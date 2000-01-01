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Грилиш проспорил Тренту £ 500
Грилиш проспорил Тренту £ 500
Игрок сборной Англии Джек Грилиш проспорил товарищу по команде Тренту Александер-Арнольду £ 500 во время встречи с Финляндией. Кажется, Джек не ожидал, что деньги по окончании матча ему придётся отдать.
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Мотивация забить гол
Мотивация забить гол
Грилиш во время матча с Финляндией (3:1) пообещал дать Тренту £ 500, если тот забьёт. После такой мотивации мяч полетел точно в ворота соперника — Александер-Арнольду удалось сделать счёт 2:0.
«Сказал, что дам ему £ 500»
«Сказал, что дам ему £ 500»
«Перед штрафным ударом я сказал Тренту, что дам ему £ 500, если он сейчас забьёт гол. А он подошёл и закинул мяч в верхний угол», — удивился Грилиш после игры.
Грилиш должен Тренту Александер-Арнольду £ 500 после матча с Финляндией
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