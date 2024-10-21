Дебют в РПЛ в 34 года — не предел. В XXI были 8 новичков лиги старше Пьянича

Звёздный новичок ЦСКА Миралем Пьянич дебютировал в РПЛ в возрасте 34 лет 6 месяцев. До этого босниец выступал в чемпионатах Франции, Италии, Испании, Турции и ОАЭ, а вот до России добрался только на излёте карьеры. Редкий случай, когда футболист впервые появляется в РПЛ в таком возрасте, но всё же не уникальный. Были и более поразительные истории – только в XXI веке восемь игроков дебютировали в нашем чемпионате, будучи старше. Рассказываем о них и о рекордсмене, чьё достижение, наверное, не побьют никогда.

Саво Милошевич, 34 года

Саво Милошевич Фото: Роман Кручинин/ИТАР-ТАСС

Лучший бомбардир Евро-2000 в составе сборной Югославии приехал в российский чемпионат, когда уже собирался уходить из футбола. У Милошевича была достаточно успешная карьера в Европе – он выступал в Англии, Испании и Италии. Летом 2007 года Саво остался без клуба, полгода нигде не играл. Тем не менее перед сезоном-2008 нападающего подписал в «Рубин» Курбан Бердыев. Милошевич дебютировал в РФПЛ в 34 года 6 месяцев 14 дней. Отыграл один сезон, набрал 3+2 в 16 матчах и стал автором «золотого» гола, который принёс Казани первый чемпионский титул в истории клуба.

Клебер, 34 года

Клебер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Защитник Клебер до 26 лет играл в Бразилии и только на пике карьеры отправился в Европу. Шесть сезонов провёл в Португалии, затем поехал зарабатывать на жизнь в Польшу. Выиграл два чемпионских титула с «Вислой». Клебер, наверное, и сам удивился, когда в столь солидном возрасте получил приглашение из сильной лиги – в 2009-м его купил «Терек» за € 300 тыс. На момент дебюта в РФПЛ бразильцу было 34 года 10 месяцев 14 дней. Защитник задержался в России на один сезон, забил в первом же матче и в итоге набрал 1+1 в 18 играх. Затем вернулся свободным агентом в Польшу.

Леонид Кудаев, 34 года

Леонид Кудаев Фото: ФК «Спартак» Нальчик

Защитник Кудаев бо́льшую часть своей карьеры отыграл в низших дивизионах за «Эталон» и «Автозапчасть». В 27 лет перешёл в нальчикский «Спартак» и следующие восемь сезонов до ухода из футбола выступал за эту команду. Болельщики даже подарили Леониду символический щит как одному из лучших защитников в истории клуба. По итогам сезона-2005 нальчане впервые вышли в РФПЛ. Вместе с командой поднялся в элиту в свой последний сезон и ветеран Кудаев. Дебютировал он в 34 года 11 месяцев 4 дня. В том чемпионате он провёл девять матчей, трижды попал в основу. Лучший финал для игрока, не хватавшего звёзд с неба.

Андрей Мурнин, 35 лет

Андрей Мурнин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник Мурнин отыграл 15 сезонов в Первой лиге. Уроженец Саратова выступал за местный «Сокол», «Салют-Энергию», «СКА-Энергию», «Тосно», «Факел», «Тамбов» и «Химки». Ему никак не удавалось дотянуть до РПЛ, а может, он не особо и рвался. Как бы то ни было, Андрей мог завершить профессиональные выступления, так и не сыграв в элите. Но в 2020 году «Химки» с Мурниным в составе пробились в элиту. Опытный полузащитник довольствовался ролью запасного, тем не менее в возрасте 35 лет 3 месяцев 3 дней дебютировал в РПЛ. В течение месяца провёл четыре матча и даже сделал одну голевую передачу. Больше на поле не появлялся.

Ян Коллер, 35 лет

Ян Коллер Фото: Елизавета Кирсанова, «Чемпионат»

Двухметровый чех лучшие годы карьеры провёл в Бельгии, Германии и Франции. Выигрывал Бундеслигу с дортмундской «Боруссией». А со сборной Чехии брал бронзу Евро-2004. Коллер был популярен у болельщиков благодаря своему росту и классной игре. На закате карьеры Ян оказался в РФПЛ: летом 2008-го «Крылья Советов» выкупили его у «Нюрнберга» за € 1,2 млн. Центрфорвард дебютировал в нашем чемпионате в 35 лет 3 месяца 12 дней. Отыграл полтора сезона, набрал 16+5 в 46 матчах. В общем, прижился в российском футболе.

Андрей Канчельскис, 35 лет

Андрей Канчельскис Фото: Из личного архива Андрея Канчельскиса

Канчельскис поиграл в чемпионате СССР, но ещё до развала страны уехал за границу. Следующие 14 лет карьеры полузащитник провёл в Англии, Италии, Шотландии и даже Саудовской Аравии. Однако перед тем как повесить бутсы на гвоздь, Андрей решил поиграть в России. В 2004 году он подписал контракт с «Сатурном». Премьера Канчельскиса в РФПЛ состоялась в возрасте 35 лет 5 месяцев 10 дней. Полтора сезона хавбек выступал в Раменском, ещё один – в «Крыльях Советов». Мотивации хватило на 54 матча, в которых Канчельскис набрал 4+4.

Сергей Кращенко, 36 лет

Сергей Кращенко Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

История вратаря Кращенко похожа на историю Кудаева. Уроженец Нальчика почти всю карьеру провёл в местном «Спартаке» – за исключением пары сезонов в «Автозапчасти» и года в «Тереке». По итогам сезона-2005 Сергей вместе с родной командой поднялся в элиту. Немолодой уже Кращенко был запасным, тем не менее дебютировал в высшем дивизионе в возрасте 36 лет 8 месяцев 28 дней. Более того, иногда выходил на поле и в двух следующих чемпионатах. Всего у голкипера девять матчей в РФПЛ, он пропустил 10 мячей и выдал три «сухаря». Последней для него стала игра с московским «Спартаком» в августе 2008-го.

Роберто Карлос, 37 лет

Роберто Карлос Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Роберто Карлос – самый старый дебютант РПЛ в этом веке. Экс-звезда «Реала» и чемпион мира в составе сборной Бразилии не смог отказать сделавшему выгодное предложение «Анжи» Сулеймана Керимова, хотя уже просто доигрывал на родине в «Коринтиансе». Великий левый защитник впервые вышел на поле в чемпионате России в возрасте 37 лет 11 месяцев 2 дней. Один сезон Роберто Карлос выдержал и доказал, что ещё не сдулся. В 25 матчах забил четыре гола и сделал три голевые передачи. После чего сказал стоп – попробовал стать тренером.

Бонус. Анатолий Давыдов – дебютировал в 43 года

Анатолий Давыдов Фото: ФК «Зенит»

В качестве бонуса – история рекордсмена. Когда «Зенит» выиграл чемпионат СССР в 1984 году, Анатолий уже был опытным 31-летним защитником. В начале 1990-х ветеран Давыдов отправился на заработки в Финляндию и Китай, а в 1997 году принял предложение Анатолия Бышовца вернуться в «Зенит» на должность ассистента главного тренера. Но после зимних сборов из-за больших кадровых проблем в обороне Бышовец попросил находившегося в отличной форме защитника возобновить карьеру, чтобы помочь команде. И Давыдов вернулся на поле! Дебютировал в высшей лиге в 43 года 4 месяца 4 дня. Более того, выходил на поле вместе со своим сыном Дмитрием. В итоге в сезоне-1997 он сыграл 15 матчей и был отнюдь не худшим на поле.