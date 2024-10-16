Новый Мальдини — не такой, как отец и дед. Но уже добился уникального достижения в Италии

За сборную Италии в матче 4-го тура Лиги наций с Израилем (4:1) в Удине дебютировал Даниэль Мальдини. 23-летний атакующий полузащитник стал соавтором уникального достижения. Впервые в истории за «Скуадра адзурра» сыграли представители трёх поколений одной семьи. Этот факт – повод поближе познакомиться с Мальдини-младшим. Он пока не столь известен в России, как его отец Паоло.

Вообще-то, Мальдини – семья выдающихся защитников. В обороне играли и дед Чезаре, и Паоло, и даже старший брат Даниэля Кристиан. Чезаре, будучи футболистом «Милана», дебютировал в сборной Италии в январе 1960 года. Сыграл 14 матчей, выступал на ЧМ-1962. У Паоло была ещё более впечатляющая карьера в национальной команде после дебюта в марте 1988-го в качестве защитника «Милана». Он провёл 126 матчей, ездил на четыре чемпионата мира и три чемпионата Европы, стал капитаном, а на ЧМ-1998 выступал под руководством своего отца.

Вероятно, Паоло ждал, что семейную традицию в сборной Италии продолжит его старший сын Кристиан. Но воспитанный всё тем же «Миланом» защитник не потянул – поиграл за далёкие от топовых итальянские команды «Реджана», «Про Сесто», «Лекко» и другие, а в прошлом году завершил карьеру в возрасте 27 лет. Зато Даниэль оказался талантливее либо просто крепче характером как спортсмен.

Мальдини-младший тоже прошёл академию «Милана» с самого детства и до выпуска. Но, в отличие от остальных в семье, решил стать не защитником, а игроком группы атаки. Его сильнейшие качества связаны с созиданием – видение поля, контроль мяча, обводка. Даниэль вызывался в юношеские и молодёжную сборные, тем не менее ни в одной его не видели ключевым игроком. В семи матчах за команды Италии разных возрастов атакующий полузащитник забил один гол – в ворота Англии.

В феврале 2020 года в возрасте 18 лет Даниэль впервые сыграл за главную команду «Милана» в матче Серии А с «Вероной». Это был чисто символический дебют, так как Мальдини появился на поле за минуту до конца. В том сезоне он поучаствовал в двух матчах чемпионата Италии.

Три сезона Даниэля доводили до основы «Милана». В его профайле – 24 матча за «россонери» в разных турнирах, включая Лигу чемпионов, но на самом деле провёл на поле Мальдини всего около 500 минут и в стартовом составе появился только пять раз. Единственное результативное действие – гол «Специи» в Серии А осенью 2021-го.

Мальдини повторил достижение деда и отца, выиграв чемпионский титул с «Миланом». Вот только в качестве резервиста. Все понимали, включая, несомненно, и Паоло, что Даниэль ещё не игрок уровня лучшей команды Италии. Главный тренер Стефано Пиоли говорил:

«Самая важная характеристика Даниэля Мальдини – у него есть талант. Он техничен, хорошо читает игру, однако ему следует быстрее и интенсивнее избавляться от опеки. Но в будущем он способен приносить результат и должен только прибавлять».

ДАНИЭЛЬ МАЛЬДИНИ Фото: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

На сезон-2022/2023 Даниэля отдали в аренду «Специи», которой он и забил свой единственный мяч в «Милане». Самое забавное, что за «Специю» Мальдини впервые отличился в чемпионате Италии во встрече… с «Миланом»! Правда, его гол не спас команду от поражения на «Сан-Сиро» со счётом 1:2. Потом воспитанник «россонери» ещё и ворота «Интера» поразил. Однако, несмотря на это, в «Специи» Даниэль также не превратился в твёрдого игрока основы. Провёл 18 матчей в Серии А и забил два мяча. Ещё один гол он забил в Кубке Италии. А «Специя» в итоге покинула элиту, уступив в стыках.

Прошлый сезон Мальдини начал на правах аренды уже в «Эмполи». Но половину первого круга пропустил из-за травмы, а до открытия зимнего окна сыграл всего семь матчей без результативных действий. В январе 2024-го Даниэль отправился в «Монцу», и этот трансфер оказался пока лучшим решением его и семьи Мальдини.

Атакующий полузащитник выдал хороший отрезок, заработав 4+1 в 10 матчах. После аренды Даниэль остался в «Монце», перейдя в этот клуб как свободный агент. Его отец покинул «Милан» на фоне конфликта с новым владельцем после пяти лет на должности технического директора, так что и Мальдини-младшего ничто там не держало.

В марте этого года появилась информация, что Даниэля хочет заиграть сборная Венесуэлы. Атакующий полузащитник имел право выбирать между двумя национальными командами. Его мать – венесуэльская модель Адриана Фосса. Таким образом, воспитанник «Милана» мог стать первым представителем семьи Мальдини в сборной Венесуэлы, а не продолжателем традиций в «Скуадра адзурра». Но, видимо, перспектива выступать за совсем не топовую команду Южной Америки не воодушевила Даниэля.

Если он верил, что ещё дотянется до сборной Италии, то оказался прав! В октябре Лучано Спаллетти вызвал Мальдини на матчи Лиги наций. Хотя нельзя сказать, что у атакующего полузащитника была какая-то выдающаяся статистика в новом сезоне – Даниэль забил один гол и сделал одну голевую передачу в семи играх Серии А.

«Это игрок, которого нам не хватало, – объяснял свой выбор Спаллетти. – У него прекрасная манера игры, он знает, как оторваться от защитников, и тогда его трудно поймать. Знает, как играть спиной к воротам. Иногда он может быть незаметным на поле, но я видел, что он играет последовательно, и, думаю, он добился значительного прогресса».

ДАНИЭЛЬ МАЛЬДИНИ Фото: Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images

Родители наблюдали за дебютом Даниэля в сборной Италии с трибун. За свои первые 20 минут в составе национальной команды Мальдини 20 раз коснулся мяча и нанёс один неточный удар. Из 17 его передач 14 дошли до адресата. Кстати, в «Монце» атакующий полузащитник в нынешнем сезоне лучший по ударам (11), попаданиям в створ (6), обводкам (12), заработанным на себе фолам (20) и второй по выигранным единоборствам (49 при 57% успешных). Вот какая статистика мотивировала Спаллетти на приглашение Мальдини.

Кумир Даниэля – экс-звезда «Милана» Кака. Вполне естественно, что не Паоло Мальдини, ведь великий бразилец тоже был атакующим полузащитником. Ещё новичка сборной Италии впечатляет Пауло Дибала.

Наверняка и в «Милане» рады дебюту Мальдини-младшего в сборной Италии. Ведь клуб сохранил за собой 50% от суммы будущей перепродажи Даниэля «Монцей». По слухам, на атакующего полузащитника уже положил глаз «Ювентус».