«Это станет катастрофой для общества». «Бенфику» выкинут из футбола из-за скандала?

Новость из разряда «а вы там ничего не перепутали? Это не шутка?» Португальская прокуратура мёртвой хваткой взялась за «Бенфику» и хочет исключить её из всех местных соревнований аж до 2027 года. Она официально обвинила самый титулованный клуб Португалии в коррупции, фальсификации документов и налоговом мошенничестве, потребовала отстранить его от футбола на срок от шести до 36 месяцев.

Вы бы поверили, скажи такое про «Спартак» в России? Или про «Манчестер Юнайтед» в Англии? Но такова суровая реальность. При этом «Бенфика» в начале октября сообщила о потерянных € 31,4 млн за сезон-2023/2024 при обороте в € 179 млн без учёта трансферов игроков. То есть практически пятой его части.

Показатель выручки снизился на 8,6%, что в основном связано с сокращением на 34% призовых от доходов в еврокубках: в группе Лиги чемпионов клуб стал третьим, дойдя до четвертьфинала Лиги Европы. Плюс, несмотря на продление спонсорства «Эмирейтс» до 2029 года, доход от дубайской авиакомпании упал на 6% до € 22,5 млн. Видимо, руководство «Бенфики» решило покрыть дефицит радикальными способами.

Руй Кошта Фото: Gualter Fatia/Getty Images

А ведь за команду выступают многие топ-игроки: и вратарь сборной Украины Трубин, и защитник сборной Португалии Силва, и игроки сборной Турции Оркун Кёкчю с Керемом Актюркоглу, которым этим летом интересовался «Спартак», и оценённый в € 25 млн греческий нападающий Вангелис Павлидис, и легенды вроде Отаменди и Ди Марии. Судя по всему, намечается большая распродажа.

Журналист португальской A Bola Рафаэл Рейш в разговоре с «Чемпионатом» подтвердил серьёзность намерений португальской прокуратуры. Тем не менее наказать «Бенфику» по всей строгости едва ли получится: «Не верю, что клуб отстранят от чемпионата Португалии. Он может быть наказан, но едва ли так сильно. Возможно, суд затянется на несколько лет. Важно, что такие обвинения в адрес клуба очень тяжело доказать. Речь идёт в том числе об отношениях между «Бенфикой» и «Виторией Сетубал». Например, о деталях перехода вратаря Бруну Варелы и обоснованности выплат за него».

БРУНУ ВАРЕЛА Фото: Domenic Aquilina/NurPhoto via Getty Images

Коллега Рейша Жил Нуньеш в комментариях «Чемпионату» также выразил обеспокоенность происходящим: «Нужно понимать, что у «Бенфики» около шести миллионов фанатов. Отстранение клуба стало бы катастрофой для общества. Такое может влиять на порядок в стране на социальном уровне».