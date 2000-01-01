Эндрик раздаёт автографы, играя на телефоне. Видео
Эндрик так увлечён игрой на мобильном телефоне, что постоянно заглядывает в экран и не может сосредоточиться на болельщиках во время раздачи автографов. Это объяснимо — он просто не хочет проиграть «катку» в Clash Royale!
Эндрик увлечён любимой мобильной игрой даже во время раздачи автографов. Видео
Читайте также
Подольски красиво завершил игровую карьеру
Мбаппе хотят лишить капитанской повязки в сборной
Родри и Карвахаля тепло встретили в сборной. Фото
Испанская команда выиграла «Золотой огурец»
Рум-тур по дому Криштиану Роналду в Англии. Видео
«ПСЖ» попросил убрать сцену из фильма
Экс-игрок «МЮ» чуть не лишился пальца
Мбаппе — лучший в «Реале» по итогам сентября
В Бразилии фамилии на форме написали языком жестов
Сеть пиццерий затроллила тренера «МЮ» тен Хага
Хесус Навас сыграл последнее севильское дерби
ПАОК по странной причине оштрафовал игроков клуба
Игрок вцепился в соперника зубами во время матча
Команды сыграли на почти затопленном поле. Видео
Игрок из Мексики взорвал петарду перед матчем
Футболист пришёл на пресс-конференцию с собакой