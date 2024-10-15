Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 16 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: Аргентина с Бразилией в отборе на ЧМ, «Торпедо» — «Балтика» и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 октября
Аудио-версия:
Комментарии
Лучшие афиши 16 октября: Овечкин и Кучеров постараются пополнить свой голевой счёт, а Леброн — остановить «Голден Стэйт» с Карри во главе.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как Овечкин покажет себя на правом фланге?

Впервые за долгое время Александр Овечкин покинет родной и любимый левый фланг: сегодня там выйдет белорус Алексей Протас, а Ови выйдет справа. Его уже двигал туда тренер Адам Оутс, и эксперимент вышел откровенно неудачным с точки зрения командного результата. Сам Ови высказался о поисках тренера нейтрально: «Это начало сезона, в команде появились новые лица, поэтому мы должны найти правильные сочетания, правильную химию».

А наш автор всё ещё верит в чемпионство «Кэпс»:
Последний шанс Овечкина. Почему «Вашингтон» выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне
Последний шанс Овечкина. Почему «Вашингтон» выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: покажут ли себя новички команд?

Очертания обновлённой «Тампы» пока остаются непонятными: команда провела успешный матч с «Каролиной», но всё-таки это была лишь одна встреча, больше не удалось сыграть из-за погодных условий. «Ванкувер» же в первом матче сезона внезапно развалился, ведя 4:1 против «Калгари», и чуть не проиграл в основное время — ещё одно поражение в овертайме от «Филадельфии» только добавило вопросов.

Кучеров мощно начал этот сезон:
Первый русский хет-трик сезона НХЛ! Кучеров феерично разделался с «Каролиной»
Видео
Первый русский хет-трик сезона НХЛ! Кучеров феерично разделался с «Каролиной»

⚽️ 2:30: Уругвай — Эквадор, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 10-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
16 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Уругвай
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Уругвай прервёт безвыигрышную серию?

Уругвай проводит неудачный отрезок после Кубка Америки. Команда набрала всего два очка в трёх турах отборочного цикла к ЧМ-2026. Уругвайцы занимают третье место, но потеряли уверенный ход. А впереди — непростая игра с Эквадором. В первой очной встрече эквадорцы обыграли дома Уругвай — 2:1. Да и в таблице Эквадор идёт на пятом месте. Так что Уругвай рискует остаться без победы в четвёртый раз подряд. Или тренер уругвайцев Марсело Бьелса найдёт ключи к сопернику? Очень любопытный матч нас ожидает.

Одна из главных легенд сборной Уругвая недоволен тренером команды:
«Он даже не здоровается». Луис Суарес подверг критике Марсело Бьелсу

⚽️ 3:00: Аргентина — Боливия, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 10-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Аргентина справится с набравшей ход Боливией?

Аргентина не побеждает в двух турах отбора к ЧМ-2026 подряд. А впереди команду Лионеля Скалони ждёт игра с Боливией. Боливийцы одержали четыре победы за пять туров и поднялись на шестое место. Скромная команда стала ближе к попаданию на ЧМ! Получится ли у Боливии сотворить сенсацию в гостях с Аргентиной? Или Лео Месси без проблем разберётся с соперником?

Месси недоволен прошлой игрой команды:
Лионель Месси: матч с Венесуэлой был отвратительный

⚽️ 3:45: Бразилия — Перу, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 10-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
16 октября 2024, среда. 03:45 МСК
Бразилия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бразилия начнёт победную серию?

Бразилия проводит тяжёлый отбор к ЧМ-2026. Да, команда занимает четвёртое место и пока что проходит на турнир. Но с такой игрой бразильцам ничего не светит уже на самом чемпионате мира. Будет ли Доривал Жуниор уволен? Или тренер исправит ситуацию? У Бразилии есть ещё более 1,5 года для разрешения ситуации. В следующем туре команда примет дома Перу — аутсайдера отборочной группы. Если бразильцы не выиграют сейчас, то все разговоры о проблемах удвоятся.

Винисиус не тащит сборную Бразилии:
У Винисиуса постыдная статистика в отборе ЧМ. А его сменщик забил уже в дебютной игре!
У Винисиуса постыдная статистика в отборе ЧМ. А его сменщик забил уже в дебютной игре!

🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: MVP НБА наконец принесёт долгожданную победу?

Предсезонная подготовка, мягко говоря, складывается для «Денвер Наггетс» не лучшим образом. Клуб из Колорадо во главе с самым ценным игроком НБА Николой Йокичем проиграл три матча подряд, уступив дважды «Бостону» и один раз — «Финиксу». Главный тренер «самородков» Майк Мэлоун на последней пресс-конференции недоумевал, что лига стала очень мягкой. Удастся ли «Денверу» обыграть одного из фаворитов на первое место Запада в сезоне-2024/2025 «Оклахома-Сити Тандер»?

Легендарная церемония!
«Икона нашей игры». Как прошла легендарная церемония введения в Зал славы баскетбола
«Икона нашей игры». Как прошла легендарная церемония введения в Зал славы баскетбола

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли Леброн «Голден Стэйт» с Карри во главе?

На улицах Сан-Франциско праздник, так как «Голден Стэйт Уорриорз» великолепно стартовал в предсезонке НБА. Команда под руководством Стива Керра победила в четырёх матчах подряд, а значит, может претендовать на хороший старт регулярного чемпионата с такой отменной формой. Серьёзная проверка для «воинов» – матч с «Лос-Анджелес Лейкерс», где Леброн Джеймс вместе со своим сыном Бронни Джеймсом ждут официального начала сезона, чтобы стать первым в истории дуэтом отца и сына, которые сыграют вместе в НБА. Но пока на счету «озёрников» одна победа при двух поражениях перед стартом регулярки.

Эмбиид совсем потерял стыд?
За что игрокам НБА платят миллионы? Один из лучших баскетболистов совсем обнаглел
За что игрокам НБА платят миллионы? Один из лучших баскетболистов совсем обнаглел

🎾 12:30*: Тамара Корпач (Германия, LL) — Мирра Андреева (Россия), Нинбо, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 12:30 МСК
Тамара Корпач
129
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: доберётся ли Мирра до 1/4 финала «пятисотника» в Нинбо?

17-летняя Мирра Андреева успешно стартовала на «пятисотнике» в Нинбо, разгромив американку Варвару Лепченко. Дальше её соперницей будет лаки-лузер Тамара Корпач из Германии. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была россиянка — на Уимблдоне-2023 и в Кливленде-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Есинь Ма — Барбора Крейчикова.

У Андреевой-младшей остаётся призрачный шанс попасть на Итоговый:
На Итоговом турнире WTA осталось одно место. Какие шансы у Касаткиной и Мирры занять его?
На Итоговом турнире WTA осталось одно место. Какие шансы у Касаткиной и Мирры занять его?

🏒 17:00: «Трактор» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве грандов Востока?

«Трактор» внезапно закончил свою победную серию, невзрачно сыграв против совсем блёклого на старте сезона «Авангарда». «Ак Барс» же едет в Челябинск с прекрасным настроением — три поражения подряд забыты, после перестановок в составе «барсы» абсолютно по делу разгромили «Металлург» на его же арене. Были ли это разовые случаи или постоянные тренды?

Мнение эксперта о канадском тренере:
Леонид Вайсфельд высказался о работе Бенуа Гру в «Тракторе»

⚽️ 19:30: «Торпедо» Москва — «Балтика», Кубок России, 1/16 финала

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется в следующем раунде Кубка?

Клубы из Второй и Первой лиг продолжают двигаться к плей-офф Кубка России. До игры с командами РПЛ осталось пройти два раунда. «Торпедо» и «Балтика» — лидеры Первой лиги. А теперь команды сыграют в 1/16 финала Кубка. Нас ждёт действительно интересная встреча уже на такой ранней стадии.

Как прошёл прошлый тур Первой лиги:
Скандальный гол и нереальная удача лидера. Первая лига зажгла в паузу на сборные. Видео
Скандальный гол и нереальная удача лидера. Первая лига зажгла в паузу на сборные. Видео

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одно из открытий прошлого сезона остановит лидера Единой лиги?

«Локомотив-Кубань» начал регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ выше всяких ожиданий. Вряд ли кто-то мог представить, что после смены тренера и ухода большинства лидеров прошлых лет команда из Краснодара настолько уверенно будет выглядеть на старте регулярки. Шесть безоговорочных побед из шести и лидерство в чемпионате – реальность. «Уралмаш» в прошлом сезоне показал свой нрав и характер, выйдя в плей-офф в первый же свой год в Единой лиге. Удастся ли клубу под руководством тренера-президента Андрея Ведищева справиться с екатеринбургской командой?

В чём успех «Локо»?
Как «Локомотив-Кубань» стал лидером Единой лиги? Разбор победы над «Зенитом»
Как «Локомотив-Кубань» стал лидером Единой лиги? Разбор победы над «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android