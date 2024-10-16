Самая необычная команда Кубка России

Кубок России настолько хорош, что играется даже в международную паузу. Речь о матчах в Пути регионов. Вчера, 15 октября, в 1/8 прошли «Амкар», «Шинник» и «Урал»! А сегодня там может оказаться ещё несколько участников. В том числе костромской «Спартак» – один из самых неожиданных кандидатов на выход в следующий раунд турнира.

Дело даже не в том, что это команда из Второй лиги. Выше неё клуб пока в принципе не поднимался. Зато в последние годы превратился в локальный мем – за счёт эпатажного руководителя и непривычных для российского футбола решений.

Как «Спартак» добрался до 1/16 финала

Команда начала со второго раунда турнира, но сразу с громкого соперника – медийных 2DROTS. Любопытно, что спартаковцы шли аутсайдерами у букмекеров перед этой встречей. Неудивительно: они уступили в двух из трёх предшествующих матчей, а в своих соцсетях сообщили, что против 2DROTS выйдет полурезервный состав. В итоге это оказалось лёгким преувеличением. «Спартак» сыграл на максимуме и на своём поле выбил медиакоманду из турнира.

Зато после матча учредитель клуба Дмитрий Хотимский (также он совладелец «Совкомбанка») очень комплиментарно отзывался о сопернике. И призывал брать с них пример.

Дмитрий Хотимский учредитель костромского «Спартака» «Наши матчи смотрит 1000 человек во «ВКонтакте», а их – 100 тысяч. Это огромный бизнес-успех. Для нас важно, что мы на их волне нашу популярность немного подняли. Спасибо 2DROTS, они большие молодцы. Медиафутбол – это баланс между реальным футболом и популярностью. Минусов там не вижу, отличный проект. Я могу ругать не их, а, наоборот, ФНЛ за то, что она не все приёмы оттуда перенимает. ФНЛ стоит обратить внимание на то, как там привлекают зрителей, и пойти по их стопам».

Дальше в 1/64 финала уже менее уверенно победили ивановский «Текстильщик» в серии пенальти. Но вряд ли это кого-то удивило, ведь команда Дмитрия Кириченко – соперник «Спартака» во Второй лиге. В 1/32 финала костромчан ждала встреча с «Енисеем» – а это уже совсем другой уровень.

Однако красноярцы отнеслись к матчу не особо ответственно. Тихонов не отправился на выезд, сославшись на проблемы со здоровьем. А его команда уступила 0:1.

Теперь новый соперник из Первой лиги – «Родина». Но вряд ли для «Спартака» это предел мечтаний.

Новый спонсор, смена тренеров и глобальная цель

«Совкомбанк» и лично Хотимский зашли в «Спартак» весной 2022-го. Вкинули деньги, вернули профессиональный статус, а сам Дмитрий стал негласным президентом. Правда, уже за полгода уволил трёх тренеров. Забавно, что причины этого он объяснял, сидя на императорском кресле и рассказывая, какими должны быть KPI (ключевые показатели эффективности).

Источники в Костроме тогда рассказывали, что Хотимский настолько любит футбол, что сам хочет тренировать. Просит находиться на скамейке во время матчей, а когда его не пускают – общается с тренерским штабом по телефону с трибуны.

Через некоторое время в публичном пространстве появился один интересный документ под названием «Стратегия и философия «Спартака». Его распространяли среди болельщиков. Сейчас со всех клубных ресурсов он удалён. Видимо, потому что некоторые пункты там были очень смешные.

Поражения: мы не можем проигрывать – болельщики не хотят ассоциироваться с мальчиками для битья. Почему команда проигрывает? Потому что пропускает.

Травмы на тренировках: это непозволительная роскошь.

Надо ли футболисту работать мозгами? Да. Поэтому час в день надо играть в шахматы или альтернативные игры.

Игроки, тренер, менеджеры должны уметь говорить на камеру. Им должны помогать стилисты, визажисты, коучи по публичным выступлениями.

Сколько тренеров должно быть в клубе? В идеале – по тренеру на каждого игрока.

К 2024 году Хотимский поменял ещё двух тренеров, но это особо не помогло. Команда не смогла удержаться в «Золоте» Второй лиги, зато ненадолго пригласила Дениса Глушакова, который выступал за команду с сентября 2023-го по январь 2024-го.

Денис Глушаков Фото: ФК «Спартак» Кострома

Прошедшим летом команду возглавил 61-летний Сергей Бондарь, и пока всех всё устраивает. Хотя недавно «Спартак» вновь засветился в прессе из-за слов Хотимского. Тот сообщил, что подарит всей команде последние «Айфоны» в полной комплектации, если все игроки откажутся от употребления снюса. Руководитель давно борется с этой проблемой, но полностью искоренить её не удается. При этом в клубе считают, что вредные привычки – одна из причин, которая мешает им выйти в первый дивизион.

Хотимский в одном из недавних интервью «Матч Премьер» так обозначил философию «Спартака»: «Мы хотим построить клуб, который по физическим кондициям будет соответствовать сборной СССР 1980‑х годов, когда мы доминировали даже на мировых чемпионатах. В России такая норма, что люди тренируются полтора часа в день, 500 часов в год. Мы хотим выйти на мировой стандарт — 1200 часов тренировок в год, но невозможно всё время играть в футбол. Мы делаем разные нагрузки: зал, ММА, бег, велосипед в том числе. У нас есть долгосрочная философия — протестировать идею, что физический и атлетичный футбол поможет нашему клубу, а может, и нашей сборной выйти на уровень, на котором сборная была 40 лет назад»

Получится ли? Какие-то итоги мы сможем подвести уже сегодня.