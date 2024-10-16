Всё об Амарале в «Спартаке». Потолок зарплат, трансферы, связь с Андреевым и другие детали

Томаш Амарал в «Спартаке» уже девять месяцев. Португалец провёл в роли спортивного директора два трансферных окна и подписал восемь игроков. Зимой в команду пришёл Манфред Угальде. А летом — Эсекьель Барко, Виллиан Жозе, Маркиньос, Миенти Абена, Рикарду Мангаш, Игорь Дмитриев и Александр Довбня. При этом при Амарале клуб покинули Гильермо Абаскаль, Георгий Джикия, Александр Соболев и Виктор Мозес.

Несмотря на довольно долгий срок пребывания Томаша в «Спартаке», о стиле и подробностях его работы известно очень мало. Как Амарал появился в Москве? Как он проводит сделки? Какой у него стиль общения? Как подписали тех, кто пришёл, и кого португалец подписать не смог? Обо всём — в нашем большом инсайдерском тексте.

Томаш Амарал Фото: ФК «Спартак»

Как «Спартак» узнал об Амарале? Почему выбрали его, а не Рибалту?

Амарал пришёл в «Спартак» в конце декабря 2023 года. Клуб тогда почти всю осень искал нового спортивного директора. Гендиректор «Спартака» Малышев советовался с разными директорами футбольных европейских клубов, агентами в России и Европе. А прислушался, по словам источников «Чемпионата», к боссу по спортивным вопросам «Бенфики» Рую Педру Брасу. Рекомендовал Амарала «Спартаку» именно он.

В финальном шорт-листе клуба в итоге, по нашей информации, осталось пять кандидатов ― четыре иностранца и один россиянин. Потом этот список сократился до двух человек – Амарал до последнего конкурировал за эту позицию с Хавьером Рибалтой (мы писали об этом ещё прошлой зимой).

Хавьер Рибалта Фото: ФК «Зенит»

По нашей информации, многим в «Спартаке» кандидатура Рибалты изначально казалась сильнее. Но Амарал убедил руководство клуба тем, что подготовил детальный анализ ситуации в команде и предложения по её усилению. К тому же Амарал был не против совместной работы с Абаскалем. Рибалта же был готов сотрудничать только при условии ухода испанца.

Какой Амарал человек? Не любит агентов и дважды отказался уходить из «Спартака»

«Книжный червь» – так Томаша охарактеризовали сразу несколько человек. Португалец почти каждый день проводит в офисе клуба и засиживается там до глубокой ночи. «Он действительно фанатик своей работы. Другими словами — лэптоп-гик», – рассказал один из собеседников.

При этом все источники отмечают ― сильно ощущается, что до «Спартака» португалец не работал спортивным директором. Другими словами, Амаралу не хватает опыта ведения переговоров и обаяния, которые, например, были у Луки Каттани (тот постоянно шутил над сотрудниками клуба и в целом считался очень компанейским боссом).

«Он отличный скаут, но пока не топ-менеджер. А ещё он недолюбливает агентов, и несколько крупных сделок сорвалось из-за этого. Часто, когда агенты присылают Амаралу того или иного игрока с просьбой рассмотреть, Томаш просто отвечает: «Forget it» (забудь. — пер. англ.), ― сказал один из источников «Чемпионата».

Что касается адаптации в России, то у Томаша русская жена (они вместе давно, ещё до работы в «Спартаке»). И это, конечно, помогает португальцу. По нашей информации, Амарал учит русский язык, но пока успехи совсем незначительные. Кстати, по словам собеседников «Чемпионата», за время работы Томаша в «Спартаке» его уже дважды звала назад «Бенфика», однако оба раза португалец отказывался даже рассматривать такой вариант.

Деян Станкович и Томаш Амарал Фото: РИА Новости

Каким было первое трансферное окно Амарала? Абаскаль сорвал трансфер крутого игрока

Единственным трансфером Амарала в его первое трансферное окно стал Манфред Угальде. Хотя, по информации «Чемпионата», форвард присутствовал ещё в списках Пола Эшуорта (спортивный директор клуба до Амарала). Именно Эшуорт установил первые контакты по костариканцу. Когда Амарал пришёл в «Спартак», он сказал, что Угальде необходим команде. Манфред был на первых местах в списках португальца, Амарал провёл все переговоры по его трансферу. Источники внутри клуба сейчас описывают отношение Амарала к Угальде как «отца к сыну».

Вторым трансфером Амарала зимой должен был стать аргентинский полузащитник Эсекьель Фернандес, который на тот момент выступал за «Бока Хуниорс». Сделка была согласована по всем параметрам, одобрена советом директором клуба, а сам Фернандес дал согласие на переезд в Россию. Но, по информации «Чемпионата», трансфер заблокировал Гильермо Абаскаль. Испанский тренер считал, что новый игрок в полузащите испортит коллектив. В итоге этим летом аргентинец, несмотря на интерес клубов из АПЛ, укатил в саудовскую «Аль-Кадисию» за € 18 млн.

Выбор Станковича ― каким он был? Из кого выбирал Амарал и почему именно серб?

Именно Амарал должен был найти нового тренера для «Спартака» после отставки Абаскаля. Одним из основных кандидатов для португальца, по нашим данным, был Альберт Риера – тогда он возглавлял «Бордо». У Риеры русская жена, а сам он долгое время жил в Омске и уверенно владеет русским языком. С ним вели активные переговоры, испанец был готов возглавить команду. Серьёзнее других «Спартак» также рассматривал Паскаля Янсена и Владимира Ивича, которого, в частности, хотел Малышев, но после появления кандидатуры Станковича Амарал поддержал вариант с сербом. Также в листе Томаша было несколько португальских специалистов.

Как возник вариант со Станковичем? Здесь мнения наших собеседников слегка расходятся, однако, по их словам, сценарий был примерно такой. Станкович изначально был в шорт-листе Амарала, но не на первых позициях. В какой-то момент состоялся созвон, в котором, по информации «Чемпионата», принимали участие Малышев, Амарал и сам Станкович. То, каким подготовленным оказался сербский тренер, впечатлило руководителей «Спартака».

ДЕЯН СТАНКОВИЧ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После этого Станковича пригласили на личное собеседование с участием всего совета директоров, на котором Деян очень сильно впечатлил уже Павла Жданова ― фактически главного человека в клубе. Жданов остался в восторге от Станковича и дал команду подписывать контракт именно с сербом.

Детали подхода Амарала к работе. Кого не смог привезти летом? Почему в команде появился Жозе? Кто пытался «украсть» у «Спартака» Барко?

Одним из главных решений Амарала в «Спартаке», по нашей информации, было установление потолка зарплат. Он никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше € 2,5 млн в год. Именно поэтому, например, «Спартак» отказался подписывать контракт с Кордобой (колумбиец хотел € 4,5 млн). А у лидера команды Барко, по словам наших собеседников, зарплата € 2,5 млн в год, с учётом бонусов сумма доходит до € 3 млн.

Да и в целом, по словам наших источников, Амарал придерживается политики Moneyball. Другими словами, предпочитает лишний раз сэкономить. Такой подход ― личная инициатива Амарала, что не очень понятно некоторым сотрудникам «Спартака», ведь от «Лукойла» нет задачи экономить на трансферах.

Однако вернёмся к Барко. По информации «Чемпионата», полузащитник присутствовал в скаутских списках «Спартака» ещё несколько лет назад ― в первый период игры в Аргентине. За Эсекьелем наблюдал Дмитрий Попов, когда работал спортивным директором «Спартака». В период работы Попова, по нашей информации, в московский клуб должен был перейти и Алексис Мак Аллистер. Нынешний полузащитник «Ливерпуля» тогда играл в «Брайтоне» и был готов к трансферу, но сделку дожать не удалось – в январе 2021-го не договорились с клубом.

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Барко же в списках скаутов клуба был давно, однако итоговый трансфер собеседники «Чемпионата» оценивают как большую победу Амарала. Именно он вёл все переговоры. Скажем больше: аргентинца, по нашей информации, чуть не перехватил «Зенит» – хотя трансфер в «Спартак» был почти готов. Тогда Томаш вылетел в Аргентину, чтобы дожать сделку на месте и переговорить с Барко лично.

Несмотря на трансфер аргентинца, летом Амарала сильно удивило число футболистов, отказавшихся ехать в Россию из-за политики. «Томаш был в шоке. Он не ожидал, что масштаб отказов из-за бана России будет настолько большим. Если зимой он и не планировал много трансферов, то летом планы были серьёзные», ― сказал один из наших собеседников. Амаралу пришлось перестраиваться. В итоге летом португалец не подписал никого из списка А (за исключением Барко). Например, Амарал вёл переговоры по Хави Пуадо из «Эспаньола», но игрок отказался как раз из-за нежелания ехать в Россию.

Теперь к позиции форварда. По словам источников «Чемпионата», Амарал хотел подписать лучшего бомбардира «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса. У спортивного директора состоялся ровно один созвон с представителями игрока, потому что в нидерландском клубе попросили за Хименеса € 30 млн, из-за чего сделка оказалась невозможна. Также летом Амарал отправился в турне по Европе – чтобы договариваться с потенциальными кандидатами лично. Безуспешно. В итоге у Томаша возник вариант с Виллианом Жозе. Наши источники назвали этот переход личной инициативой Амарала.

Португалец очень гордился переходом Жозе. Он считал, что ему удалось привезти качественного футболиста за небольшие деньги. Хотя ещё год назад, по нашим данным, бразильца предлагали ЦСКА ― тогда за форварда нужно было заплатить. Клуб отказался от перехода, хотя с деньгами дела были получше. В ЦСКА посчитали, что форвард не усилит команду.

Виллиан Жозе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Виллиан Жозе приехал в Москву совершенно разобранным. Но главное – он не особо вписывается в систему Станковича. Сербу нужны бегущие форварды, а скорость не лучшее качество Виллиана. Так как Жозе не устраивал Станковича, клубу в конце трансферного окна предложили вариант с Саулем Гуарирапой. Со «Спартаком» представители футболиста договорились, однако Томаш переход заблокировал – в таком случае португалец расписался бы в собственном провале с Жозе. При этом сам португалец, по нашей информации, провёл много разговоров с Виллианом о его плохой форме, потому что чувствует ответственность за своё решение.

А что Абена и Маркиньос? Оба трансфера – личное желание Деяна Станковича. По нашей информации, у «Спартака» был заложен ограниченный бюджет на покупку центрального защитника. И после того как другие опции сорвались, а Дуарте травмировался, Станкович предложил Амаралу вариант с Абеной. Тот согласился. Кстати, по словам собеседников «Чемпионата», сейчас в клубе чувствуется, что Амарал слегка побаивается Станковича и чувствует его авторитет. Первым признаком этого стал как раз трансфер Абены.

Маркиньос же появился после провала переговоров по Керему Актюркоглу из «Галатасарая». В случае с турком Амарал, по нашей информации, не решился рушить потолок зарплат в € 2,5 млн в год. Игрок был готов перейти в «Спартак», однако требовал больших денег. Томаш сомневался до последнего, но всё-таки решил не переходить финансовую грань, которую сам и установил.

Среди несостоявшихся переходов выделяется история Данила Глебова из «Ростова». Причины срыва трансфера, несмотря на переговоры, уже пояснял сам Амарал – здесь никаких тайн нет. Важнее другое – от «Спартака», по нашей информации, переговоры вёл Павел Андреев. И это не случайность: на российском трансферном рынке говорят, что Амарал почти не занимается сделками по россиянам – только иностранцами. Да, за Томашем последнее слово, как и по всем спортивным решениям, однако переговоры – за Андреевым и Малышевым. Именно они общались по Глебову с «Ростовом». Изначально, по словам источников «Чемпионата», Глебов должен был стать частью сделки по переходу Соболева в «Зенит» ― это был план Павла Андреева, который в итоге сорвался из-за финансовых запросов «Ростова» ― руководители клуба просили за полузащитника € 10+1 млн.

Кстати, о трансфере Александра Соболева в «Зенит». По информации «Чемпионата», Томаш не принимал активного участия в переговорах с петербургским клубом. Общение велось в том числе на высшем уровне руководителей обоих клубов при посредничестве всё того же Андреева, который при этом является и агентом форварда. Амарал же просто в самом начале истории решил, что Соболева в команде не будет, но переговорами не занимался.

Как устроена работа по продлению контрактов? Что там со «Спартаком-2» и при чём тут Павел Андреев?

Продление всех контрактов в главной команде, по нашей информации, проходит через Амарала. На каждое обсуждение нового соглашения Томаш подготавливает своё видение по зарплате, сроку и другим условиям, которое он представляет совету директоров и стороне игрока.

Однако есть ещё и «Спартак-2». Негласно главный человек там, по словам наших собеседников, – Андреев. Он напрямую договорился об этом с Павлом Ждановым ещё до прихода португальца. При этом сотрудникам клуба такая ситуация со второй командой не нравится. «Большинство в «Спартаке» от этого, мягко говоря, не в восторге. По сути, вся талантливая молодёжь «Спартака» находится под крылом одного агента», ― добавил один из наших источников.

ТОМАШ АМАРАЛ Фото: РИА Новости

Правда, другой наш источник добавил следующее: «Комплектование команды – за Андреевым, но при этом Амарал в курсе прогресса игроков во второй команде. На каждого у него есть досье, в котором описано развитие качеств. Помогает Амаралу с этим Жоаким Пинту, которого он привёл с собой из «Бенфики».

Выводы по первым месяцам работы Амарала в России

Что мы имеем в итоге? За девять месяцев работы в «Спартаке» Амаралу удалось сделать состав сильнее. Барко пока что можно назвать лучшим летним трансфером в РПЛ наравне с Глушенковым.

Однако, как кажется со стороны, состав усилен недостаточно. Станкович – тот тип тренера, который готов дать топовый результат только при топовых исполнителях. Он отличный мотиватор и хороший тренер, но не тактический гик. Зато если привезти ему топовых игроков, Станкович точно обеспечит борьбу за титул. И это задача, которую Амаралу надо решать. А он пока скорее учится быть спортивным директором. При этом старается менять «Спартак», хотя не везде ему удаётся быть полностью главным (где-то из-за Андреева, где-то – из-за Станковича). Но что у него точно получилось, так это заручиться полной поддержкой со стороны Павла Жданова и «Лукойла».

Пожелать же Амаралу хочется только одного – быть чуть посмелее. И тогда он сможет построить в «Спартаке» систему, о которой в клубе так долго мечтают.