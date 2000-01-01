Эндрик увлечён любимой мобильной игрой даже во время раздачи автографов. Видео

Эндрик раздаёт автографы, играя на телефоне. Видео

Эндрик так увлечён игрой на мобильном телефоне, что постоянно заглядывает в экран и не может сосредоточиться на болельщиках во время раздачи автографов. Это объяснимо — он просто не хочет проиграть «катку» в Clash Royale!