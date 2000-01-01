Президент Бразилии призвал не вызывать в сборную Винисиуса и других футболистов из Европы

Президент Бразилии ошарашил идеей насчёт сборной

Президент Бразилии Лула да Силва настаивает на том, чтобы не вызывать в сборную страны футболистов, которые играют в Европе, а не в чемпионате Бразилии. А как же Винисиус, Родриго, Эндрик и другие? Силва объяснил свою позицию.