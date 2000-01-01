Президент Бразилии ошарашил идеей насчёт сборной
Президент Бразилии Лула да Силва настаивает на том, чтобы не вызывать в сборную страны футболистов, которые играют в Европе, а не в чемпионате Бразилии. А как же Винисиус, Родриго, Эндрик и другие? Силва объяснил свою позицию.
Шанс местным игрокам
По мнению президента, стране необходимо давать шансы местным игрокам, ведь они не хуже тех, кто играет в Европе.
Ни одной звезды
Лула да Силва заявил, что за границей среди бразильцев нет ни одного достойного игрока. «Там нет ни Гарринчи, ни Ромарио. Там есть молодые, но нет звёзд», — сказал президент Бразилии.
Президент Бразилии призвал не вызывать в сборную Винисиуса и других футболистов из Европы
Читайте также
Эндрик раздаёт автографы, играя на телефоне. Видео
Подольски красиво завершил игровую карьеру
Мбаппе хотят лишить капитанской повязки в сборной
Родри и Карвахаля тепло встретили в сборной. Фото
Испанская команда выиграла «Золотой огурец»
Рум-тур по дому Криштиану Роналду в Англии. Видео
«ПСЖ» попросил убрать сцену из фильма
Экс-игрок «МЮ» чуть не лишился пальца
Мбаппе — лучший в «Реале» по итогам сентября
В Бразилии фамилии на форме написали языком жестов
Сеть пиццерий затроллила тренера «МЮ» тен Хага
Хесус Навас сыграл последнее севильское дерби
ПАОК по странной причине оштрафовал игроков клуба
Игрок вцепился в соперника зубами во время матча
Команды сыграли на почти затопленном поле. Видео
Игрок из Мексики взорвал петарду перед матчем