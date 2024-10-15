Узбекистан снова сделал это! Ещё один шаг к историческому выходу на ЧМ

Сборная Узбекистана рвётся на первый в своей истории чемпионат мира. Команда Сречко Катанеца делит первое место в отборочной группе с Ираном. Узбекистанцы набрали семь очков за три тура. Впереди им предстояла непростая домашняя встреча с ОАЭ. И хозяевам действительно пришлось нелегко.

Стартовый состав сборной Узбекистана привлекал внимание двумя фигурами — Эльдором Шомуродовым и Аббосбеком Файзуллаевым. Форвард «Ромы» становился звездой именно в РПЛ, а второй сейчас вырастает в лидера ЦСКА. Естественно, оба оказались в старте. У ОАЭ каких-то известных имён в составе нет. Главная звезда — тренер Паулу Бенту, ранее работавший со сборными Португалии и Южной Кореи и «Спортингом».

Несмотря на силу состава, ОАЭ в первом тайме показывали неплохую игру. Гости напрягали оборону сборной Узбекистана, хотя хозяева чаще владели мячом (62%-38%). Первые 45 минут вышли не самыми яркими. Это играло в пользу ОАЭ, а вот Узбекистан нервничал. Команде нельзя терять очки. Иначе ОАЭ или Катар, отстающие в таблице от узбекистанцев и иранцев на три очка, тут же догонят.

Вторые 45 минут гости начали ещё смелее. Они стали всё чаще владеть мячом, правда, до голевых моментов дело не доходило. Узбекистанцы же терпеливо ждали свой шанс. И отличные новости поступили на 65-й минуте. Нет, хозяева не забили — в составе сборной ОАЭ прямую красную карточку получил полузащитник Абдулла Хамад. Он грубо сфолил рядом со своей штрафной и заслуженно покинул поле. Узбекистан воспрял духом. Теперь на поле появился явный фаворит.

Узбекистан — ОАЭ Фото: Федерация футбола Узбекистана

А ОАЭ продолжили дарить подарки хозяевам. С концентрацией у команды Бенту во втором тайме случилась беда. На 75-й минуте мяч попал в руку защитнику ОАЭ в собственной штрафной. Судья назначил пенальти и обрадовал стадион в Ташкенте. Исполнять 11-метровый решился полузащитник саудовской «Аль-Фейхи» Отабек Шукуров. Ранее он играл за «Фатих Карагюмрюк» под руководством Андреа Пирло. Итальянец, вероятно, рассказал своему футболисту пару секретов при пробитии пенальти. Но Шукуров из-за нервов их забыл: Отабек пробил не очень удачно и угодил в штангу. Повезло, что мяч в итоге нырнул в ворота ОАЭ. 1:0 — Узбекистан повёл.

Узбекистан — ОАЭ Фото: Федерация футбола Узбекистана

Хозяева получили нужное преимущество и снизили давление. ОАЭ же взяли в концовке инициативу в свои руки. Однако сравнять счёт так и не вышло. Узбекистан одержал третью победу в четырёх турах и оказался на чистом первом месте в таблице. Добраться до команды Катанеца может Иран, но им для этого нужны три очка с Катаром.

До конца отбора Узбекистану осталось провести шесть матчей, дома — всего два. Впереди две встречи с Катаром, выезд в Иран и ОАЭ. Тяжелейший график. Но задел узбекистанцы создали неплохой. В матче с ОАЭ результативными действиями не отметились Шомуродов и Файзуллаев. Оставили силы на решающие игры?