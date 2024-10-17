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РПЛ-2024/2025, что случилось в России в паузу на сборные: Зенит, Спартак, ЦСКА, Краснодар, Соболев, Глушенков, новости

«Зенит» победил «Барсу» в суде, Соболев снова захватил инфополе. Пауза в РПЛ прошла весело
Никита Паглазов
РПЛ-2024/2025, что случилось в России
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Две смены тренеров и новые цитаты Глушенкова.

В «Пари НН» начинается новая эпоха. Вместо уволенного Саши Илича на должность главного тренера назначен Виктор Гончаренко. Последним местом работы белорусского специалиста был «Урал», откуда его уволили в мае 2024-го. 9 октября Гончаренко провёл первую тренировку с нижегородцами.

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО

Фото: ФК «Пари НН»

«Выбор тренера был тяжёлым в плане того, что нужно было вступить в переговоры. Спортивный блок это сделал достаточно быстро и профессионально. Виктор Гончаренко соответствует ожиданиям клуба — он готов вместе с нами добиваться обговорённых результатов», — цитирует гендиректора «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова Sport24.

Нижегородцы занимают 12-е место в РПЛ после 11 туров. Отрыв от зоны вылета — четыре очка. Получится у Гончаренко создать более солидный задел перед зимней паузой?

Илича зря убрали из «Нижнего»?
Клубы РПЛ увольняют тренеров, не смотря в таблицу. Звучит глупо, но так и есть
Клубы РПЛ увольняют тренеров, не смотря в таблицу. Звучит глупо, но так и есть

В «Оренбурге» оказался экс-тренер «Спартака»

3 октября «Оренбург» уволил Давида Деограсию с поста главного тренера. Вместо него клуб назначил боснийца Владимира Слишковича. Ранее он входил в штаб Гильермо Абаскаля в «Спартаке», а после увольнения испанца исполнял его обязанности. Слишкович подписал контракт с «Оренбургом» на два года.

ВЛАДИМИР СЛИШКОВИЧ

ВЛАДИМИР СЛИШКОВИЧ

Фото: ФК «Оренбург»

«Оренбуржцы, вот я приехал, но один я ничего не смогу. Нам будет нужна ваша помощь. Она важна для ребят, которые выходят на поле, чтобы успеть остаться и спасти этот сезон. Увидимся скоро», — цитирует Слишковича пресс-служба «Оренбурга».

В Самаре «отстояли» Осинькина

Казалось, в «Крыльях Советов» грядёт революция. Рассматривался вариант с увольнением тренера Игоря Осинькина и приходом Сергея Игнашевича. Также Самару могли покинуть спортивный директор Сергей Корниленко и гендиректор Вадим Андреев. Однако этого не произошло.

ИГОРЬ ОСИНЬКИН

ИГОРЬ ОСИНЬКИН

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл встречу с капитаном «Крыльев» Александром Солдатенковым, Осинькиным и руководством клуба. И после этого заявил, что тренер останется на своём посту:

«Провёл встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды «Крылья Советов». Сразу сообщу: никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведём итоги, оценим результат».

Салтыков разрывал под руководством Осинькина, но «сдулся» в «Локо»:
Разрывал РПЛ год назад, а после трансфера — почти не играет. Что случилось с Салтыковым?
Разрывал РПЛ год назад, а после трансфера — почти не играет. Что случилось с Салтыковым?

Глушенков дал новое яркое интервью

Максим Глушенков — один из самых ярких спикеров РПЛ. Нападающий «Зенита» постоянно генерирует интересные цитаты и «взрывает» информационное пространство. Интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ» не стало исключением. Глушенков выдал интересные ответы про переход в «Зенит» и зарплату, алкоголь и потенциальное возвращение в «Спартак» и назвал главную российскую звезду РПЛ.

Все главные цитаты — тут:
«Хоть за € 50 млн — в «Спартак» не пойду!» Глушенков снова дал огня
«Хоть за € 50 млн — в «Спартак» не пойду!» Глушенков снова дал огня

Клубы РПЛ провели товарищеские матчи. «Зенит» сыграл с командой из Сербии

Не все клубы РПЛ отдыхали во время паузы. Некоторые решили провести товарищеские матчи. «Ахмат» и махачкалинское «Динамо» сыграли друг с другом в Грозном: встреча завершилась ничейным результатом — 1:1. «Пари НН» провёл первый матч под руководством Виктора Гончаренко, сыграв вничью 2:2 с экс-клубом белоруса — ЦСКА. А воронежский «Факел» уступил белорусскому «Торпедо-БелАЗ» — 1:3.

«ПАРИ НН» – ЦСКА

«ПАРИ НН» – ЦСКА

Фото: ФК «Пари НН»

Самый любопытный матч состоялся в Санкт-Петербурге. «Зенит» принял на своём поле сербскую «Войводину» и одержал разгромную победу со счётом 4:1. У петербуржцев сразу 4 (2+2) результативных действия совершил Александр Соболев. Звёздный новичок «Зенита» набирает форму и поможет команде в конце осеннего отрезка сезона?

«Зенит» запретил Соболеву играть в Dota 2?

Александру Соболеву посоветовали проводить меньше времени за компьютером. По информации Mash, руководство «Зенита» потребовало, чтобы форвард внимательнее относился к режиму, целиком отдавал себя команде и старался избегать скандалов. А полузащитник «Монако» Александр Головин сообщил, что Соболев перестал играть с ним в Dota 2 после того, как перешёл из «Спартака» в «Зенит». Напомним, в начале августа в СМИ появлялась информация, что отстранённый от основы «Спартака» Соболев активно играет в компьютер.

Как Соболев расправлялся с «Войводиной»:
Так круто Соболев не играл давно! Дубль сербам и гениальный пас пяткой за «Зенит». Видео
Так круто Соболев не играл давно! Дубль сербам и гениальный пас пяткой за «Зенит». Видео

Суд вынес вердикт по спору между «Зенитом» и «Барселоной»

Спортивный арбитражный суд (CAS) наконец-то вынес решение по спору между «Зенитом» и «Барселоной». Он касался условий сделки по переходу в санкт-петербургский клуб нападающего Малкома в 2019 году. Суд постановил, что у «Зенита» нет обязанности выплачивать компенсацию «Барселоне» за тот период, когда российский клуб добивался успеха в чемпионате, но не попадал в еврокубки в связи с баном.

МАЛКОМ

МАЛКОМ

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«В своём исковом заявлении в Спортивный арбитражный суд испанский клуб указывал на пункт в договоре о переходе Малкома, который обязывал «Зенит» выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход сине-бело-голубых в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что бразильский игрок сыграет определённое количество матчей в Российской Премьер-Лиге. При этом ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку сине-бело-голубые были отстранены от игр в еврокубках, однако испанский клуб не согласился с таким решением и обратился в CAS. В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд решил спор в пользу футбольного клуба «Зенит», — отмечается в заявлении российского клуба.

Игрок махачкалинского «Динамо» выбыл из строя из-за «крестов»

Защитник «Динамо» Махачкала Александр Сандрачук получил серьёзную травму в игре с «Факелом» и покинул поле на носилках. «По МРТ-обследованию у игрока выявлен частичный надрыв боковой и передней крестообразных связок колена. Ему предстоит операция в Санкт-Петербурге, а затем длительное восстановление, которое может занять от шести месяцев. Саша, желаем тебе преодолеть это тяжёлое испытание и восстановиться максимально успешно и быстро. Мы ждём тебя! Возвращайся сильнее», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Махачкала чаще других страдает от VAR:
Теперь у «Зенита» в таблице судейских ошибок РПЛ больше нуля. А как у остальных?
Теперь у «Зенита» в таблице судейских ошибок РПЛ больше нуля. А как у остальных?

Батраков — игрок сентября в РПЛ, Мусаев — лучший тренер

РПЛ объявила лучшего игрока сентября: им стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. 19-летний футболист за три матча забил четыре мяча и оформил один ассист. «Локо» вместе с Алексеем поднялся на вторую строчку в таблице РПЛ. На втором месте по итогам голосования оказался Эдуард Сперцян из «Краснодара». Замкнул тройку лидеров Константин Тюкавин из «Динамо».

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучшим тренером сентября признан Мурад Мусаев из «Краснодара». В прошлом месяце клуб провёл три матча и набрал в них девять очков. «Краснодар» под руководством Мусаева вышел на первое место в турнирной таблице.

Как Батраков вырос в новую надежду «Локомотива»:
«Ему приходилось выживать». Как Батраков из «Локомотива» стал ярчайшим открытием РПЛ
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«Ему приходилось выживать». Как Батраков из «Локомотива» стал ярчайшим открытием РПЛ
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