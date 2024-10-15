Мбаппе подозревают в изнасиловании девушки в Швеции. Но звезде «Реала» не стоит переживать

Килиану Мбаппе не позавидуешь. Сначала – скандал со сборной Франции из-за травмы, который утёк в публичное поле. После него игрока даже призывали лишить капитанской повязки, однако вопрос вроде бы решили мирно. Теперь – куда более серьёзная история с имиджевой точки зрения. Несколько шведских СМИ сообщили, что нападающий «Реала» находится среди подозреваемых в изнасиловании девушки. Но всё не так серьёзно, как пытаются представить многие издания.

Как так получилось?

Паузу на матчи сборных Мбаппе и его окружение провели в Швеции. Карло Анчелотти предоставил своим игрокам несколько дней отдыха, а француз выбрал такой необычный маршрут. В Стокгольме игрок остановился всего на несколько дней, но, вероятно, уже вскоре пожалел. Через непродолжительное время после выезда футболиста из отеля в местных СМИ появилась новость, что в одном из номеров была изнасилована девушка. Они уточняли, что никакой связи с Мбаппе нет , но он находится в кругу большого числа подозреваемых – то есть в кругу всех людей, которые могли находиться в то время в отеле .

Однако для французских СМИ, которые начали качать эту новость, этого было достаточно. Удивительно, что на инфоповод очень быстро отреагировал сам футболист. Но со своим посылом. В комментарии для одной из радиостанций он заявил, что это «фейковые новости, которые распространяет «ПСЖ» накануне слушания». Речь идёт о деле Килиана против «ПСЖ». И в скором времени состоится заседание апелляционного суда, в котором француз попытается выбить из бывшего клуба € 55 млн, которые якобы полагались ему в качестве премий.

Как отреагировали во Франции на обвинения?

Местные СМИ с иронией восприняли слова Мбаппе. Парижская газета L'Équipe подколола бывшего игрока «ПСЖ» в одном из материалов: «У Мбаппе во всём виноват «ПСЖ». Забивает за «Реал» лишь с пенальти? Виноват «ПСЖ». Не поехал в сборную Франции? Виноват «ПСЖ». Засветился в Швеции? Виноват «ПСЖ».

Также в L'Equipe со ссылкой на свои источники в клубе сообщили, что там сильно удивлены поведением Мбаппе: «Честно говоря, это позор. Мы проигнорируем заявления Килиана и сохраним свою репутацию», – говорят источники.

Однако в непубличных разговорах в клубе, судя по всему, изумлены реакцией Килиана. И не понимают, почему он уверен, что именно «ПСЖ» стоит за ложными обвинениями в изнасиловании. В клубе убеждены, что суд и без этого встанет на их сторону, даже если процесс затянется. Ведь все юридические преимущества на их стороне.

Килиан Мбаппе Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Что до самой ужасной новости об изнасиловании, то здесь Мбаппе переживать не стоит. Его включение в «список подозреваемых» – лишь формальная процедура.