«Манчестер Юнайтед» отказывается платить Алексу Фергюсону. И правильно делает

Во вторник утром по всем спортивным СМИ разлетелась новость: «Манчестер Юнайтед» расторгает контракт с Алексом Фергюсоном. Легендарный тренер последние 11 лет работал послом клуба. Похоже, что многие узнали об этом только теперь, ну да ладно. В соцсетях сразу понеслось возмущение. Почему есть деньги на провальные трансферы и на стену рядом с тренировочным полем, а на легенду «МЮ» – нет. Объясняем.

Алекс Фергюсон и Джим Рэтклифф Фото: Getty Images

Прежде всего нужно учитывать, что новость появилась на The Athletic – на самом авторитетном спортивном сайте Англии. И тут есть важные нюансы, которые сопровождали новость:

1. Сообщается, что Фергюсон останется неисполнительным директором клуба. И его по-прежнему будут приглашать на матчи «Манчестер Юнайтед».

2. По информации The Athletic, стороны договорились обо всём мирно.

3. Sky Sports и Адам Крафтон (автор изначальной статьи на The Athletic) уточнили, что Фергюсон перестанет работать послом только по окончании сезона. То есть его предупредили сильно заранее – больше чем за полгода.

Алекс Фергюсон Фото: Julian Finney/Getty Images

Имеет значение и размер зарплаты Фергюсона. В новостях сообщается, что она составляет миллионы фунтов. Единственное официальное описание услуг Фергюсона в качестве посла можно увидеть в счетах клуба за 2014 год в разделе «Операции со связанными сторонами». 17 октября 2013 года «МЮ» указал, что шотландец подписал соглашение, в котором он стал глобальным послом и получил £ 2,16 млн за свои услуги. The Athletic отмечает, что это соглашение действовало больше 10 лет.

Заслуги Алекса Фергюсона в «МЮ» очевидны. Не просто легенда клуба, а вообще самый титулованный тренер в истории Великобритании. Однако есть сомнение, насколько он сам был готов заниматься деятельностью посла в 83 года. А тут ещё сокращение зарплат касается далеко не только Фергюсона, но и многих других сотрудников. Клуб объявил о намерении уволить 250 человек из структуры клуба.

Алекс Фергюсон Фото: Neville Hopwood/Getty Images

И отдельно – про траты «МЮ». О том, что на базе возводят стену за £ 230 тыс. – это информация The Sun и Daily Mail. К этим источникам нужно относиться насторожённо. Стена на базе «МЮ» действительно появилась, судя по фотографиям с тренировок, но нет подтверждённой информации по её стоимости. По необходимости стены вряд ли должно быть много вопросов, потому что это норма для топ-клуба – проводить закрытые тренировки, чтобы никто не мог подсмотреть, какие комбинации наигрывает команда.

Ну и по поводу трансферов «МЮ». Новое руководство не может нести ответственность за Антони и всех остальных, кто был куплен до 2024 года. Наивно ожидать, что все трансферы окажутся удачными. Такого не бывает ни у кого. Как и все топ-клубы, «МЮ» вынужден платить много миллионов за футболистов – таков рынок. И это не делает решение по Фергюсону более или менее справедливым. Тут вообще странно искать связь. Уважение к великому тренеру не имеет конкретной суммы, которую клуб обязан заплатить. £ 24 млн за 11 лет – это много или мало? Уважение так не измеряется.

Да и вообще, если есть желание критиковать «МЮ», то клуб даёт для этого много других поводов. Достаточно лишь открыть таблицу АПЛ.