот через рикошет отправил его в ворота. Судья показал на центр. Казалось, никаких вопросов.

Как дела у Италии?
Италия пропустила прямым ударом с углового! Но в атаке команда Спаллетти восхитительна
Италия пропустила прямым ударом с углового! Но в атаке команда Спаллетти восхитительна

Но их нашли видеоассистенты, которые заметили, что Гнабри выбил мяч из неправильного положения. За несколько секунд до этого передача шла как раз на него, а футболист был в офсайде. Нагельсман, естественно, возмущался, объяснял правила арбитру – но без толку. Мяч он не засчитал. Любопытно, что это четвёртый отменённый гол для Германии в двух последних матчах.

Но это не смутило хозяев. Они хорошо почувствовали слабость соперника, который в начале встречи словно терялся на чужом поле. На 10-й минуте здорово бил Миттельштедт, вратарь отбил перед собой, но никого не оказалось на добивании. Примерно к 25-й минуте атакующий пыл немцев слегка потух. Хотя ещё один неплохой шанс имел Левелинг – один из самых активных в первом тайме. Ближе к перерыву несколько подходов имели и голландцы, но это ни к чему не привело. Красноречивая статистика первого тайма – 8-0 по ударам и 60 на 40 по владению мячом.

Германия – Нидерланды

Германия – Нидерланды

Фото: Maja Hitij/Getty Images

В перерыве Куман сделал две замены, выпустив Виффера и Малена – и это помогло. Гости отодвинули игру от своих ворот, стали больше владеть мячом и почти ничего не позволяли сопернику. В моменте, когда казалось, что Нидерланды забьют – они пропустили. После подачи углового мяч заметался в штрафной, а в итоге отскочил к Левелингу. И тот со всей силы направил его в ворота. Такой гол уже никто не смог отменить.

Голландцы бросились отыгрываться, но, с одной стороны было уже не так много сил, с другой – немцы играли уж очень прагматично. При этом два хороших шанса они создали, но исключительно благодаря дальним ударам. Сначала перекладину чуть не снёс Симонс. А потом вратарь спас после удара Малена.

Германия в итоге победила и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги наций. Впервые в истории. А вот Нидерландам попасть туда будет сложнее, ведь сейчас у них одинаковое количество очков с Венгрией. Так что многое решится в их очном матче.

А в этой группе всё очень запутано:
Что происходит с Грузией?
Что происходит с Грузией?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android