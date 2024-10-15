Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Бенфику хотят исключить из соревнований, разбор, что случилось, подробности, финансовые проблемы, мнение, футбол

«Это станет катастрофой для общества». «Бенфику» выкинут из футбола из-за скандала?
Георгий Илющенко Григорий Телингатер
,
«Бенфику» хотят исключить из соревнований
Аудио-версия:
Комментарии
За дело взялась прокуратура, и настрой у неё серьёзный.

Новость из разряда «а вы там ничего не перепутали? Это не шутка?» Португальская прокуратура мёртвой хваткой взялась за «Бенфику» и хочет исключить её из всех местных соревнований аж до 2027 года. Она официально обвинила самый титулованный клуб Португалии в коррупции, фальсификации документов и налоговом мошенничестве, потребовала отстранить его от футбола на срок от шести до 36 месяцев.

Трансферная цель «Спартака» выбрала неправильный клуб?
Не зря отказал «Спартаку». Теперь звёздный турок просто разрывает в Европе
Не зря отказал «Спартаку». Теперь звёздный турок просто разрывает в Европе

Вы бы поверили, скажи такое про «Спартак» в России? Или про «Манчестер Юнайтед» в Англии? Но такова суровая реальность. При этом «Бенфика» в начале октября сообщила о потерянных € 31,4 млн за сезон-2023/2024 при обороте в € 179 млн без учёта трансферов игроков. То есть практически пятой его части.

Показатель выручки снизился на 8,6%, что в основном связано с сокращением на 34% призовых от доходов в еврокубках: в группе Лиги чемпионов клуб стал третьим, дойдя до четвертьфинала Лиги Европы. Плюс, несмотря на продление спонсорства «Эмирейтс» до 2029 года, доход от дубайской авиакомпании упал на 6% до € 22,5 млн. Видимо, руководство «Бенфики» решило покрыть дефицит радикальными способами.

Руй Кошта

Руй Кошта

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

А ведь за команду выступают многие топ-игроки: и вратарь сборной Украины Трубин, и защитник сборной Португалии Силва, и игроки сборной Турции Оркун Кёкчю с Керемом Актюркоглу, которым этим летом интересовался «Спартак», и оценённый в € 25 млн греческий нападающий Вангелис Павлидис, и легенды вроде Отаменди и Ди Марии. Судя по всему, намечается большая распродажа.

Журналист португальской A Bola Рафаэл Рейш в разговоре с «Чемпионатом» подтвердил серьёзность намерений португальской прокуратуры. Тем не менее наказать «Бенфику» по всей строгости едва ли получится: «Не верю, что клуб отстранят от чемпионата Португалии. Он может быть наказан, но едва ли так сильно. Возможно, суд затянется на несколько лет. Важно, что такие обвинения в адрес клуба очень тяжело доказать. Речь идёт в том числе об отношениях между «Бенфикой» и «Виторией Сетубал». Например, о деталях перехода вратаря Бруну Варелы и обоснованности выплат за него».

БРУНУ ВАРЕЛА

БРУНУ ВАРЕЛА

Фото: Domenic Aquilina/NurPhoto via Getty Images

Коллега Рейша Жил Нуньеш в комментариях «Чемпионату» также выразил обеспокоенность происходящим: «Нужно понимать, что у «Бенфики» около шести миллионов фанатов. Отстранение клуба стало бы катастрофой для общества. Такое может влиять на порядок в стране на социальном уровне».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android