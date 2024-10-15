Лучшие афиши 16 октября: Овечкин и Кучеров постараются пополнить свой голевой счёт, а Леброн — остановить «Голден Стэйт» с Карри во главе.

Топ-матчи среды: Аргентина с Бразилией в отборе на ЧМ, «Торпедо» — «Балтика» и хоккей

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 октября 2024, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как Овечкин покажет себя на правом фланге?

Впервые за долгое время Александр Овечкин покинет родной и любимый левый фланг: сегодня там выйдет белорус Алексей Протас, а Ови выйдет справа. Его уже двигал туда тренер Адам Оутс, и эксперимент вышел откровенно неудачным с точки зрения командного результата. Сам Ови высказался о поисках тренера нейтрально: «Это начало сезона, в команде появились новые лица, поэтому мы должны найти правильные сочетания, правильную химию».

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 октября 2024, среда. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: покажут ли себя новички команд?

Очертания обновлённой «Тампы» пока остаются непонятными: команда провела успешный матч с «Каролиной», но всё-таки это была лишь одна встреча, больше не удалось сыграть из-за погодных условий. «Ванкувер» же в первом матче сезона внезапно развалился, ведя 4:1 против «Калгари», и чуть не проиграл в основное время — ещё одно поражение в овертайме от «Филадельфии» только добавило вопросов.

⚽️ 2:30: Уругвай — Эквадор, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 10-й тур

Интрига: Уругвай прервёт безвыигрышную серию?

Уругвай проводит неудачный отрезок после Кубка Америки. Команда набрала всего два очка в трёх турах отборочного цикла к ЧМ-2026. Уругвайцы занимают третье место, но потеряли уверенный ход. А впереди — непростая игра с Эквадором. В первой очной встрече эквадорцы обыграли дома Уругвай — 2:1. Да и в таблице Эквадор идёт на пятом месте. Так что Уругвай рискует остаться без победы в четвёртый раз подряд. Или тренер уругвайцев Марсело Бьелса найдёт ключи к сопернику? Очень любопытный матч нас ожидает.

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⚽️ 3:00: Аргентина — Боливия, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 10-й тур

Интрига: Аргентина справится с набравшей ход Боливией?

Аргентина не побеждает в двух турах отбора к ЧМ-2026 подряд. А впереди команду Лионеля Скалони ждёт игра с Боливией. Боливийцы одержали четыре победы за пять туров и поднялись на шестое место. Скромная команда стала ближе к попаданию на ЧМ! Получится ли у Боливии сотворить сенсацию в гостях с Аргентиной? Или Лео Месси без проблем разберётся с соперником?

Месси недоволен прошлой игрой команды: Лионель Месси: матч с Венесуэлой был отвратительный

⚽️ 3:45: Бразилия — Перу, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 10-й тур

Интрига: Бразилия начнёт победную серию?

Бразилия проводит тяжёлый отбор к ЧМ-2026. Да, команда занимает четвёртое место и пока что проходит на турнир. Но с такой игрой бразильцам ничего не светит уже на самом чемпионате мира. Будет ли Доривал Жуниор уволен? Или тренер исправит ситуацию? У Бразилии есть ещё более 1,5 года для разрешения ситуации. В следующем туре команда примет дома Перу — аутсайдера отборочной группы. Если бразильцы не выиграют сейчас, то все разговоры о проблемах удвоятся.

🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», предсезонные матчи НБА

Интрига: MVP НБА наконец принесёт долгожданную победу?

Предсезонная подготовка, мягко говоря, складывается для «Денвер Наггетс» не лучшим образом. Клуб из Колорадо во главе с самым ценным игроком НБА Николой Йокичем проиграл три матча подряд, уступив дважды «Бостону» и один раз — «Финиксу». Главный тренер «самородков» Майк Мэлоун на последней пресс-конференции недоумевал, что лига стала очень мягкой. Удастся ли «Денверу» обыграть одного из фаворитов на первое место Запада в сезоне-2024/2025 «Оклахома-Сити Тандер»?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», предсезонные матчи НБА

Интрига: остановит ли Леброн «Голден Стэйт» с Карри во главе?

На улицах Сан-Франциско праздник, так как «Голден Стэйт Уорриорз» великолепно стартовал в предсезонке НБА. Команда под руководством Стива Керра победила в четырёх матчах подряд, а значит, может претендовать на хороший старт регулярного чемпионата с такой отменной формой. Серьёзная проверка для «воинов» – матч с «Лос-Анджелес Лейкерс», где Леброн Джеймс вместе со своим сыном Бронни Джеймсом ждут официального начала сезона, чтобы стать первым в истории дуэтом отца и сына, которые сыграют вместе в НБА. Но пока на счету «озёрников» одна победа при двух поражениях перед стартом регулярки.

🎾 12:30*: Тамара Корпач (Германия, LL) — Мирра Андреева (Россия), Нинбо, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра до 1/4 финала «пятисотника» в Нинбо?

17-летняя Мирра Андреева успешно стартовала на «пятисотнике» в Нинбо, разгромив американку Варвару Лепченко. Дальше её соперницей будет лаки-лузер Тамара Корпач из Германии. Девушки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была россиянка — на Уимблдоне-2023 и в Кливленде-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Есинь Ма — Барбора Крейчикова.

🏒 17:00: «Трактор» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2024, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в битве грандов Востока?

«Трактор» внезапно закончил свою победную серию, невзрачно сыграв против совсем блёклого на старте сезона «Авангарда». «Ак Барс» же едет в Челябинск с прекрасным настроением — три поражения подряд забыты, после перестановок в составе «барсы» абсолютно по делу разгромили «Металлург» на его же арене. Были ли это разовые случаи или постоянные тренды?

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⚽️ 19:30: «Торпедо» Москва — «Балтика», Кубок России, 1/16 финала

Интрига: кто окажется в следующем раунде Кубка?

Клубы из Второй и Первой лиг продолжают двигаться к плей-офф Кубка России. До игры с командами РПЛ осталось пройти два раунда. «Торпедо» и «Балтика» — лидеры Первой лиги. А теперь команды сыграют в 1/16 финала Кубка. Нас ждёт действительно интересная встреча уже на такой ранней стадии.

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 16 октября 2024, среда. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одно из открытий прошлого сезона остановит лидера Единой лиги?

«Локомотив-Кубань» начал регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ выше всяких ожиданий. Вряд ли кто-то мог представить, что после смены тренера и ухода большинства лидеров прошлых лет команда из Краснодара настолько уверенно будет выглядеть на старте регулярки. Шесть безоговорочных побед из шести и лидерство в чемпионате – реальность. «Уралмаш» в прошлом сезоне показал свой нрав и характер, выйдя в плей-офф в первый же свой год в Единой лиге. Удастся ли клубу под руководством тренера-президента Андрея Ведищева справиться с екатеринбургской командой?