«Заряды в адрес Соболева не красят наш футбол». Бояринцев — о первой трети сезона в РПЛ

Пока в РПЛ перерыв на матчи сборных, а клубы готовятся к 12-му туру чемпионата, прошлись с Денисом Бояринцевым по всей актуальной футбольной повестке:

0 голов и очков у Черчесова в Казахстане.

Сирия и Бруней для сборной России;

«спасение» Осинькина;

легионеры «Спартака»;

лидерство «Краснодара» и прорыв «Локо»;

хейт Соболева;

спад «Зенита»;

«При Лаудрупе в «Спартаке» разрешалось выпить на ужине пару бокалов пива или вина»

— Удивлены тем, что на октябрьскую паузу в чемпионате «Зенит» ушёл не лидером РПЛ?

— У меня это не вызывает удивления. Уже прошлой весной «Зениту» было не так просто выиграть чемпионство. Другие команды РПЛ хорошо готовятся, появляются новые лица — такие как Батраков. «Краснодар» в последнее время очень стабилен, поэтому и лидирует. Все клубы навязывают борьбу «Зениту». Наверное, весной бороться за чемпионство будет тройка «Краснодар», «Локомотив», «Зенит». Другим командам будет сложновато, хотя не исключаю, что ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» включатся в гонку.

— В чём причина спада у «Зенита»? Неужели травма Глушенкова так влияет?

— Не сказал бы, что у «Зенита» сильный спад. Просто конкуренты достаточно хороши, поэтому и не наблюдается такой гегемонии, как три-четыре года назад. Хотя потеря Глушенкова очень весома для «Зенита». Парень здорово вписался в команду, несмотря на высокую конкуренцию. С Глушенковым «Зенит» играл бы интереснее.

— Почему все так возбудились после слов Глушенкова о пиве?

— В этом ничего такого нет. В своё время мировые звёзды из сборных Германии и Англии говорили, что это в порядке вещей. Нет ничего такого в том, чтобы выпить две-три кружки пива после матча. При Лаудрупе в «Спартаке» после двух тяжёлых тренировок в день разрешалось выпить на ужине пару бокалов пива или вина. Ничего страшного в этом нет, это определённое восстановление организма. Нужно пить в меру, ведь футболисты — это тоже люди. Главное, чтобы две-три кружки не превратились в семь-восемь.

Микаэль Лаудруп Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Переход Соболева в «Зенит» оправдывает себя?

— Сложно понять, зачем Соболев «Зениту», имеющему в своём распоряжении разноплановое нападение. В «Зените» до Соболева всегда были фактурные нападающие, которые проявляли себя. Может, Семаку необходим такой игрок, но Соболеву нужно много работать, чтобы конкурировать с партнёрами по атаке.

— Фаны «Зенита» в конце концов примут Соболева?

— Нет ничего удивительного в зарядах болельщиков команды в адрес Соболева. Это не красит наш футбол. Но такое происходило не только с Соболевым. И до него из «Спартака» в «Зенит» переходили футболисты, которые получали свою порцию критики. Ничего с ними не случилось — живы и здоровы, приносили пользу команде. Для Соболева эти кричалки не должны стать внешним раздражителем. Понятно, что непросто находиться под давлением, но ему нужно к этому отнестись по-мужски и делать свою работу, не обращая внимание на посторонние вещи. Это временная ситуация. Уверен, что найдутся фанаты, которые будут благодарить Соболева за хорошую игру и результат.

«Если мы хотим сильную сборную, то не должны собирать крохи из 20 человек»

— Уже можно сказать, что Галицкий правильно поступил, вернув Мусаева на пост главного тренера «Краснодара»?

— Мне нравилась команда под руководством Ивича, но и Мусаев — хороший тренер. Плюс свой, доморощенный. Он доказывает свою квалификацию атакующей игрой команды, которую так сильно любят болельщики и руководство клуба. Мне кажется, что работа Мусаева видна, и она очень положительна. Стань «Краснодар» чемпионом в прошлом сезоне, все уже говорили бы, что это правильное решение.

— Удивляет «Локомотив» с двумя легионерами в составе?

— Это здорово! Наконец-то мы дождались этого! В успешной игре «Локо» прежде всего заслуга тренерского штаба, который доверяет молодёжи и ищет внутренние ресурсы. Вижу в этом только суперположительный момент. Я всегда был за то, чтобы россиян было как можно больше, а легионеров — меньше. Если мы хотим сильную сборную, то не должны собирать крохи из 20 человек. Для сборной России нужно 40-50 конкурентоспособных игроков. Очень классно, что российские ребята в «Локомотиве» растут и получают время, чтобы проявить себя в РПЛ. Хотелось бы пожелать того же «Спартаку», ведь у команды есть отличная академия и нужно пользоваться своим ресурсом. Но смотришь на поле — и видишь столько легионеров…

— Выходит, руководство «Локомотива» проявило дальновидность, не приняв отставку Галактионова в прошлом сезоне?

— У нас всегда две стороны медали. Либо тренера сразу казнят, либо доверяют. В руководстве клуба видят работу Галактионова. Но это спорт, отставки случаются даже из-за одной неудачной игры. Однако если руководство видит выстроенную работу с перспективой, то это грамотное решение – оставить Галактионова. Он своей работой оправдывает доверие. Самое главное, чтобы эта работа выстрелила.

«Я двумя руками за таких иностранцев, как Барко!»

— Как вам «Спартак» Станковича?

— «Спартак» моментами показывает сумасшедший, с хорошей энергетикой футбол. Станкович — очень эмоциональный тренер, который передаёт импульс команде. У «Спартака» хорошая игра, чтобы цепляться за группу лидеров. Ничего страшного нет в семи очках отставания от третьего места, ведь впереди длинный чемпионат. Но самое главное — играть стабильно. При том же Абаскале были серии побед и поражений. Мне кажется, что Абаскаль очень сильно варьировал состав, много экспериментировал и слишком часто менял схемы. Станкович в этом плане более опытный и стабильный тренер. Поэтому «Спартак» в этом сезоне покажет неплохой результат.

На самом деле у красно-белых хорошая и симпатичная команда. Угальде начал много забивать, как только появились более мастеровитые футболисты, которые играют на него. Барко пришёлся ко двору. Со времён Алекса не помню в «Спартаке» такого классного легионера. Очень сильный парень, настоящее усиление. Поэтому и другие футболисты раскрываются рядом с ним. В «Спартаке» была пара Алекс — Веллитон. Сколько Веллитон забивал после передач Алекса? То же самое в связке Барко — Угальде. Барко — хороший диспетчер и легионер. За таких иностранцев я двумя руками за! Меня удивило появление Николсона. Его немного реанимировали, и теперь в «Спартаке» появляется габаритный форвард.

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Трансфер Виллиана Жозе — провал?

— Может, его брали в «Спартак» за какие-то былые заслуги, но видно, что он находится не в самой лучшей форме. Если такой человек появляется в команде, значит, его трансфер одобрен главным тренером. Теперь задача — привести его в порядок. В нём что-то есть — нельзя сказать, что Жозе вызывает отторжение. Но ему надо приходить в нужные кондиции. В прошлом году все ругали Угальде, который не мог ни забить, ни отдать. Но он адаптировался и сейчас показывает более стабильный футбол. В случае с Виллианом Жозе может быть то же самое.

— Удивлены назначением экс-тренера «Спартака» Слишковича в «Оренбург»?

— Одно дело — работать с командой на старом багаже, зная всё изнутри. Конечно, Слишкович дал определённый результат, но в «Спартаке» всегда так было. После смены тренера команда может встрепенуться и начать побеждать, это чистая психология. Работа в «Оренбурге» покажет, какой Слишкович тренер, ведь он будет только знакомиться с командой. Мне кажется, Слишкович — грамотный и приятный парень, но «Оренбург» — это не «Спартак». Для него это хороший вызов, ведь он первый раз в такой ситуации.

Приходится констатировать, что российская команда опять выбирает иностранного тренера. При том что много опытных российских специалистов сидят без работы.

«ЦСКА Николича — симпатично играющая команда»

— ЦСКА прибавил при Марко Николиче?

— На летних сборах в Новогорске мы занимались с ЦСКА на соседних полях, поэтому я видел практически весь тренировочный процесс. Было достаточно интересно. У Николича много разнообразных игровых упражнений: на маленькие и большие ворота, в ограниченном пространстве. Команда в основном играла на тренировках. Сейчас мы видим отражение тренировочного процесса: ЦСКА — симпатично играющая команда.

Я не знаю, как тренировал Федотов, но у него была более прагматичная и оборонительная команда. При Николиче она стала более играющей, открытой и раскрепощённой. Тот же Файзуллаев у Федотова смотрелся хорошо, но сейчас стал ещё ярче. Николич раскрепощает своими тренировками, ведь атака — это всегда импровизация и спортивная наглость. ЦСКА стал сильнее и разнообразнее в атаке.

— Удивил трансфер Миралема Пьянича?

— Наверное, для многих этот переход был неожиданным, поскольку Пьянич много поиграл на высоком уровне. Смущает пограничный возраст, 34 года, и то, что в последнее время он играл в ОАЭ. Мы же понимаем, какой там уровень футбола. Я уверен, что в РПЛ он намного выше. А их чемпионат — это наша Вторая лига. Вполне возможно, что здесь может повториться история с Маркизио, хотя Пьянич — очень опытный игрок и звезда мирового уровня.

Миралем Пьянич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В чём причина спада у московского «Динамо»?

— Видел матч «Спартак» — «Динамо», когда Тюкавин забил в меньшинстве. В атаке у динамовцев всё неплохо. Но трудно найти оптимальные сочетания в обороне. Провалы сзади случались у «Динамо» ещё в прошлом сезоне. Команда владеет инициативой и хорошо атакует, но сколько ошибок в защите! Сколько матчей они вытащили на последних минутах! Однако у «Динамо» очень симпатичная команда. Я даже в какой-то момент желал им стать чемпионами. Они этого тогда заслуживали. Сейчас нет стабильности, в этом заключается работа тренера.

«За что Осинькина убирать?»

— Сохранение Осинькина в «Крыльях Советов» — хорошая новость для Самары?

— В Самаре возникла взрывоопасная ситуация, хотя я не вижу причин ругать Осинькина за результаты команды. У него за последние два-три года ушло много лидеров, команда постоянно обновляется. «Крылья» неудачно начали чемпионат, проиграв несколько матчей, но и встречались с сильными соперниками. А как только ситуация стабилизировалась и начали вылезать из кризиса, так пошли разговоры об отставке Осинькина. Это негативно влияло на команду. Осинькин — опытный тренер, его это не должно было прошибить. Но я не пойму, за что Осинькина убирать? У «Крыльев» очень симпатичная команда. Справедливо, что он продолжает работать.

— Как оцените назначение Гончаренко в «Пари НН»?

— Где-то тренера преследуют неудачи, но есть доверие, а где-то нет права на ошибку, как в случае с Иличем. Тренер попадает в такую ситуацию, что от него требуют результат. Но все забывают: чтобы построить команду, нужно время. Если Илича приглашали, значит, в клубе понимали, на что шли. Проблема в том, что в него верили, а произошла какая-то неудача — и его убрали. Видимо, никто не заступился за Илича, как в других случаях. Сейчас такие тенденции, что тренер первым идёт на плаху.

— Какие ожидания от предстоящего матча «Спартак» — «Краснодар»?

— Будет интереснейший, результативный футбол. Думаю, обе команды забьют по два мяча. Сейчас у них был большой подготовительный период. Для «Краснодара» отлучки иностранцев в сборные могут стать большим минусом. Но бывали примеры, когда игроки, едва вернувшись из сборной, выдавали сумасшедший матч в чемпионате. Однако бывает и наоборот, когда футболисты приезжают не в самом лучшем состоянии. Теоретически это может стать плюсом для «Спартака». Но вообще латиноамериканцы не очень любят тренироваться. Допускаю, что они приедут на матч со «Спартаком» на лёгкости.

«Хоть с Брунеем, но надо играть»

— Обидно, что сборной России так и не нашли соперника на это окно ФИФА?

— Это не очень хорошо, нам надо играть и смотреть ближайших новичков для сборной России. Обидно вдвойне, что как раз появляется такая хорошая молодёжь. Понятно, что мы больше оцениваем по внутреннему чемпионату. Эти футболисты находятся в прекрасном возрасте. Для развития и повышения мастерства им нужны матчи за сборную и еврокубки. Но сейчас такая ситуация, от которой никуда не деться.

— В ноябре сборная России сыграет с Сирией и Брунеем. Что дадут такие спарринги?

— Какого-то особого толчка они нам не дадут, ведь по уровню эти сборные не очень сильные. Но всё равно надо играть и получать международный опыт. Сильнейшим ребятам полезно собираться. Даже если вместе две недели потренируются, это уже плюс для них. В любом случае эти игры нужны. Рано или поздно всё будет хорошо и эти ребята покажут себя на высоком уровне.

— Почему у сборной Казахстана не получается под руководством Черчесова?

— Не был бы столь категоричным к сборной Казахстана. Ничья с Норвегией — хороший результат. Австрия — очень крепкая команда. Станислав Саламович ещё не проработал достаточно времени, чтобы делать какие-то выводы. При этом сборная Казахстана не играла с соперниками своего уровня. Все эти сборные достаточно крепкие и интересные. Не стал бы говорить, что всё плохо. Думаю, Черчесов всё равно наладит игру сборной Казахстана.

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Если его пригласили, то для каких-то определённых вещей. Не так просто создать команду в клубе, а в сборной футболисты собираются только в определённое время на короткий период. Это не самый лучший вариант. Мне кажется, у Станислава Саламовича не так всё плохо.